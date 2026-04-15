AFC báo tin vui cho bóng đá Việt Nam

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

AFC ra thông báo sẽ tăng số đội tham dự Cúp C1 châu Á từ 24 lên 32. Bóng đá Việt Nam gần như chắc chắn sẽ có đại diện tham dự.

Theo thể thức hiện tại, Cúp C1 châu Á có 24 CLB tham dự và bóng đá Việt Nam không có đại diện. Tuy nhiên từ mùa giải tới (2026/2027), AFC sẽ tăng số đội dự giải lên 32 và theo bảng xếp hạng cập nhật, bóng đá Việt Nam gần như chắc chắn sẽ có đại diện tham dự. 

CLB CAHN có thể tham dự Cúp C1 châu Á mùa tới nếu vô địch V-League 2025/2026 và được AFC cấp phép. (Ảnh: AFC). 

Hiện tại, AFC chưa phân bổ cụ thể số suất tham dự nhưng theo những lần mở rộng giải đấu trước đây, bóng đá Việt Nam sẽ có được ít nhất 1 CLB đá play-off. 

Theo thông tin từ AFC, 32 đội tham dự Cúp C1 châu Á ở mùa giải 2026/2027 sẽ được chia thành hai khu vực Đông Á và Tây Á. Mỗi khu vực 16 CLB đá theo thể thức league 8 trận, chọn ra 8 đội dẫn đầu vào vòng 1/8. Từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu sẽ diễn ra tập trung, không phân chia khu vực. 

VFF và các CLB V-League đã sớm chuẩn bị cho sự mở rộng Cúp C1 châu Á của AFC. Các hoạt động cấp phép cũng đã sớm được triển khai để các CLB trong nước không bị động và sớm có được giấy phép tham dự các giải đấu của châu Á. 

Mùa giải 2026/2027 của bóng đá châu Á sẽ khởi tranh tháng 8/2026. AFC sẽ sớm công bố chi tiết số suất tham dự các giải đấu này cho các quốc gia thành viên trong ít ngày tới. 

HLV Popov nhận án phạt cực nặng sau khi "nổi cơn thịnh nộ" gây bão dư luận

Sáng ngày 14/4, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 18 V-League...

-14/04/2026 14:38 PM (GMT+7)
