Nửa đêm, 3000 người xâu xé nhau mua nhà đất có giá 200 triệu/m2

Thứ Năm, ngày 22/04/2021 13:48 PM (GMT+7)

Có giá đắt trên trời nhưng không phải ai cũng có thể mua được nhà ở Thâm Quyến.

Cơn điên cuồng mua nhà diễn ra ở Thâm Quyến vào tháng 4 năm ngoái khi chính phủ nới lỏng thanh khoản nhằm giúp kiểm soát dịch Covid-19 đưa ra những khoản vay với lãi suất rẻ.

40 năm trước, Thâm Quyến chỉ là 1 làng chài nghèo, vậy mà giờ đây, giá mỗi một mét vuông đất ở lên tới 8.428 USD, có thời điểm hơn 3.000 người xếp hàng từ nửa đêm tranh nhau chỉ để mua 394 căn hộ.

Chỉ số giá nhà ở tại Thâm Quyến dẫn đầu toàn cầu.

Thâm Quyến xếp là một trong 5 thành phố đắt đỏ nhất để sống trên toàn cầu trong 2 năm liên tiếp.

Đây là ngôi nhà chung của nhiều tập đoàn công nghệ lớn của đất nước tỷ đô này bao gồm cả Tencent Holdings, 5G Huawei Technoligies, Ping An và DJI, vv….

Giá nhà cũ ở đây đã tăng 88,3% kể từ năm 2015 – cao hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Trung Quốc. Trong khi đó giá nhà mới đã tăng 57,8% theo dữ liệu của chính phủ Trung Quốc.

Thâm Quyến cũng xếp thứ 4 toàn cầu vào năm ngoái với giá nhà trung bình đạt 783.855 USD, tương đương 8.428 USD/m2.

Trước đó, quận Guangming chứng kiến câu chuyện, một dự án chung cư chỉ có 394 căn hộ, nhưng có những 3.000 người bất chấp dịch Covid-19 xếp hàng từ giữa đêm để lấy được quyền mua nhà.

Để ngăn chặn tình trạng sốt đất, chính quyền Thâm Quyến đã thực hiện nhiều biện pháp như: Bổ sung cư trú và thuế, đóng quỹ an sinh 5 năm, đạt điểm trong hệ thống chung cư ưu tiên, vv…

Đứng trong danh sách Top bất động sản đắt nhất thế giới không thể bỏ qua Monaco. Sự hào nhoáng và xa xỉ đã biến Monaco thành nơi có giá bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, thay vì Hong Kong (Trung Quốc) và New York. Trung bình một ngôi nhà tại đây có giá 54.010 USD/m2 (khoảng 1,3 tỷ đồng/m2) vào cuối năm 2019, cao hơn Hong Kong (Trung Quốc) 7,7% và gần gấp đôi so với New York.

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục dẫn đầu danh sách và là ứng cử viên duy nhất của châu Á có mặt trong danh sách. Mức giá nhà đất ở đây đang ở mức cao kỷ lục trong vòng 14 năm qua. Tại đây, những căn hộ "nano" có diện tích nhỏ cũng có thể có giá tới 41.000 USD/m2, thậm chí, tại đặc khu hành chính này, một căn hộ chỉ rộng 18m2 được chào bán với mức giá 4 triệu USD.

Kể từ năm 2013 đến nay, giá bất động sản ở London đã tăng với tốc độ 2 con số mỗi năm. Giá nhà trung bình trong thành phố ở khoảng trung bình lên tới 474.000 euro/m2 vào năm 2016.

Bắc Kinh là thị trường có giá nhà đất đắt đỏ nhất Trung Quốc đại lục. Theo Ủy ban Thành phố Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn, giá nhà trung bình ở Bắc Kinh bây giờ là 5.820 USD/m2.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nua-dem-3000-nguoi-xau-xe-nhau-mua-nha-dat-co-gia-200-trieu-m2-a512033.html