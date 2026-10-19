Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 2 điểm

MU kéo dài chuỗi trận không thắng

MU hành quân đến sân của đối thủ không đội trời chung Leeds United với quyết tâm tìm lại cảm hứng thi đấu. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” chỉ có thể giành trận hòa 1-1 sau khi Dominic Calvert Lewin gỡ hòa cho Leeds United, xóa bỏ lợi thế dẫn bàn được Bryan Mbeumo tạo ra trong hiệp một.

MU lại đánh rơi chiến thắng

MU mới thắng 1 trong 7 trận tại Premier League mùa này và chưa biết đến chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. HLV Michael Carrick, người đang trải qua mùa giải trọn vẹn đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng MU, vẫn loay hoay tìm lời giải khi đội bóng thiếu cả chất lượng chuyên môn lẫn sự tự tin.

Mbeumo, người được bố trí đá cao nhất trên hàng công MU, bỏ lỡ một vài cơ hội trước khi mở tỷ số ở phút 35. Tiền đạo người Cameroon đón đường tạt tầm thấp của Youri Tielemans rồi dứt điểm đưa bóng vào lưới, ghi bàn thắng thứ tư của anh trong mùa giải.

Leeds United gia tăng sức ép liên tục sau giờ nghỉ và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 51. Tiền đạo tuyển Anh Calvert Lewin khống chế bóng bằng ngực rồi rướn người dứt điểm ở tư thế khó, sau tình huống Tarik Muharemovic đánh đầu từ quả phạt góc.

MU hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng và có số trận thắng ít nhất ở giai đoạn này của một mùa giải hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa 1986/87. “Quỷ đỏ” mới giành được vỏn vẹn 7 điểm sau 7 vòng đấu, hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm.

Arsenal thắng vất vả

Arsenal đối đầu Nottingham Forest một ngày sau khi Man City, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, ăn mừng chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên sân nhà trước Ipswich Town. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn duy trì phong độ ấn tượng bất chấp những tranh cãi sau phán quyết xác định CLB có tội liên quan đến các sai phạm tài chính nghiêm trọng.

Madueke ghi bàn ở những phút cuối giúp Arsenal đánh bại Nottingham Forest

Nhà đương kim vô địch Arsenal gặp nhiều khó khăn trước Nottingham Forest đang sa sút dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner. Tuy nhiên, “Pháo thủ” cuối cùng cũng tìm được bàn khai thông thế bế tắc ở phút 80, khi cú dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người Noni Madueke chạm Jair Cunha đổi hướng rồi đi vào lưới.

Đây cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Arsenal trong màn trình diễn thiếu gắn kết và chất lượng tấn công. Dù vậy, thầy trò HLV Mikel Arteta đang cho thấy khả năng giành chiến thắng đáng nể ngay cả khi không đạt phong độ tốt nhất.

Chiến thắng 1-0 đưa Arsenal trở lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Man City 3 điểm. Trong khi đó, Nottingham Forest không tận dụng được hàng loạt cơ hội ở những phút cuối và hiện đã rơi xuống nhóm xuống hạng.

Brighton thắng đậm Crystal Palace

Ở những trận đấu khác trong ngày 18/10, Brighton đè bẹp Crystal Palace với tỷ số 5-0. Đáng chú ý, Diego Gomez ghi một bàn thắng ngoạn mục từ khu vực giữa sân.

Chỉ có ba đội bóng trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi nhiều bàn hơn Brighton trong 7 vòng đấu đầu tiên của một mùa giải. “Chim mòng biển” đã có tổng cộng 23 bàn thắng.

Trong khi đó, Bournemouth đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0 trong trận đấu mà đối thủ phải chơi với 10 người. Marcus Tavernier và Evanilson là những cầu thủ ghi bàn, giúp Bournemouth giành chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này.

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