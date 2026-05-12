Kết quả bóng đá Napoli - Bologna: Rượt đuổi 5 bàn, siêu phẩm định đoạt (Serie A)

Bologna không còn mục tiêu phấn đấu nhưng họ vẫn gây ra không ít khó khăn khi chạm trán Napoli. Ngay phút thứ 9, họ ghi bàn mở điểm khi Miranda kiến tạo thuận lợi cho Bernardeschi. Đến phút 34, tỷ số đã là 2-0 dành cho Bologna. Lần này đến lượt Orsolini điền tên lên bảng điện tử trên chấm phạt đền.

Trong hiệp một, Napoli chỉ kịp gỡ lại 1 bàn vào phút 45+2. Lorenzo mang tới khác biệt cho đội bóng thành Naples.

Sang hiệp hai, Napoli đẩy cao kịch tính trận đấu vào phút 48. Hojlund "dọn cỗ" để Santos chọc thủng lưới Bologna, gỡ hòa 2-2.

Napoli gặp nhiều khó khăn trước Bologna

Từ thời điểm này, đôi bên càng thi đấu ăn miếng, trả miếng. Hàng tá cơ hội ngon ăn xuất hiện, nhưng bước ngoặt lại chỉ đến vào phút 90+1. Rowe mang tới khác biệt với pha tung người vô lê đẳng cấp, ấn định chiến thắng 3-2 cho Bologna.

Việc thua Bologna khiến Napoli chưa thể nào chắc vé dự Cúp C1 mùa tới. Họ hiện chỉ hơn top 5 khoảng cách 3 điểm, trong khi Serie A còn 2 vòng đấu nữa.

Tỷ số chung cuộc: Napoli 2-3 Bologna (H1: 1-2)

Ghi bàn (kiến tạo):

Napoli: Lorenzo 45+2', Santos 48' (Hojlund)

Bologna: Bernardeschi 9' (Miranda), Orsolini 34', Rowe 90+1'

Đội hình xuất phát:

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Hojlund, Alisson

Bologna: Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi