Lisandro Martinez bị HLV Carrick thay ra bí ẩn, nội tình MU căng thẳng

Martinez gây sóng gió trước đại chiến Leeds

Lisandro Martinez bị thay ra trong trận đấu giữa Manchester United và Leeds United thuộc khuôn khổ Premier League. Trước đó, trung vệ người Argentina đã trở thành nhân vật được chú ý nhiều nhất tại Old Trafford sau màn chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo MU ở thất bại 0-2 trước Atletico Madrid thuộc đấu trường Champions League giữa tuần.

Lisandro Martinez chơi khá tốt trong hiệp 1 trước Leeds

Không chỉ bày tỏ sự thất vọng với ban lãnh đạo MU, đặc biệt là giám đốc bóng đá Jason Wilcox, Martinez còn chỉ trích kỳ chuyển nhượng mùa hè thiếu hiệu quả của đội bóng. Tuyển thủ Argentina đồng thời cho rằng một số đồng đội chưa thể hiện đủ tinh thần làm việc chăm chỉ trong giai đoạn đầu mùa giải.

Theo truyền thông Anh, những phát ngôn này được cho là đã gây bất ổn trong phòng thay đồ MU. Sau đó, Martinez đã lên tiếng xin lỗi ở các cuộc trao đổi với những lãnh đạo cấp cao của CLB. HLV Michael Carrick cũng chủ động khép lại vụ việc, tránh để những tranh cãi nội bộ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội bóng.

Bất ngờ không trở lại sau giờ nghỉ

Đúng như dự đoán, Martinez vẫn được điền tên vào đội hình xuất phát trong chuyến làm khách trước Leeds. MU bước vào trận đấu với áp lực ngày càng lớn, khi chưa thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Một chiến thắng tại Elland Road được kỳ vọng sẽ giúp Carrick giải tỏa sức ép.

Martinez luôn lăn xả mỗi khi vào sân

Tuy nhiên, trung vệ người Argentina không xuất hiện khi hai đội trở lại sân trong hiệp hai. Noussair Mazraoui, người vừa bình phục chấn thương, được đưa vào sân thay thế.

Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến Carrick quyết định rút Martinez khỏi sân. Trong bối cảnh trung vệ này vừa vướng vào vụ tranh cãi nội bộ, quyết định thay người càng thu hút sự chú ý. Thông tin cụ thể được kỳ vọng sẽ được làm rõ trong buổi họp báo sau trận của nhà cầm quân người Anh, nhưng thực tế không có câu trả lời nào thực sự xác đáng và thuyết phục được giới mộ điệu.

Carrick khẳng định MU đã khép lại vụ việc

Trước trận đấu, Carrick nhấn mạnh rằng những tranh cãi xoay quanh Martinez đã được giải quyết và toàn đội đang tập trung cho nhiệm vụ phía trước.

Martinez "mất tích" trong hiệp 2

“Mọi chuyện đã kết thúc. Chúng tôi đã bước tiếp. Đó chỉ là một trong những tình huống như vậy. Cả tập thể đã vượt qua chuyện này. Với đội bóng, đây thực sự không phải vấn đề quá lớn. Các cầu thủ tập luyện rất tốt và có tinh thần tích cực”, Carrick chia sẻ.

Nhà cầm quân MU cho biết CLB đã nhìn nhận sự việc một cách đơn giản, đồng thời khẳng định Martinez hiểu rằng bản thân đã mắc sai lầm.

“Chúng tôi có cảm nhận rất tốt về tập thể hiện tại. Xét về kết quả, mọi thứ chưa diễn ra như mong đợi, nhưng tinh thần và sự đoàn kết trong đội bóng cho thấy chúng tôi muốn tận dụng tình cảnh này để tạo ra điều gì đó tích cực”, Carrick nói thêm.