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Video bóng đá Chelsea - Luton: Liên hoàn bỏ lỡ, thở phào nhờ tân binh (League Cup)

Sự kiện: League Cup Chelsea

(Vòng 2 League Cup) Hàng công Chelsea liên tiếp vô duyên trước khung thành của đối thủ hạng 2.

Xabi Alonso có chút xoay vòng cho đội hình Chelsea trong ngày ra quân ở đấu trường League Cup, trong đó Chavarria, Barco, Estevao và Welbeck đá chính cũng như Mike Penders có cơ hội thể hiện trong khung thành, dù Chelsea đang sắp đón Emiliano Martinez. Enzo Fernandez vẫn tiếp tục vắng mặt do sắp chuyển sang Man City.

Palmer và các chân sút Chelsea khác liên tiếp bỏ lỡ trong hiệp 1

Palmer và các chân sút Chelsea khác liên tiếp bỏ lỡ trong hiệp 1

Luton dù đá ở League One nhưng họ vừa ngược dòng 1-3 để thắng Reading 4-3 cuối tuần trước, đội bóng của HLV Jack Wilshere đang có chuỗi bất bại dài nhất trong tất cả các CLB ở 4 hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh với 15 trận, dài hơn cả CLB cũ của Wilshere là Arsenal (10). Đội khách do đó nhất định không cho Chelsea ghi bàn dễ dàng. 

Một hậu vệ Luton kịp ngăn Rogers đối mặt thủ môn ở phút thứ 10 sau một pha bật tường đẳng cấp, và 1 phút sau Cole Palmer bị thủ môn Keeley cản phá ở góc hẹp. Reece James có quả đá phạt bị Keeley đẩy ra, Lacroix đánh đầu chệch cột phút 26 trong thế không ai kèm, và Estevao cũng dứt điểm ra ngoài sau khi được Barco mớm bóng thoát xuống.

Hiệp 1 kết thúc với Morgan Rogers đưa bóng đập xà ngang và Palmer có cú sút đổi hướng đi chệch cột. Tuy nhiên khi bàn thắng đến ở phút 50, nó lại được ghi bởi một người đã mất hút suốt cả hiệp 1: Gusto tạt vào từ cánh phải và Welbeck đã chiến thắng các trung vệ Luton trên không để đánh đầu ghi bàn ra mắt CLB mới.

Welbeck ghi bàn ra mắt Chelsea

Welbeck ghi bàn ra mắt Chelsea

Chelsea vẫn cố dâng lên tìm bàn nữa cho chắc, nhưng hàng công Chelsea tiếp tục bỏ lỡ thêm cơ hội. Phút 79, Estevao có một cú đá góc hẹp có vẻ sẽ đi ra ngoài, nhưng Odoffin của Luton lại đang theo đà băng về phá bóng và vô tình đá phản. Cuối trận, Joao Pedro sút thẳng vào thủ môn khá phung phí và Gittens đưa bóng đập cột, nhưng tỷ số 2-0 đủ để Chelsea đoạt vé vào vòng 3.

Tỷ số trận đấu: Chelsea 2-0 Luton.

Ghi bàn (kiến tạo): Welbeck 50' (Gusto), Odoffin 79' (đá phản)

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Penders; Gusto, Acheampong, Lacroix, Chavarria; James, Barco; Estevao, Palmer, Rogers; Welbeck.

Luton: Keeley; Ashby, Odoffin, Johnston, Johnson; Benagr, Walsh, Palmer; Lawrence, Kodua, Marshall.

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(Vòng 1 La Liga) Barcelona bỏ lỡ cơ hội để khiến mành lưới Bilbao rung lên lần thứ 3.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

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-28/08/2026 02:30 AM (GMT+7)
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