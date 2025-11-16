Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Đua vé World Cup: Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đặt một chân, Bỉ vẫn phải chờ

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Tây Ban Nha Đội tuyển Bỉ
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tây Ban Nha và Thụy Sĩ gần như chắc chắn giành vé dự World Cup 2026 sau loạt trận vòng loại khu vực châu Âu mới nhất. Trong khi đó, Bỉ bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm sau khi bị Kazakhstan cầm hòa.

Tây Ban Nha tiến sát World Cup

Mikel Oyarzabal lập cú đúp giúp Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng vòng loại World Cup 2026. Tiền đạo Real Sociedad mở tỷ số ở phút 11 trên chấm 11m, sau khi Gocholeishvili bên phía Georgia để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Zubimendi nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 22 khi anh thoải mái dứt điểm từ đường chuyền của Fabian Ruiz. 10 phút trước khi hiệp một kết thúc, Torres nới rộng cách biệt sau đường chuyền của Oyarzabal. Đến phút 63, Torres đáp lễ bằng đường kiến tạo để Oyarzabal lập cú đúp.

Tây Ban Nha gần như chắc chắn giành vé dự World Cup 2026

Tây Ban Nha gần như chắc chắn giành vé dự World Cup 2026

Trong trận đấu cùng giờ, Hakan Calhanoglu mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ trên chấm 11m ở phút 18 sau tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng đội chủ nhà phải rất vất vả mới có bàn thứ hai khi Atanas Chernev đá phản lưới ở phút 83.

Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng E, duy trì khoảng cách 3 điểm với Thổ Nhĩ Kỳ và có hiệu số vượt trội (+19 so với +7). Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải thắng cách biệt 7 bàn trên sân Tây Ban Nha ở lượt cuối nếu muốn vượt qua “Bò tót” để giành vé trực tiếp.

Bỉ vẫn phải chờ

Trong khi đó, hy vọng giành vé sớm của Bỉ vẫn chưa chốt sau khi họ bị Kazakhstan cầm hòa 1-1. “Quỷ đỏ” bị dẫn bàn ở ngay phút thứ 9 bởi Dastan Satpaev nhưng kịp gỡ hòa ngay đầu hiệp hai nhờ Hans Vanaken.

Bỉ chưa thể giành vé dự World Cup 2026&nbsp;sau khi họ không thể đánh bại Kazakhstan

Bỉ chưa thể giành vé dự World Cup 2026 sau khi họ không thể đánh bại Kazakhstan

Hiện Bỉ vẫn dẫn đầu bảng J với 15 điểm, hơn Bắc Macedonia và Xứ Wales 2 điểm. Đoàn quân của HLV Rudi Garcia chỉ cần thắng trên sân nhà trước đội bét bảng Liechtenstein ở lượt cuối để hoàn thành mục tiêu.

Xứ Wales thắng 1-0 trên sân Liechtenstein nhờ pha lập công của Jordan James phút 61 và sẽ tiếp Bắc Macedonia trên sân nhà ở lượt cuối. Xứ Wales có cơ hội đảm bảo ít nhất một suất dự play-off, nhưng họ cần chiến thắng để vượt qua đối thủ giành vị trí thứ hai.

Thụy Sĩ gần như chốt vé

Granit Xhaka ghi bàn trên chấm 11m giúp Thụy Sĩ gần như chắc chắn giành vé dự World Cup 2026. Thụy Điển gỡ hòa nhờ Benjamin Nygren sau bàn mở tỷ số của Breel Embolo, nhưng Xhaka đưa Thụy Sĩ vượt lên một lần nữa, trước khi Dan Ndoye và Johan Manzambi ấn định chiến thắng tưng bừng.

Kosovo khiến Thụy Sĩ chưa thể chính thức giành vé đến Bắc Mỹ vào năm sau khi đánh bại Slovenia 2-0, kéo dài sự hồi hộp ở bảng B thêm ba ngày nữa. Tuy nhiên, họ sẽ phải thắng Thụy Sĩ 6-0 ở lượt cuối nếu muốn giành vé trực tiếp, một kịch bản khó xảy ra.

Ở bảng H, tiền đạo kỳ cựu Edin Dzeko ghi bàn thắng thứ 72 trong sự nghiệp ĐTQG khi giúp Bosnia ngược dòng đánh bại Romania chỉ còn 10 người với tỷ số 3-1, ngăn Áo sớm giành vé dự World Cup. Bosnia sẽ phải thắng trên sân Áo ở lượt cuối nếu muốn vượt qua đối thủ để giành vé trực tiếp.

Còn ở bảng C, Đan Mạch tạm dẫn Scotland 1 điểm trước cuộc đối đầu quan trọng tại Glasgow ở lượt cuối, sau khi “Những chú lính chì” bị Belarus cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Scotland thậm chí thua 2-3 trước Hy Lạp. Hy Lạp có thời điểm dẫn 3-0 khi Scotland bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, nhưng các bàn thắng của Ryan Christie và Ben Doak suýt tạo nên màn ngược dòng bất ngờ.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

16/11/2025 05:39 AM (GMT+7)
