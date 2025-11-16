Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Armenia: "Brazil châu Âu" nắm quyền tự quyết (Vòng loại World Cup)

Vòng loại World Cup | 21h, 16/11 | SVĐDragao Bồ Đào Nha 0 - 0 Armenia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bồ Đào Nha vs Armenia Armenia Điểm Costa Semedo Inacio Dias Dalot Neves Fernandes Vitinha Bernardo Silva Leao Ramos Điểm Avagyan Piloyan Muradyan Mkrtchyan Tiknizyan Hovhannisyan Spertsyan Sevikyan Ranos Shaghoyan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha Armenia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Costa, Semedo, Inacio, Dias, Dalot, Neves, Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Ramos Avagyan, Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan, Hovhannisyan, Spertsyan, Sevikyan, Ranos, Shaghoyan

Bồ Đào Nha nắm quyền tự quyết

Bồ Đào Nha chỉ giành được 1 điểm ở hai lượt trận gần nhất, hòa Hungary trước khi bất ngờ để thua CH Ireland 0-2. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez vẫn nắm quyền tự quyết khi đang dẫn đầu bảng F với 10 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai Hungary 2 điểm. Ở chiều ngược lại, Armenia đứng cuối bảng khi mới chỉ giành được 3 điểm sau 5 lượt trận.

Bồ Đào Nha phải đánh bại Armenia nếu muốn chắc chắn giữ ngôi đầu bảng và giành vé trực tiếp tới World Cup 2026. Một kết quả hòa cũng đủ cho “Brazil châu Âu” nếu Hungary không thắng CH Ireland với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha không muốn phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào khác, và mục tiêu của họ rõ ràng là 3 điểm trọn vẹn.

Cơ hội cho Ramos

Bồ Đào Nha sẽ không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo ở trận này, sau khi chân sút 40 tuổi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha thúc cùi chỏ với Dara O’Shea trong trận thua CH Ireland. Rafael Leao cũng có thể được tung vào sân ngay từ đầu để tăng sức tấn công, trong khi Bruno Fernandes đã trở lại sau án treo giò và gần như chắc chắn sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của “Brazil châu Âu”.

Martinez thận trọng

Trong buổi họp báo trước trận gặp Armenia, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi đã nói khá nhiều trước trận đấu. Mọi người thường chưa hiểu rõ Armenia có thể làm được gì. HLV mới của họ không có nhiều thời gian làm việc với toàn đội, nhưng đây là đội tuyển biết khai thác không gian trung lộ, thông minh và giàu khả năng sáng tạo.

Họ có hàng thủ 5 người rất chắc chắn, đoàn kết, cùng tuyến giữa mạnh mẽ. Armenia đã chơi rất tốt trước CH Ireland. Chiến thắng trước CH Ireland cho thấy giá trị thực sự của Armenia, đây là đội bóng rất cạnh tranh. Chúng tôi đánh giá cao Armenia và tôi rất ấn tượng với công việc mà HLV của họ đã làm”.

Khó có địa chấn

Bồ Đào Nha bất bại trong 7 lần đối đầu gần nhất với Armenia, trong đó có chiến thắng 5-0 ở trận lượt đi hồi tháng 9. Tuy vậy, hai đội từng hòa 1-1 ở vòng loại EURO 2008 vào năm 2007.

Armenia chưa từng giành quyền dự World Cup cũng như chưa một lần góp mặt tại VCK EURO, dù họ từng đứng thứ ba ở vòng loại EURO 2012.

Hungary và CH Ireland sẽ chờ đợi một “món quà” từ Armenia, nhưng đoàn quân của HLV Yegishe Melikyan phải đối mặt với Bồ Đào Nha đang rất quyết tâm trở lại sau cú sảy chân vừa qua.