10 nhà vô địch ASEAN Cup 2026 đối đầu ở trận Siêu cúp Quốc gia

Theo danh sách đăng ký được Ban tổ chức Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO công bố, cả 10 cầu thủ thuộc biên chế hai đội vừa vô địch ASEAN Cup 2026 đều có tên tham dự trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Đình Bắc và Nhật Minh sẽ ở hai chiến tuyến tại Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO

Bên phía Công an Hà Nội, 6 tuyển thủ gồm: Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc đều được đăng ký. Đây là nhóm cầu thủ vừa trải qua hành trình thi đấu căng thẳng cùng đội tuyển Việt Nam và chỉ có ít ngày nghỉ trước khi trở lại CLB.

Công an TPHCM có 4 nhà vô địch Đông Nam Á, gồm: thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Khổng Minh Gia Bảo. Đội bóng ngành công an phía Nam cũng vừa tăng cường 2 tuyển thủ trẻ có trong danh sách dự ASEAN Cup 2026 là Nguyễn Nhật Minh chuyển đến từ Hải Phòng, và Đinh Quang Kiệt gia nhập từ Hoàng Anh Gia Lai.

Danh sách đăng ký thi đấu của Công an Hà Nội

Như vậy, trận Siêu cúp Quốc gia sẽ trở thành cuộc hội ngộ đặc biệt của 10 cầu thủ vừa cùng nhau bước lên đỉnh Đông Nam Á. Chỉ bốn ngày sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình, họ sẽ chuyển từ vị thế đồng đội sang đối đầu trong màu áo CLB.

Không chỉ quy tụ những nhà vô địch ASEAN Cup 2026, hai đội còn sở hữu hàng loạt cầu thủ từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Công an Hà Nội có Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng và tân binh Đinh Thanh Bình. Phía Công an TPHCM có Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức và Ngô Đăng Khoa.

Hai cầu thủ Nguyễn Adou Leygley Minh của Công an Hà Nội và Williams Minh Hoàng của Công an TPHCM cũng vừa hoàn tất thủ tục để trở thành công dân Việt Nam. Đây đều là những gương mặt có thể mở rộng thêm lựa chọn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Cơ hội tạo dấu mốc lịch sử

Công an Hà Nội bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch V.League 2025/26 và đương kim chủ nhân Siêu cúp Quốc gia. Mùa trước, đội bóng Thủ đô đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 trên sân Thiên Trường để lần đầu tiên giành danh hiệu này.

Nếu tiếp tục vượt qua Công an TPHCM, Công an Hà Nội sẽ có lần thứ hai đăng quang Siêu cúp Quốc gia, đồng thời bảo vệ thành công danh hiệu. Đội bóng Thủ đô khi đó sẽ trở thành CLB thứ năm trong lịch sử làm được điều này, sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Hà Nội FC.

Danh sách đăng ký thi đấu của Công an TPHCM

Trong khi đó, Công an TPHCM giành quyền tham dự Siêu cúp sau khi đăng quang Cúp Quốc gia 2025/26. Trên hành trình đến ngôi vô địch, đội bóng phía Nam lần lượt vượt qua CLB TPHCM, Trường Tươi Đồng Nai và Thép Xanh Nam Định, trước khi đánh bại Ninh Bình 2-1 trong trận chung kết.

Đây là lần thứ ba Công an TPHCM góp mặt ở trận tranh Siêu cúp và là lần đầu tiên sau 25 năm. Ở kỳ tổ chức đầu tiên năm 1999, đội bóng phía Nam để thua Thể Công 0-3. Hai năm sau, Công an TPHCM hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 ở lượt đi nhưng thua 0-2 trong trận lượt về.

Nếu chiến thắng tại Hàng Đẫy, Công an TPHCM sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành Siêu cúp Quốc gia, đồng thời trở thành đội bóng thứ 15 bước lên bục cao nhất của giải đấu. Danh hiệu cũng sẽ đánh dấu mùa giải thành công của đại diện phía Nam sau chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26.