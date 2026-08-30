Quái kiệt tóc bạc phơ: Giương cung nặng hàng trăm kg, 1 tay nhấc được ngựa

Khoảng giữa thế kỷ IV, vào thời kỳ Thập Lục Quốc (304-439), Giả Kiên nổi lên như một võ tướng có sức mạnh và tài bắn cung khác thường. Đáng chú ý, khi đã ngoài 60 tuổi, ông vẫn có thể kéo cây cung nặng hàng trăm kg và thực hiện những phát bắn chính xác đến kinh ngạc.

Giả Kiên tóc bạc phơ vẫn giương cây cung có sức kéo cực lớn

Lão tướng tóc bạc vẫn kéo cung cực mạnh

Giả Kiên, tự Thế Cố, là người Bột Hải, sống vào thế kỷ IV, trong giai đoạn các thế lực ở vùng đất Trung Hoa liên tục giao tranh.

Từ khi còn trẻ, ông đã nổi tiếng khỏe mạnh, gan dạ và giỏi võ nghệ. Nhưng điều khiến tên tuổi Giả Kiên được nhắc đến nhiều hơn là khả năng duy trì sức mạnh khi tuổi đã cao.

Sử sách ghi ông có thể kéo được cây cung “hơn ba thạch”. “Thạch” là một đơn vị đo sức kéo của cung thời xưa, vì vậy không thể hiểu đơn giản rằng cây cung nặng hơn 100 kg. Cách quy đổi sang đơn vị hiện nay chỉ mang tính ước lượng, nhưng rõ ràng đây là một cây cung có sức kéo rất lớn. Điều đặc biệt là Giả Kiên vẫn có thể sử dụng nó khi đã ngoài 60 tuổi.

Ba mũi tên khiến danh tướng phải thán phục

Tài bắn cung của Giả Kiên từng được Mộ Dung Khác, một danh tướng đương thời, trực tiếp kiểm chứng.

Một con trâu được đặt cách vị lão tướng 100 bước. Mộ Dung Khác hỏi ông có thể bắn trúng hay không.

Giả Kiên đáp rằng thời còn trẻ, ông có thể bắn theo ý muốn, thậm chí muốn bắn trượt cũng có thể làm được. Nay tuổi đã cao, ông chỉ dám nói mình có thể bắn vào thân con trâu.

Sau đó, Giả Kiên giương cung. Mũi tên đầu tiên bay sát sống lưng con trâu, làm rụng một đường lông nhưng không gây thương tích. Mũi thứ hai tiếp tục lướt sát phần bụng, cũng chỉ làm rụng lông. Đến mũi thứ ba, ông đưa tên trúng mục tiêu.

Sử liệu dùng cụm từ “sát da, rụng lông”, để mô tả hai phát bắn đặc biệt này. Khả năng kiểm soát đường bay và lực bắn của Giả Kiên khiến những người chứng kiến phải thán phục.

Tài bắn cung gợi nhớ Hoa Vinh

Nhắc đến những tay cung nổi tiếng trong văn học cổ, Hoa Vinh là cái tên không thể bỏ qua.

Trong Thủy Hử, Hoa Vinh được gọi là “Tiểu Lý Quảng”, nổi tiếng với khả năng bắn cung gần như thần kỳ. Ông từng bắn trúng chim nhạn đang bay và có thể chọn đúng một con trong đàn. Nhiều lần khác, Hoa Vinh còn dùng cung bắn đứt dây hoặc bắn trúng những mục tiêu nhỏ từ xa.

Giả Kiên và Hoa Vinh tất nhiên không thể được so sánh theo nghĩa lịch sử. Giả Kiên là nhân vật được sử sách ghi chép, còn Hoa Vinh là nhân vật văn học.

Tuy nhiên, xét riêng màn thể hiện khả năng điều khiển mũi tên, câu chuyện về Giả Kiên thực sự khiến người đọc liên tưởng đến hình tượng “thần tiễn” Hoa Vinh.

700 quân đối đầu đội quân đông gấp 10 lần

Sức mạnh của Giả Kiên không chỉ thể hiện trên thao trường. Năm 358, khi trấn giữ Sơn Nhẫn, ông chỉ có hơn 700 quân trong tay, trong khi quân đối phương đông gấp khoảng 10 lần.

Trước tình thế nguy cấp, các tướng dưới quyền khuyên ông cố thủ. Giả Kiên lại quyết định chủ động giao chiến.

Sau khi quân đối phương bao vây thành, ông yêu cầu thuộc cấp tìm đường rút lui, còn mình ở lại cản bước quân địch.

Sử sách kể rằng Giả Kiên cưỡi ngựa đứng trên cầu, liên tục giương cung bắn quân đối phương. Quân địch sau đó tìm cách phá cây cầu từ bên dưới.

Cuối cùng, cây cầu bị chặt gãy, cả Giả Kiên và con ngựa cùng rơi xuống. Vị lão tướng bị bắt sống.

Giả Kiên trổ tài bắn cung, hai mũi tên sát da làm rụng lông trâu

Giai thoại một tay nhấc ngựa

Từ câu chuyện về trận chiến này, hậu thế còn lưu truyền thêm những giai thoại về sức mạnh phi thường của Giả Kiên. Trong đó nổi bật là hình ảnh ông dùng một tay giữ lấy con ngựa, thậm chí có thể nhấc nó lên trong lúc cây cầu sụp đổ.

Nếu đưa chi tiết này vào câu chuyện, cần nói rõ đây là giai thoại, bởi đoạn sử liệu ghi lại trận đánh không xác nhận việc Giả Kiên một tay nhấc ngựa. Tư liệu chỉ cho biết cây cầu bị phá, người và ngựa cùng rơi xuống rồi ông bị bắt.

Chính sự khác biệt giữa sử liệu và giai thoại khiến hình tượng Giả Kiên về sau càng trở nên ly kỳ.

Tóc bạc nhưng khí phách không già

Sau khi bị bắt, Giả Kiên vẫn giữ thái độ cứng cỏi. Ông không chịu khuất phục và tranh luận thẳng thắn với người bắt mình.

Cuối cùng, vị lão tướng qua đời trong cảnh bị giam giữ.

Câu chuyện về Giả Kiên vẫn gây chú ý sau gần 1.700 năm không chỉ bởi những lời kể về sức mạnh “nghìn cân”. Những gì sử sách ghi lại đã đủ đặc biệt, một võ tướng ngoài 60 tuổi vẫn kéo được cây cung hơn ba thạch, bắn hai mũi tên sát thân con trâu chỉ làm rụng lông rồi đưa mũi tên tiếp theo trúng mục tiêu, sau đó tiếp tục chống lại đội quân đông gấp nhiều lần.

Nếu Hoa Vinh là “thần tiễn” trong Thủy Hử, Giả Kiên lại là một tay cung có thật được sử sách ghi lại. Màn thử cung của ông vì thế trở thành một trong những câu chuyện đặc biệt về tài bắn cung của các võ tướng sống ở vùng đất Trung Hoa vào thế kỷ IV.