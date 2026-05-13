U17 Việt Nam là niềm hy vọng cuối cùng của ĐNÁ, vì sao phải thắng U17 UAE?

U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng C VCK U17 châu Á 2026 gặp UAE (0h, 14/5). Với những diễn biến mới nhất, thầy trò HLV Roland trở thành đội Đông Nam Á duy nhất còn cửa đi tiếp tại giải đấu.

U17 Việt Nam trở thành niềm hy vọng cuối cùng của Đông Nam Á

Ở lượt trận cuối của bảng A, U17 Thái Lan và U17 Myanmar đối đầu ở lượt trận cuối. Hai đội tạo ra màn rượt đuổi tỉ số khá đẹp và kết thúc với tỉ số 2-2. Tuy nhiên, kết quả này khiến họ chia nhau hai vị trí cuối cùng của bảng A và không còn cơ hội đi tiếp.

Ở bảng B, U17 Indonesia phải đối đầu với U17 Nhật Bản ở lượt trận cuối. “Những chiến binh Samurai xanh” đã có vé đi tiếp từ lượt đấu trước nhưng họ vẫn thi đấu cực kỳ quyết tâm. Đại diện tới từ Đông Nam Á phải oằn mình chống đỡ hầu như từ đầu đến cuối.

U17 Indonesia chơi khá tốt và có được một bàn thắng nhưng vẫn phải nhận về kết quả thua 1-3. Mọi chuyện trở nên nghiệt ngã hơn với họ khi U17 Trung Quốc thắng U17 Qatar với tỉ số 2-0 trong trận đấu cùng giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc ba đội U17 Trung Quốc, U17 Qatar và U17 Indonesia cùng có 3 điểm.

Do thành tích đối đầu giữa ba đội cân bằng (1 thắng, 1 hòa) nên chỉ số phụ tiếp theo được tính tới là hiệu số bàn thắng bại trong những cuộc đối đầu của 3 đội. Xét theo tiêu chí này, đại diện Đông Nam Á xếp bét bảng. U17 Qatar xếp thứ 3 cũng bị loại, còn U17 Trung Quốc xếp nhì bảng giành quyền vào tứ kết cùng Nhật Bản.

Kịch bản dự World Cup của U17 Việt Nam

Với việc U17 Qatar (đội chủ nhà của VCK World Cup U17) không lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất, cửa duy nhất cho U17 Việt Nam được góp mặt tại World Cup U17 là giành một trong hai suất dẫn đầu tại bảng C khi vòng bảng kết thúc. Vậy cơ hội của U17 Việt Nam ra sao?

Cửa chắc chắn nhất là U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 UAE ở lượt đấu cuối. Khi đó, thầy trò HLV Roland sẽ có 6 điểm sau 3 trận và chắc chắn giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của trận đấu còn lại. Đây chắc chắn là nhiệm vụ hàng đầu của U17 Việt Nam.

Nếu U17 Việt Nam thua UAE, cửa đi tiếp cũng như vé dự World Cup sẽ tuột khỏi tay. Trong khi đó, trường hợp U17 Việt Nam hòa U17 UAE, chúng ta không còn nắm quyền tự quyết trong tay mà phải chờ kết quả của trận đấu còn lại.

Nếu U17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa Yemen, U17 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp nhờ hơn chỉ số đối đầu với U17 Yemen. Còn trong trường hợp U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc, chúng ta sẽ ngậm ngùi ra về ở vị trí thứ ba, bằng điểm với Hàn Quốc nhưng kém hơn về thành tích đối đầu.