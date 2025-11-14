Video bóng đá UAE - Iraq: Hiệp 1 rượt đuổi, kịch hay còn nguyên (Vòng loại World Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Na Uy vs Estonia 14/11/25 - Trực tiếp
Logo Na Uy - NOR Na Uy
3
Logo Estonia - EST Estonia
0
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

(Lượt đi vòng loại thứ 5 World Cup 2026 khu vực châu Á) UAE và Iraq bất phân thắng bại ở trận lượt đi tranh vé dự vòng play-off liên lục địa, qua đó khiến trận lượt về dự báo diễn ra vô cùng căng thẳng.

  

UAE và Iraq tạo ra thế trận rất cân bằng. Đôi bên liên tục ăn miếng, trả miếng trong hiệp đấu thứ nhất. Bàn mở điểm đến với Iraq vào phút thứ 10, khi Al Hamadi tỏa sáng.

Niềm vui của các cầu thủ Iraq

Niềm vui của các cầu thủ Iraq

Dẫu vậy, chỉ 8 phút sau, UAE đã tìm kiếm được bàn gỡ hòa 1-1. Luan Pereira chớp thời cơ để khiến Iraq ôm hận.

2 đội thi đấu cống hiến hơn sau khi ghi bàn. Điều này được duy trì trong hiệp hai, nhưng số lượng bàn thắng mà đôi bên tạo ra không còn nhiều giống hiệp một. Lý do bởi thủ môn đôi bên có màn trình diễn xuất sắc, qua đó cứu cho đội nhà nhiều nguy cơ thủng lưới lần 2. Ngoài ra còn phải nói đến sự vô duyên của các ngôi sao tấn công cả phía UAE và Iraq.

Chung cuộc, UAE hòa Iraq với tỷ số 1-1. Kết quả ấy đồng nghĩa đôi bên chưa hề chiếm được lợi thế dễ dàng. Họ còn gặp nhau ở trận lượt về (23h, 18/11) để định đoạt tấm vé dự vòng play-off liên lục địa tranh vé tới World Cup 2026.

Tỷ số chung cuộc: UAE 1-1 Iraq (H1: 1-1)

Ghi bàn: 

UAE: Luan Pereira 18'

Iraq: Al Hamadi 10' 

Đội hình xuất phát: 

UAE: Eisa, Amaral, Zhir, Pimenta, Meloni, Luan Pereira, Nader, Ramadan, Adil, Gimenez, Suhail

Iraq: Hassan, Hussein Ali, Hashem, Tahseen, Doski, Sher, Jasim, Al Ammari, Farji Mohamed Ali, Al Hamadi

Theo Phong Đức

13/11/2025 23:56 PM (GMT+7)
