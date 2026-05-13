Trận đấu nổi bật

Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
U17 Việt Nam đấu U17 UAE tranh vé World Cup, HLV Cristiano tung chiêu cuối

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Trận đấu cuối bảng C với U17 UAE tại U17 châu Á 2026 là thử thách lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland. Một chiến thắng trước đối thủ Tây Á sẽ giúp "Những chiến binh sao vàng" trẻ chính thức đi tiếp mà không cần quan tâm đến các kết quả khác.

Quyền tự quyết trong tầm tay

Sau trận thua đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc, đội tuyển U17 Việt Nam hiện vẫn nắm trong tay quyền tự quyết cho suất đi tiếp vào vòng knock-out. Phép tính hiện tại vô cùng đơn giản khi một chiến thắng trước U17 UAE sẽ đảm bảo cho thầy trò HLV Cristiano Roland vị trí trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng C.

Điều này không chỉ giúp Việt Nam vào tứ kết mà còn mở ra cơ hội giành suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026, giải đấu danh giá nhất hành tinh ở cấp độ trẻ. Toàn đội U17 Việt Nam đang đặt quyết tâm cao độ để không lặp lại những sai sót về sự tập trung như ở các lượt trận trước đó.

HLV Cristiano Roland chốt đấu pháp cuối cùng

Chiều ngày 12/5, U17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối tại Jeddah với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt từ chiến thuật đến tâm lý. Để tối ưu thể trạng cho học trò, Ban huấn luyện chủ động đẩy khung giờ tập lên sớm hơn nhằm tăng thời gian hồi phục trước giờ xung trận.

Trong buổi tập này, HLV Cristiano Roland đặc biệt rà soát các phương án chuyển đổi trạng thái và khả năng tổ chức phòng ngự. Bầu không khí trên sân tập của U17 Việt Nam rất tích cực khi các cầu thủ đều thể hiện sự tập trung cao độ, sẵn sàng thực hiện các bài đánh chiến thuật đã được rèn luyện kỹ lưỡng trong thời gian qua.

Mệnh lệnh phải thắng cho cả hai đội

Trong buổi họp đội, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh các học trò phải tin tưởng tuyệt đối vào quá trình chuẩn bị và duy trì kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt. Nhà cầm quân người Brazil yêu cầu toàn đội chơi bóng đơn giản, hiệu quả và phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết trên sân.

Phía bên kia chiến tuyến, U17 UAE cũng đang ở thế chân tường sau những kết quả không như ý trước Hàn Quốc và Yemen. Đối thủ Tây Á buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp, vì vậy U17 Việt Nam cần tận dụng sự nôn nóng của đối phương để tung ra đòn quyết định. Trận cầu "sống còn" này sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 14/5 theo giờ Việt Nam.

Theo Đăng Khoa

13/05/2026 00:06 AM (GMT+7)

-13/05/2026 00:06 AM (GMT+7)
