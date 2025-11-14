Video bóng đá UAE - Iraq: Hiệp 1 rượt đuổi, kịch hay còn nguyên (Vòng loại World Cup)

UAE và Iraq tạo ra thế trận rất cân bằng. Đôi bên liên tục ăn miếng, trả miếng trong hiệp đấu thứ nhất. Bàn mở điểm đến với Iraq vào phút thứ 10, khi Al Hamadi tỏa sáng.

Niềm vui của các cầu thủ Iraq

Dẫu vậy, chỉ 8 phút sau, UAE đã tìm kiếm được bàn gỡ hòa 1-1. Luan Pereira chớp thời cơ để khiến Iraq ôm hận.

2 đội thi đấu cống hiến hơn sau khi ghi bàn. Điều này được duy trì trong hiệp hai, nhưng số lượng bàn thắng mà đôi bên tạo ra không còn nhiều giống hiệp một. Lý do bởi thủ môn đôi bên có màn trình diễn xuất sắc, qua đó cứu cho đội nhà nhiều nguy cơ thủng lưới lần 2. Ngoài ra còn phải nói đến sự vô duyên của các ngôi sao tấn công cả phía UAE và Iraq.

Chung cuộc, UAE hòa Iraq với tỷ số 1-1. Kết quả ấy đồng nghĩa đôi bên chưa hề chiếm được lợi thế dễ dàng. Họ còn gặp nhau ở trận lượt về (23h, 18/11) để định đoạt tấm vé dự vòng play-off liên lục địa tranh vé tới World Cup 2026.

Tỷ số chung cuộc: UAE 1-1 Iraq (H1: 1-1)

Ghi bàn:

UAE: Luan Pereira 18'

Iraq: Al Hamadi 10'

Đội hình xuất phát:

UAE: Eisa, Amaral, Zhir, Pimenta, Meloni, Luan Pereira, Nader, Ramadan, Adil, Gimenez, Suhail

Iraq: Hassan, Hussein Ali, Hashem, Tahseen, Doski, Sher, Jasim, Al Ammari, Farji Mohamed Ali, Al Hamadi