100 trận & 743 ngày, fan cuồng MU vẫn chưa thể cắt tóc

Ilett từng tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi MU giành chiến thắng trong 5 trận liên tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu này ngày càng trở nên xa vời qua từng tuần.

Ilett đánh vật với thử thách không cắt tóc cho đến khi MU thắng 5 trận liên tiếp

Sau khi Erik Ten Hag không thể giúp MU thắng 5 trận liên tiếp, HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy đã dẫn dắt đội bóng giành 2 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, ông không có cơ hội hoàn tất chuỗi trận như mong muốn trước khi Ruben Amorim tiếp quản chiếc ghế nóng.

Amorim từng thắp lên hy vọng tại Old Trafford trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng không thể giúp MU giành nhiều hơn 3 chiến thắng liên tiếp.

Sau khi bị sa thải, chiến lược gia này đã tìm được bến đỗ mới tại AC Milan, trong khi Ilett vẫn chưa thể cắt tóc. Tiếp theo, HLV tạm quyền Darren Fletcher được trao cơ hội, nhưng ông chỉ dẫn dắt MU trong 2 trận và không giành được chiến thắng nào.

Cuối cùng, Michael Carrick trở thành người được kỳ vọng sẽ giúp Ilett có được lần cắt tóc mà anh đã chờ đợi từ lâu. Ông là HLV tiến gần đến mục tiêu này nhất kể từ khi thử thách bắt đầu. Tác động tức thì của chiến lược gia người Anh giúp MU lần lượt đánh bại Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham vào mùa giải trước.

Đến trận thứ 5, MU lại gục ngã trước West Ham. "Búa tạ" đã đứng vững khi cầm hòa đội chủ sân Old Trafford với tỷ số 1-1, qua đó khiến thử thách của Ilett phải bắt đầu lại từ đầu.

Đến nay, Ilett đã trải qua 100 trận đấu với MU và 743 ngày không cắt tóc. Tình hình vẫn chưa có dấu hiệu khả quan khi MU một lần nữa khiến thử thách của fan cuồng này trở về vạch xuất phát. Trận hòa 1-1 trước Leeds United vừa qua chứng kiến "Quỷ đỏ" trải qua 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.