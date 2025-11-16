Đua vé World Cup: Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đặt một chân, Bỉ vẫn phải chờ

Tây Ban Nha tiến sát World Cup

Mikel Oyarzabal lập cú đúp giúp Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng vòng loại World Cup 2026. Tiền đạo Real Sociedad mở tỷ số ở phút 11 trên chấm 11m, sau khi Gocholeishvili bên phía Georgia để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Zubimendi nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 22 khi anh thoải mái dứt điểm từ đường chuyền của Fabian Ruiz. 10 phút trước khi hiệp một kết thúc, Torres nới rộng cách biệt sau đường chuyền của Oyarzabal. Đến phút 63, Torres đáp lễ bằng đường kiến tạo để Oyarzabal lập cú đúp.

Tây Ban Nha gần như chắc chắn giành vé dự World Cup 2026

Trong trận đấu cùng giờ, Hakan Calhanoglu mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ trên chấm 11m ở phút 18 sau tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng đội chủ nhà phải rất vất vả mới có bàn thứ hai khi Atanas Chernev đá phản lưới ở phút 83.

Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng E, duy trì khoảng cách 3 điểm với Thổ Nhĩ Kỳ và có hiệu số vượt trội (+19 so với +7). Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải thắng cách biệt 7 bàn trên sân Tây Ban Nha ở lượt cuối nếu muốn vượt qua “Bò tót” để giành vé trực tiếp.

Bỉ vẫn phải chờ

Trong khi đó, hy vọng giành vé sớm của Bỉ vẫn chưa chốt sau khi họ bị Kazakhstan cầm hòa 1-1. “Quỷ đỏ” bị dẫn bàn ở ngay phút thứ 9 bởi Dastan Satpaev nhưng kịp gỡ hòa ngay đầu hiệp hai nhờ Hans Vanaken.

Bỉ chưa thể giành vé dự World Cup 2026 sau khi họ không thể đánh bại Kazakhstan

Hiện Bỉ vẫn dẫn đầu bảng J với 15 điểm, hơn Bắc Macedonia và Xứ Wales 2 điểm. Đoàn quân của HLV Rudi Garcia chỉ cần thắng trên sân nhà trước đội bét bảng Liechtenstein ở lượt cuối để hoàn thành mục tiêu.

Xứ Wales thắng 1-0 trên sân Liechtenstein nhờ pha lập công của Jordan James phút 61 và sẽ tiếp Bắc Macedonia trên sân nhà ở lượt cuối. Xứ Wales có cơ hội đảm bảo ít nhất một suất dự play-off, nhưng họ cần chiến thắng để vượt qua đối thủ giành vị trí thứ hai.

Thụy Sĩ gần như chốt vé

Granit Xhaka ghi bàn trên chấm 11m giúp Thụy Sĩ gần như chắc chắn giành vé dự World Cup 2026. Thụy Điển gỡ hòa nhờ Benjamin Nygren sau bàn mở tỷ số của Breel Embolo, nhưng Xhaka đưa Thụy Sĩ vượt lên một lần nữa, trước khi Dan Ndoye và Johan Manzambi ấn định chiến thắng tưng bừng.

Kosovo khiến Thụy Sĩ chưa thể chính thức giành vé đến Bắc Mỹ vào năm sau khi đánh bại Slovenia 2-0, kéo dài sự hồi hộp ở bảng B thêm ba ngày nữa. Tuy nhiên, họ sẽ phải thắng Thụy Sĩ 6-0 ở lượt cuối nếu muốn giành vé trực tiếp, một kịch bản khó xảy ra.

Ở bảng H, tiền đạo kỳ cựu Edin Dzeko ghi bàn thắng thứ 72 trong sự nghiệp ĐTQG khi giúp Bosnia ngược dòng đánh bại Romania chỉ còn 10 người với tỷ số 3-1, ngăn Áo sớm giành vé dự World Cup. Bosnia sẽ phải thắng trên sân Áo ở lượt cuối nếu muốn vượt qua đối thủ để giành vé trực tiếp.

Còn ở bảng C, Đan Mạch tạm dẫn Scotland 1 điểm trước cuộc đối đầu quan trọng tại Glasgow ở lượt cuối, sau khi “Những chú lính chì” bị Belarus cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Scotland thậm chí thua 2-3 trước Hy Lạp. Hy Lạp có thời điểm dẫn 3-0 khi Scotland bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, nhưng các bàn thắng của Ryan Christie và Ben Doak suýt tạo nên màn ngược dòng bất ngờ.