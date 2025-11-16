Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Trực tiếp bóng đá Albania - Anh: Tuchel mong học trò không sai lầm như Ronaldo (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Anh World Cup 2026

(0h, 17/11, bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu) HLV Thomas Tuchel cảnh báo học trò về việc họ cần tránh mắc phải sai lầm dẫn tới bị đuổi khỏi sân như Cristiano Ronaldo.

Vòng loại World Cup | 0h, 17/11 | Air Albania

Albania
Trực tiếp bóng đá Albania - Anh: Tuchel mong học trò không sai lầm như Ronaldo (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Albania - Anh: Tuchel mong học trò không sai lầm như Ronaldo (Vòng loại World Cup) - 1
Anh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Albania - Anh: Tuchel mong học trò không sai lầm như Ronaldo (Vòng loại World Cup) - 1
Strakosha, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Shehu, Broja, Laci, Hoxha, Manaj
Trực tiếp bóng đá Albania - Anh: Tuchel mong học trò không sai lầm như Ronaldo (Vòng loại World Cup) - 1
Pickford, Spence, Stones, Quansah, Burn, Wharton, Rice, Saka, Bellingham, Eze, Kane

Tuchel mong học trò không sai lầm như Ronaldo

Ronaldo từng nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 trước CH Ireland ở vòng loại World Cup 2026. Việc này khiến CR7 có nguy cơ bị treo giò nhiều trận, kéo dài tới tận World Cup 2026. HLV Tuchel yêu cầu học trò tránh khỏi sai lầm đó ở trận gặp Albania sắp tới, trận cầu thủ tục của ĐT Anh: 

"Điều đó rất quan trọng, tôi cực kỳ chú ý đến điều đó và chúng tôi sẽ thảo luận kỹ về vấn đề này. Làm ơn đừng có ai phải nhận thẻ đỏ hay bị treo giò. Trong trường hợp xấu nhất, nếu một cầu thủ đối phương có cơ hội vượt qua, tôi không muốn hậu vệ cuối cùng của mình phạm lỗi. Các cầu thủ của tôi phải xử lý thông minh hơn.

Tôi không muốn làm quá vấn đề này lên nhưng những án treo giò sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chúng tôi tại vòng chung kết. Tôi không muốn gặp rủi ro trong vấn đề này. Bởi vậy, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng các cầu thủ nên lựa chọn chính xác, đừng phạm lỗi dẫn đến bị thẻ phạt".

Cơ hội để HLV Tuchel thử nghiệm

ĐT Anh đã sớm vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Chính vì vậy, "Tam sư" có quyền sử dụng nhiều cầu thủ hơn ở trận gặp Albania. Đây vốn dĩ là điều HLV Tuchel khao khát, bởi trong đội hình của ĐT Anh có rất nhiều cầu thủ chất lượng mà nhà cầm quân người Đức chưa được sử dụng nhiều. 

Chưa hết, một số trụ cột thường xuyên phải ra sân thi đấu cho ĐT Anh có thể được nghỉ ngơi. Điều này rất quan trọng khi chỉ 1 tuần nữa, họ phải thi đấu cho CLB.

Kể cả không sử dụng đội hình tốt nhất, ĐT Anh vẫn sáng cửa thắng Albania. Ở trận lượt đi, "Tam sư" đánh bại đối thủ này với tỷ số 2-0.

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
Lộ diện 5 sao tuyển Anh chắc suất dự World Cup 2026, Rashford góp mặt (Clip tin nóng)
Lộ diện 5 sao tuyển Anh chắc suất dự World Cup 2026, Rashford góp mặt (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng bóng đá 24h) Truyền thông Anh quốc tiết lộ bộ khung của HLV Thomas Tuchel tại World Cup 2026 dù vòng loại chưa kết thúc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/11/2025 17:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN