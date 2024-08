Ôm 2 tỷ đồng tiền mặt vẫn phải từ bỏ giấc mơ mua nhà Hà Nội

Sở hữu một nơi an cư tại Thủ đô là mục tiêu của những người ở các tỉnh lẻ lên thủ đô làm việc. Tuy nhiên, giá nhà đất, chung cư tăng mạnh thời gian qua khiến cho hy vọng của nhiều người sụp đổ, đành chấp nhận tiếp tục cuộc sống ở thuê.

Anh Phương sinh năm 1983 quê Thái Bình cho biết đang có số tiền 2,1 tỷ đồng sau khi bán nhà cấp 4 ở vùng ven định chuyển lên chung cư nhưng đến nay vẫn chưa tìm được căn phù hợp. Anh Phương cho biết với mức giá bán chung cư căn 2 phòng ngủ dao động từ 3,1 đến 4,5 tỷ đồng, tương đương anh chị sẽ phải vay thêm cả tỷ đồng nữa để hiện thực giấc mơ sở hữu căn hộ riêng của mình. “Với thu nhập hiện tại của gia đình, việc vay số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng với thời hạn 20 năm cũng là một áp lực lớn với gia đình”, ông bố 8x chia sẻ. Do chưa tìm được căn hộ phù hợp, ông bố 8x này quyết định ôm tiền mặt, tiếp tục tìm nơi thuê trọ, chờ có thêm thời gian tìm căn hộ phù hợp với khả năng tài chính.

Nguồn cung mới hạn chế được xem là một trong những nguyên nhân khiến giá chung cư tăng mạnh thời gian gần đây

Chia sẻ trên một diễn đàn tìm mua nhà đất, chung cư, chị Lê Hương cho biết gia đình mình cũng tạm gác lại giấc mơ mua nhà riêng khi chứng kiến nhà đất và chung cư tăng giá mạnh trong thời gian gần đây. Chị Hương cho biết hiện có trong tay hơn 2 tỷ đồng cùng thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng hơn 30 triệu đồng đã tìm mua chung cư kể từ đầu tháng 3 nhưng đến nay đành bỏ cuộc bởi nếu mua sẽ phải vay mượn thêm từ 1-2 tỷ đồng, mà vay mượn thì phải trả, trong khi lo lắng những lúc con cái ốm đau. Bà mẹ này cho biết không chỉ bỏ ý định mua nhà, mà anh chị cũng bỏ luôn ý định sinh thêm con vì chi phí sinh hoạt gia đình và chăm sóc con cái giờ cũng quá cao. Dù hai vợ chồng thu nhập hơn 30 triệu mỗi tháng, nhưng mỗi năm cũng chỉ tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng.

Trong khi nhiều gia đình trẻ đang gác lại giấc mơ mua nhà bởi đà tăng giá nhanh thời gian qua, số liệu báo cáo của Bộ xây dựng cho biết giá nhà đất và chung cư tiếp tục ghi nhận tăng trong quý II và 6 tháng đầu năm. Theo tổng hợp số liệu từ 60/63 Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, trong quý II vừa qua lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 25.885 giao dịch thành công.

Theo đó, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng 72,2% so với quý I/2024, bằng 87,08% so với cùng kỳ năm 2023; lượng giao dịch đất nền bằng 127,9% so với quý I/2024 và bằng 185,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Về giá bán, số liệu từ đơn vị này cho biết mức giá rao bán một số dự án căn hộ chung cư Hà Nội trên thị trường có sự tăng giá cao, cụ thể như tại các khu đô thị Royal City tăng 33%; The Pride 33%, Mỹ Đình Sông Đà - Sudico tăng 32%; Vinhomes West Point tăng 28%. Một số khu đô thị đã cũ như khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, giá chung cư cũng tăng 25%; khu chung cư tái định cư tại Nam Trung Yên có mức tăng 20%,…Tuy nhiên, để mua căn hộ có giá bán biến động tăng chậm hơn thì người mua phải tìm đến các khu vực xa trung tâm như dự án Bình Minh Garden Đức Giang; Le Grand Jardin Sài Đồng..., những căn hộ 2-3 phòng ngủ được rao bán ở mức 3,2-4,5 tỷ đồng. Các dự án sơ cấp có giá từ 40-82 triệu đồng tùy vào vị trí.

Số liệu của Bộ Xây dựng cho biết giá rao bán tại một số dự án như Lumi Hanoi khoảng 66-82 triệu đồng/m2, Imperia Sola Park giá khoảng 55-72 triệu đồng/m2, The Canopy Residences giá khoảng 57-72 triệu đồng/m2, dự án The Wisteria giá khoảng 40-60 triệu đồng/m2.

Tại thị trường thứ cấp, giá rao bán tại một số dự án có mức độ tăng giá bình quân từ 9,6 đến 14%, tương đương mức giá rao bán từ hơn 48 triệu đồng/m2 đến hơn 80 triệu đồng/m2. Cụ thể, dự án 249A Thụy Khuê (Tây Hồ) tăng khoảng 12,1% (lên mức 55,8 triệu đồng/m2), D’. El Dorado II (Tây Hồ) tăng khoảng 9,6% (lên mức 80,6 triệu đồng/m2), Vinata Tower (Cầu Giấy) tăng khoảng 9,9% (lên mức 53,1 triệu đồng/m2), Vinhomes D'Capitale (Cầu Giấy) tăng khoảng 13,9% (lên mức 74,1 triệu đồng/m2), Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) tăng khoảng 12,5% (lên mức 59,9 triệu đồng/m2), Eco Lake View (Hoàng Mai) tăng khoảng 13,5% (lên mức 48,1 triệu đồng/m2).

Trong một tọa đàm gần đây, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, thẳng thắn nhận xét giai đoạn vừa qua giá chung cư tăng bất thường, đặc biệt tại Hà Nội và TP HCM. Ông Đính cho rằng hiện tượng này chắc chắn có sự tác động từ nhóm lợi ích trong khi bối cảnh kinh tế, thị trường cũng như thu nhập của người dân chưa hồi phục. "Giá nhà tăng cao, nhưng giao dịch lại không xuất hiện, đây có thể là chiêu trò nào đó của một nhóm đầu tư có mục đích không trong sáng", ông Đính cho biết.

Đánh giá về xu hướng thị trường, ông Nguyễn Văn Đính kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều dự án được triển khai tại Hà Nội khi các vướng mắc được tháo gỡ. Thị trường sẽ gia tăng nguồn cung, đây được kỳ vọng sẽ là động lực để nhiều gia đình có cơ hội ổn định chỗ ở của mình. "Những khu vực nào tăng bất thường cục bộ khi thị trường điều tiết sẽ giảm mạnh, bong bóng sẽ xẹp về giá trị thực. Tuy nhiên xu hướng giá chung sẽ không giảm".

