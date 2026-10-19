MU tệ nhất lịch sử tại Ngoại hạng Anh, báo động Fernandes

Canh bạc táo bạo của Michael Carrick

Trong một trận đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro, Carrick đã quyết định thử nghiệm một phương án hoàn toàn khác biệt. MU rời xa đáng kể sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, thay vào đó là hệ thống chiến thuật linh hoạt, được điều chỉnh theo từng giai đoạn thi đấu. Việc “Quỷ đỏ” bất ngờ chuyển sang sơ đồ 3-4-3 khi không có bóng khiến Leeds United lúng túng. Đội chủ nhà không thể buộc thủ môn Lammens phải thực hiện pha cứu thua nào từ những tình huống bóng sống.

Carrick đã xử lý tình hình khá tốt, nhưng chỉ trong 45 phút đầu tiên

Đây cũng là hệ thống từng góp phần dẫn đến việc HLV Ruben Amorim bị MU sa thải hồi đầu năm nay. Amad Diallo được giao nhiệm vụ theo sát hậu vệ biên Gabriel Gudmundsson của Leeds United mỗi khi cầu thủ này dâng cao tấn công.

Không có một cầu thủ chạy cánh trái hay trung phong đúng nghĩa trong đội hình xuất phát, Carrick sử dụng bộ ba tấn công bó hẹp gồm Bryan Mbeumo cùng hai tiền vệ trung tâm sở trường là Bruno Fernandes và Youri Tielemans. Bộ ba trái với thông lệ này đã phối hợp ăn ý trong bàn mở tỷ số của MU.

Tielemans chuyền bóng ra biên cho Amad rồi chạy chỗ phía sau hàng thủ Leeds United. Tiền vệ người Bỉ tăng tốc trước khi thực hiện đường căng ngang một chạm đầy tinh tế để Mbeumo dứt điểm thành bàn. Trước đó không lâu, hai cầu thủ này cũng phối hợp tạo ra một cơ hội nhưng Mbeumo đã bỏ lỡ.

Lisandro Martinez chứng minh giá trị

Carrick gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời xin lỗi của Martinez sau phát ngôn chỉ trích giám đốc bóng đá MU Jason Wilcox hồi giữa tuần, và tiếp tục điền tên anh vào đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Leeds United.

Khoảng 2.960 cổ động viên MU có mặt trên sân khách đã sớm thể hiện sự ủng hộ dành cho Martinez ngay từ phút thứ 7 bằng những tiếng hô vang “Argentina, Argentina”. Diễn biến trận đấu nhanh chóng chứng minh tầm quan trọng của nhà vô địch World Cup 2022.

Nếu Martinez duy trì được thể trạng, MU có thể đã bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Martinez đá chính và giúp MU kiểm soát được Leeds United. Trong hiệp một, đội chủ nhà chỉ có 4 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,25 khi bộ đôi Harry Maguire - Martinez vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, sự kết hợp này buộc phải chấm dứt sau giờ nghỉ, khi trung vệ người Argentina rời sân vì có dấu hiệu dính chấn thương trong 45 phút đầu tiên.

Noussair Mazraoui được tung vào thay Martinez và bất ngờ đá lệch trái Maguire, trong khi Leny Yoro tiếp tục đảm nhiệm vị trí lệch phải. Chỉ 6 phút sau khi tuyển thủ Morocco vào sân, anh đã cho thấy vì sao Carrick ưu tiên Martinez.

Từ quả phạt góc mà Mazraoui để Leeds United kiếm được một cách dễ dàng, cầu thủ 28 tuổi bị Tarik Muharemovic đánh bại trong pha không chiến. Muharemovic đánh đầu chuyền bóng xuống để Dominic Calvert Lewin nhanh chân dứt điểm, gỡ hòa cho đội chủ nhà. Martinez chỉ biết buồn bã theo dõi từ băng ghế dự bị, với chiếc mũ trùm đầu rộng che gần hết khuôn mặt.

MU hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi mới giành được vỏn vẹn 7 điểm sau 7 trận (1 thắng, 4 hòa và 2 thua), chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Đây là khởi đầu tệ nhất lịch sử của “Quỷ đỏ” tại Ngoại hạng Anh sau 7 vòng đấu.

Báo động Bruno Fernandes

Kể từ cú hat-trick vào lưới Ipswich Town hồi cuối tháng 8, Fernandes chỉ ghi bàn hoặc kiến tạo trong một trận đấu ở 8 lần ra sân tiếp theo cho MU. Đáng chú ý, trận đấu duy nhất đó là cuộc đối đầu với Sabah, đội bóng bị đánh giá thấp đến từ Azerbaijan, tại Champions League.

Bruno Fernandes đang trải qua chuỗi trận gây thất vọng

Trong suốt sự nghiệp tại MU, Fernandes luôn là thước đo phong độ của MU. “Quỷ đỏ” thường chơi tốt nhất khi đội trưởng của họ đạt trạng thái tốt nhất. Nhằm cải thiện tình hình chung cũng như giúp ngôi sao hàng đầu tìm lại phong độ, Carrick đã thử nghiệm những vị trí khác nhau cho Fernandes trong hai trận gần nhất.

Ở trận gặp Atletico Madrid tại Cúp C1 hồi giữa tuần, tiền vệ người Bồ Đào Nha bị đẩy sang cánh phải. Anh 2 lần tiến gần đến bàn thắng nhưng cũng không thể hiện được tính kỷ luật khi đội nhà không có bóng.

Trong cuộc đối đầu với Leeds United, Amad được giao nhiệm vụ giữ chiều rộng bên cánh phải, qua đó cho phép Fernandes tự do di chuyển trên khắp mặt sân. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh cũng chẳng khá hơn. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện quả đá phạt đầu trận quá mạnh, đưa bóng đi hết đường biên. Ngay sau đó, anh phàn nàn với trọng tài thứ tư vì cho rằng mình bị từ chối một quả phạt.

Đội trưởng MU tiếp tục để mất bóng và không giữ được bình tĩnh. Pha xoạc bóng của Fernandes đủ để nhận thẻ vàng, nhưng anh vẫn tranh cãi với trọng tài trong khi bóng chưa ngoài cuộc. Anh tiếp tục phản ứng ngay cả sau khi bị phạt thẻ vàng ở phút 17. Fernandes có khoảnh khắc khởi sắc ngắn ngủi khi khống chế đường trả ngược của Yoro ở phút 65, nhưng cú sút của anh lại đi chệch khung thành.

Carrick tung Mason Mount vào sân thay Carlos Baleba, người đã có màn trình diễn ấn tượng. Trong khi đó, Fernandes một lần nữa được giữ lại trên sân. Nhạc trưởng của “Quỷ đỏ” khép lại trận đấu với chỉ đúng 1 cơ hội tạo ra.