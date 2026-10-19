MU họp khẩn, định đoạt tương lai Carrick trong hôm nay

Carrick chuẩn bị mất ghế?

Một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên băng ghế huấn luyện đang manh nha tại MU. Theo nguồn tin độc quyền của MatchDay Central, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đang lên kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về tương lai của Carrick. Cuộc họp giữa các lãnh đạo MU được cho là sẽ diễn ra trong hôm nay (19/10). Vấn đề trọng tâm là liệu MU có nên tiếp tục hợp tác với chiến lược gia người Anh hay không.

Tương lai của HLV Carrick tại MU đang bị đặt dấu hỏi

Thành tích thi đấu bết bát của MU mùa này đã làm dấy lên những lo ngại. Ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, MU bị Leeds United cầm hòa 1-1 và một lần nữa đánh rơi điểm số. Kết quả này khiến chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường của “Quỷ đỏ” kéo dài lên 6 trận, trong khi lần gần nhất họ giành chiến thắng tại Ngoại hạng Anh là trước Ipswich Town vào ngày 30/8.

Trong bối cảnh thành tích sa sút, sức ép dành cho Carrick tiếp tục gia tăng. Người hâm mộ MU đòi hỏi đội bóng duy trì sự ổn định, nhưng MU vẫn chưa thể xoay chuyển tình thế. Việc một lần nữa bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm càng khiến năng lực dẫn dắt đội bóng vượt qua khủng hoảng của nhà cầm quân 45 tuổi bị đặt dấu hỏi.

Đeo tai nghe để gạt bỏ những ồn ào

Carrick cho biết ông đã “đeo tai nghe” trong tuần này nhằm gạt bỏ những ồn ào xung quanh, nhưng thừa nhận MU phải ngăn đà sa sút ngày càng nghiêm trọng. “Quỷ đỏ” hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm sau trận hòa 1-1 với Leeds United, kết quả khiến họ mới có 1 chiến thắng sau 7 vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Đây là thành tích tệ nhất của MU ở giai đoạn này của một mùa giải thuộc hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa 1986/87.

Carrick vẫn tin MU có thể tạo nên chuỗi trận thăng hoa

Carrick cho rằng kết quả này mang lại cảm giác như một “khởi đầu mới”, sau một tuần mà Lisandro Martinez công khai xin lỗi vì chỉ trích Jason Wilcox, giám đốc bóng đá của MU, cùng ban lãnh đạo tại Old Trafford. Tuy nhiên, Carrick thừa nhận vị trí hiện tại của MU “không mấy khả quan” và họ cần sớm giành chiến thắng để tránh rơi vào một vòng xoáy khủng hoảng khác.

Chiến lược gia người Anh nói: “Nghe này, chúng tôi chắc chắn không chấp nhận tình hình hiện tại như thể mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi nhìn nhận thực tế đó một cách tỉnh táo. Nhưng đôi khi bạn gặp khó khăn, đôi khi bạn phải tìm cách vượt qua giai đoạn đó. Trước đây, chúng tôi chưa thực sự phải trải qua tình cảnh như vậy, và giờ đội bóng cần tìm ra cách vượt qua.

Đã có những thời điểm trong một khoảng thời gian nhất định, CLB rơi vào vòng xoáy khiến mọi chuyện có thể diễn biến theo nhiều hướng khác nhau. Với tư cách một tập thể, chúng tôi phải đủ ổn định để tiếp tục làm những điều đúng đắn vì những lý do đúng đắn. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng trong các trận đấu. Tôi hiểu rằng nếu nhìn từ một góc độ nhất định, tình hình hiện tại không mấy khả quan. Nhưng tôi không nghi ngờ khả năng đội bóng có thể tạo nên một chuỗi trận thành công”.

MU sẽ đối đầu Como tại Champions League trên đất Italia vào giữa tuần tới, trước khi Bournemouth hành quân đến Old Trafford 4 ngày sau đó. Carrick khẳng định ông vẫn tin tưởng MU có thể trải qua một mùa giải thành công, bất chấp khởi đầu tệ nhất trong 40 năm qua.

Nhà cầm quân 45 tuổi nói thêm: “Tôi hiểu rõ những gì chúng tôi có trong phòng thay đồ, mục tiêu muốn hướng tới và cách thức để đạt được mục tiêu đó. Chúng tôi biết mình có thể làm được. Chúng tôi đã duy trì điều đó trong một thời gian và cảm thấy đội hình hiện tại đã trở thành một tập thể tốt hơn.

Tôi thực sự có cảm nhận như vậy. Đôi khi điều đó không phải lúc nào cũng được thể hiện trên sân, nhưng tôi có niềm tin ấy và được khích lệ bởi nhiều điều. Nếu tiếp tục làm những điều đúng đắn, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể trải qua một mùa giải thực sự tốt”.

Khi được hỏi liệu có tiếp tục đeo tai nghe trong tuần này, trước hai trận đấu quan trọng sắp tới hay không, Carrick trả lời: “Không, với tôi thì mọi thứ vốn luôn yên tĩnh”.

Martinez được thay ra trong giờ nghỉ giữa hai hiệp ở trận đấu tại Elland Road do bị căng cơ đùi, chỉ vài ngày sau những phát ngôn gay gắt nhắm vào các lãnh đạo MU. Trong khi đó, Marcus Rashford không được đăng ký thi đấu vì những lý do “hoàn toàn mang tính chiến thuật”.

“Không có gì mang tính cá nhân. Các cầu thủ trên hàng công đã làm tốt nhiệm vụ khi có bóng lẫn lúc không có bóng. Mọi người đều sẵn sàng cho trận đấu hôm thứ Tư”, Carrick giải thích.