Trực tiếp bóng đá Albania - Anh: Tuchel mong học trò không sai lầm như Ronaldo (Vòng loại World Cup)

Vòng loại World Cup | 0h, 17/11 | Air Albania Albania 0 - 0 Anh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Albania vs Anh ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Strakosha, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Shehu, Broja, Laci, Hoxha, Manaj Pickford, Spence, Stones, Quansah, Burn, Wharton, Rice, Saka, Bellingham, Eze, Kane

Tuchel mong học trò không sai lầm như Ronaldo

Ronaldo từng nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 trước CH Ireland ở vòng loại World Cup 2026. Việc này khiến CR7 có nguy cơ bị treo giò nhiều trận, kéo dài tới tận World Cup 2026. HLV Tuchel yêu cầu học trò tránh khỏi sai lầm đó ở trận gặp Albania sắp tới, trận cầu thủ tục của ĐT Anh:

"Điều đó rất quan trọng, tôi cực kỳ chú ý đến điều đó và chúng tôi sẽ thảo luận kỹ về vấn đề này. Làm ơn đừng có ai phải nhận thẻ đỏ hay bị treo giò. Trong trường hợp xấu nhất, nếu một cầu thủ đối phương có cơ hội vượt qua, tôi không muốn hậu vệ cuối cùng của mình phạm lỗi. Các cầu thủ của tôi phải xử lý thông minh hơn.

Tôi không muốn làm quá vấn đề này lên nhưng những án treo giò sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chúng tôi tại vòng chung kết. Tôi không muốn gặp rủi ro trong vấn đề này. Bởi vậy, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng các cầu thủ nên lựa chọn chính xác, đừng phạm lỗi dẫn đến bị thẻ phạt".

Cơ hội để HLV Tuchel thử nghiệm

ĐT Anh đã sớm vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Chính vì vậy, "Tam sư" có quyền sử dụng nhiều cầu thủ hơn ở trận gặp Albania. Đây vốn dĩ là điều HLV Tuchel khao khát, bởi trong đội hình của ĐT Anh có rất nhiều cầu thủ chất lượng mà nhà cầm quân người Đức chưa được sử dụng nhiều.

Chưa hết, một số trụ cột thường xuyên phải ra sân thi đấu cho ĐT Anh có thể được nghỉ ngơi. Điều này rất quan trọng khi chỉ 1 tuần nữa, họ phải thi đấu cho CLB.

Kể cả không sử dụng đội hình tốt nhất, ĐT Anh vẫn sáng cửa thắng Albania. Ở trận lượt đi, "Tam sư" đánh bại đối thủ này với tỷ số 2-0.