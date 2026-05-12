Kết quả bóng đá Napoli - Bologna: Rượt đuổi 5 bàn, siêu phẩm định đoạt (Serie A)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Betis vs Elche
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Osasuna vs Atlético de Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Kết quả bóng đá Napoli - Bologna: Rượt đuổi 5 bàn, siêu phẩm định đoạt (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 S.S.C Napoli

(Vòng 36 Serie A) Napoli chịu thất bại vô cùng đau đớn khi đối đầu Bologna trên sân nhà.

  

Bologna không còn mục tiêu phấn đấu nhưng họ vẫn gây ra không ít khó khăn khi chạm trán Napoli. Ngay phút thứ 9, họ ghi bàn mở điểm khi Miranda kiến tạo thuận lợi cho Bernardeschi. Đến phút 34, tỷ số đã là 2-0 dành cho Bologna. Lần này đến lượt Orsolini điền tên lên bảng điện tử trên chấm phạt đền. 

Trong hiệp một, Napoli chỉ kịp gỡ lại 1 bàn vào phút 45+2. Lorenzo mang tới khác biệt cho đội bóng thành Naples.

Sang hiệp hai, Napoli đẩy cao kịch tính trận đấu vào phút 48. Hojlund "dọn cỗ" để Santos chọc thủng lưới Bologna, gỡ hòa 2-2. 

Napoli gặp nhiều khó khăn trước&nbsp;Bologna&nbsp;

Napoli gặp nhiều khó khăn trước Bologna 

Từ thời điểm này, đôi bên càng thi đấu ăn miếng, trả miếng. Hàng tá cơ hội ngon ăn xuất hiện, nhưng bước ngoặt lại chỉ đến vào phút 90+1. Rowe mang tới khác biệt với pha tung người vô lê đẳng cấp, ấn định chiến thắng 3-2 cho Bologna.

Việc thua Bologna khiến Napoli chưa thể nào chắc vé dự Cúp C1 mùa tới. Họ hiện chỉ hơn top 5 khoảng cách 3 điểm, trong khi Serie A còn 2 vòng đấu nữa.

Tỷ số chung cuộc: Napoli 2-3 Bologna (H1: 1-2)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Napoli: Lorenzo 45+2', Santos 48' (Hojlund)

Bologna: Bernardeschi 9' (Miranda), Orsolini 34', Rowe 90+1'

Đội hình xuất phát: 

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Hojlund, Alisson

Bologna: Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi

Kết quả bóng đá Napoli - AC Milan: McTominay hụt siêu phẩm, thắp hy vọng đua vô địch (Serie A)
Kết quả bóng đá Napoli - AC Milan: McTominay hụt siêu phẩm, thắp hy vọng đua vô địch (Serie A)

(Vòng 31) Napoli tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch Serie A sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp AC Milan.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/05/2026 03:35 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN