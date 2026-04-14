Lý giải ý nghĩa đặc biệt màn ăn mừng bàn thắng của Hoàng Hên

Trong chiến thắng 3-0 của Hà Nội FC trước Hà Tĩnh ở vòng 18 V-League tối 12/4 trên sân Hàng Đẫy, Đỗ Hoàng Hên không chỉ để lại dấu ấn chuyên môn với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, mà còn tạo nên một trong những màn ăn mừng cảm xúc nhất mùa giải.

Trước đó một ngày, Hoàng Hên đã có buổi gặp gỡ đặc biệt với Sơn Tùng, cậu bé đến từ Thanh Hóa đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư máu suốt 9 năm. Cậu bé mong muốn được chứng kiến thần tượng của mình tỏa sáng trên sân cỏ. Chính vì vậy, Hoàng Hên đã hứa với Sơn Tùng rằng anh sẽ ghi bàn và dành tặng pha lập công ấy cho em, đồng thời sẽ ăn mừng theo phong cách của Jude Bellingham – một trong những thần tượng của em.

Hoàng Hên đã có buổi gặp gỡ với Sơn Tùng 1 ngày trước trận đấu với Hà Tĩnh. (Nguồn: Hendrio Araujo/Facebook)

Tiền vệ nhập tịch đã giữ lời theo cách không thể trọn vẹn hơn. Phút 67, anh xử lý điềm tĩnh, đánh lừa hàng thủ đối phương trước khi nâng tỷ số lên 2-0. Điều khiến khán giả xúc động chính là màn ăn mừng sau đó: tiền vệ 31 tuổi dang hai tay theo phong cách của Jude Bellingham, rồi tạo hình trái tim hướng về khán đài - nơi Sơn Tùng đang dõi theo trong niềm vui vỡ òa.

Sau trận đấu, Hoàng Hên chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh hy vọng cậu bé đã có một ngày thật đặc biệt, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp và mong sớm gặp lại “người bạn nhỏ” của mình: "Như đã hứa, đây là bàn thắng và màn ăn mừng yêu thích của em, người bạn nhỏ, hy vọng em đã có một ngày thật đặc biệt hôm qua và tận hưởng trận đấu. Gửi đến em tất cả tình yêu thương và hy vọng sớm gặp lại em. Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất".

Hoàng Hên ăn mừng theo phong cách của Jude Bellingham theo lời hứa với Sơn Tùng. (Nguồn: Hanoi Football Club)

Đỗ Hoàng Hên - hay Hendrio Araujo - gia nhập Hà Nội FC sau khi chia tay câu lạc bộ Nam Định. Cầu thủ này ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng Thủ đô. Anh đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Hà Nội FC. Sau 12 trận tại V-League mùa này, anh đã có 7 bàn thắng, góp công lớn giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 4 với 30 điểm, chỉ còn kém top 3 vỏn vẹn 4 điểm. Màn trình diễn trước Hà Tĩnh cũng giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Kể từ lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3/2026, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil này đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hành trình trở lại cuộc đua vô địch của đội bóng Thủ đô.