U17 Việt Nam là niềm hy vọng cuối cùng của ĐNÁ, vì sao phải thắng U17 UAE?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Lens vs Paris Saint-Germain
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

U17 Việt Nam là niềm hy vọng cuối cùng của ĐNÁ, vì sao phải thắng U17 UAE?

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Với những diễn biến ở bảng A và B, U17 Việt Nam trở thành niềm hy vọng cuối cùng của Đông Nam Á tại VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam là niềm hy vọng cuối cùng của Đông Nam Á

U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng C VCK U17 châu Á 2026 gặp UAE (0h, 14/5). Với những diễn biến mới nhất, thầy trò HLV Roland trở thành đội Đông Nam Á duy nhất còn cửa đi tiếp tại giải đấu.

U17 Việt Nam trở thành niềm hy vọng cuối cùng của Đông Nam Á

U17 Việt Nam trở thành niềm hy vọng cuối cùng của Đông Nam Á

Ở lượt trận cuối của bảng A, U17 Thái Lan và U17 Myanmar đối đầu ở lượt trận cuối. Hai đội tạo ra màn rượt đuổi tỉ số khá đẹp và kết thúc với tỉ số 2-2. Tuy nhiên, kết quả này khiến họ chia nhau hai vị trí cuối cùng của bảng A và không còn cơ hội đi tiếp.

Ở bảng B, U17 Indonesia phải đối đầu với U17 Nhật Bản ở lượt trận cuối. “Những chiến binh Samurai xanh” đã có vé đi tiếp từ lượt đấu trước nhưng họ vẫn thi đấu cực kỳ quyết tâm. Đại diện tới từ Đông Nam Á phải oằn mình chống đỡ hầu như từ đầu đến cuối.

U17 Indonesia chơi khá tốt và có được một bàn thắng nhưng vẫn phải nhận về kết quả thua 1-3. Mọi chuyện trở nên nghiệt ngã hơn với họ khi U17 Trung Quốc thắng U17 Qatar với tỉ số 2-0 trong trận đấu cùng giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc ba đội U17 Trung Quốc, U17 Qatar và U17 Indonesia cùng có 3 điểm.

Do thành tích đối đầu giữa ba đội cân bằng (1 thắng, 1 hòa) nên chỉ số phụ tiếp theo được tính tới là hiệu số bàn thắng bại trong những cuộc đối đầu của 3 đội. Xét theo tiêu chí này, đại diện Đông Nam Á xếp bét bảng. U17 Qatar xếp thứ 3 cũng bị loại, còn U17 Trung Quốc xếp nhì bảng giành quyền vào tứ kết cùng Nhật Bản.

Kịch bản dự World Cup của U17 Việt Nam

Với việc U17 Qatar (đội chủ nhà của VCK World Cup U17) không lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất, cửa duy nhất cho U17 Việt Nam được góp mặt tại World Cup U17 là giành một trong hai suất dẫn đầu tại bảng C khi vòng bảng kết thúc. Vậy cơ hội của U17 Việt Nam ra sao?

Cửa chắc chắn nhất là U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 UAE ở lượt đấu cuối. Khi đó, thầy trò HLV Roland sẽ có 6 điểm sau 3 trận và chắc chắn giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của trận đấu còn lại. Đây chắc chắn là nhiệm vụ hàng đầu của U17 Việt Nam.

Nếu U17 Việt Nam thua UAE, cửa đi tiếp cũng như vé dự World Cup sẽ tuột khỏi tay. Trong khi đó, trường hợp U17 Việt Nam hòa U17 UAE, chúng ta không còn nắm quyền tự quyết trong tay mà phải chờ kết quả của trận đấu còn lại.

Nếu U17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa Yemen, U17 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp nhờ hơn chỉ số đối đầu với U17 Yemen. Còn trong trường hợp U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc, chúng ta sẽ ngậm ngùi ra về ở vị trí thứ ba, bằng điểm với Hàn Quốc nhưng kém hơn về thành tích đối đầu.

U17 Việt Nam là niềm hy vọng cuối cùng của ĐNÁ, vì sao phải thắng U17 UAE? - 2

Video bóng đá U17 Thái Lan - U17 Myanmar: Thoát khỏi trận thua bẽ mặt (U17 châu Á)
Video bóng đá U17 Thái Lan - U17 Myanmar: Thoát khỏi trận thua bẽ mặt (U17 châu Á)

(Bảng A, giải U17 châu Á) U17 Thái Lan đã bị loại và ngay cả trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, họ vẫn có một trận đấu khá tệ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/05/2026 07:41 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển U17 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN