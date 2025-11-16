Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Armenia: "Brazil châu Âu" nắm quyền tự quyết (Vòng loại World Cup)

Vòng loại World Cup

(21h, 16/11, bảng F) Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Armenia, trong bối cảnh chỉ cần chiến thắng là "Brazil châu Âu" sẽ chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

Vòng loại World Cup | 21h, 16/11 | SVĐDragao

Bồ Đào Nha
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Armenia: "Brazil châu Âu" nắm quyền tự quyết (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Armenia: "Brazil châu Âu" nắm quyền tự quyết (Vòng loại World Cup) - 1
Armenia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Armenia: "Brazil châu Âu" nắm quyền tự quyết (Vòng loại World Cup) - 1
Costa, Semedo, Inacio, Dias, Dalot, Neves, Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Ramos
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Armenia: "Brazil châu Âu" nắm quyền tự quyết (Vòng loại World Cup) - 1
Avagyan, Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan, Hovhannisyan, Spertsyan, Sevikyan, Ranos, Shaghoyan

Bồ Đào Nha nắm quyền tự quyết

Bồ Đào Nha chỉ giành được 1 điểm ở hai lượt trận gần nhất, hòa Hungary trước khi bất ngờ để thua CH Ireland 0-2. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez vẫn nắm quyền tự quyết khi đang dẫn đầu bảng F với 10 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai Hungary 2 điểm. Ở chiều ngược lại, Armenia đứng cuối bảng khi mới chỉ giành được 3 điểm sau 5 lượt trận.

Bồ Đào Nha phải đánh bại Armenia nếu muốn chắc chắn giữ ngôi đầu bảng và giành vé trực tiếp tới World Cup 2026. Một kết quả hòa cũng đủ cho “Brazil châu Âu” nếu Hungary không thắng CH Ireland với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha không muốn phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào khác, và mục tiêu của họ rõ ràng là 3 điểm trọn vẹn.

Cơ hội cho Ramos

Bồ Đào Nha sẽ không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo ở trận này, sau khi chân sút 40 tuổi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha thúc cùi chỏ với Dara O’Shea trong trận thua CH Ireland. Rafael Leao cũng có thể được tung vào sân ngay từ đầu để tăng sức tấn công, trong khi Bruno Fernandes đã trở lại sau án treo giò và gần như chắc chắn sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của “Brazil châu Âu”.

Martinez thận trọng

Trong buổi họp báo trước trận gặp Armenia, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi đã nói khá nhiều trước trận đấu. Mọi người thường chưa hiểu rõ Armenia có thể làm được gì. HLV mới của họ không có nhiều thời gian làm việc với toàn đội, nhưng đây là đội tuyển biết khai thác không gian trung lộ, thông minh và giàu khả năng sáng tạo.

Họ có hàng thủ 5 người rất chắc chắn, đoàn kết, cùng tuyến giữa mạnh mẽ. Armenia đã chơi rất tốt trước CH Ireland. Chiến thắng trước CH Ireland cho thấy giá trị thực sự của Armenia, đây là đội bóng rất cạnh tranh. Chúng tôi đánh giá cao Armenia và tôi rất ấn tượng với công việc mà HLV của họ đã làm”.

Khó có địa chấn

Bồ Đào Nha bất bại trong 7 lần đối đầu gần nhất với Armenia, trong đó có chiến thắng 5-0 ở trận lượt đi hồi tháng 9. Tuy vậy, hai đội từng hòa 1-1 ở vòng loại EURO 2008 vào năm 2007.

Armenia chưa từng giành quyền dự World Cup cũng như chưa một lần góp mặt tại VCK EURO, dù họ từng đứng thứ ba ở vòng loại EURO 2012.

Hungary và CH Ireland sẽ chờ đợi một “món quà” từ Armenia, nhưng đoàn quân của HLV Yegishe Melikyan phải đối mặt với Bồ Đào Nha đang rất quyết tâm trở lại sau cú sảy chân vừa qua.

