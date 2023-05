Giảm giá từ 6 đến 10 tỷ đồng/căn, giá rao bán BĐS phố cổ Hội An vẫn gây choáng

Thời gian gần đây, dù lượng khách du lịch đã trở lại sau đại dịch Covid-19, nhiều chủ nhà tại phố cổ Hội An vẫn không thể cầm cự được và hàng loạt căn nhà tại phố cổ liên tục được mang ra rao bán.

Chỉ tính riêng mặt đường Nguyễn Phúc Chu đã có tới 8 BĐS được rao bán, điển hình căn 170m2 có mặt tiền 11m được rao bán với giá 47 tỷ đồng. 3 căn góc với diện tích lần lượt là 111m2, 116m2 và 150m2 được rao bán với giá lần lượt 33 tỷ đồng, 36,5 tỷ đồng và 27 tỷ đồng.

Thậm chí một số BĐS trên mặt đường này được môi giới rao giảm giá tới cả chục tỷ đồng. Cụ thể, căn nhà mặt tiền với diện tích 203m2 có mặt tiền rộng 5m giá rao bán giảm từ 46 tỷ đồng xuống còn 40 tỷ đồng. Căn 185m2 có chiều rộng 8,6m giá giảm sâu tới 10 tỷ đồng khi từ 43 tỷ đồng giảm còn 33 tỷ đồng.

Bên cạnh đường Nguyễn Phúc Chu, mặt tiền đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học cũng đang có nhiều BĐS được rao bán với giá cả lên tới triệu USD như căn 55m2 hai mặt tiền với chiều rộng 5m được rao bán với giá 25 tỷ đồng. Một căn nhà khác với diện tích 225m2 được rao bán với giá 43 tỷ đồng, môi giới cũng không quên cho biết căn nhà này chủ cần tiền nên cần bán gấp.

Nhiều BĐS tại phổ cổ Hội An rao bán với giá lên tới cả triệu USD

Căn nhà với diện tích 95m2 gần chùa Cầu với chiều rộng mặt tiền 6 mét giảm giá sâu từ 45 tỷ đồng xuống còn 39 tỷ. Tương tự căn 230m2, gần Phúc Kiến cũng được môi giới rao bán giảm tới 10 tỷ đồng từ 50 tỷ đồng xuống chỉ còn 40 tỷ.

Loạt BĐS trên đường Nguyễn Thái Học đang được môi giới rao bán với mức giá từ 38 tỷ đồng lên tới 100 tỷ đồng. Trong đó, căn diện tích 108m2 gần chùa Cầu được rao bán với mức giá 38 tỷ đồng. Trong khi căn 346m2 với mặt tiền 7m nằm trên 2 mặt tiền Nguyễn Thái Học và Bạch Đằng được rao bán với giá 100 tỷ đồng.

Hay căn nhà phố 2 tầng diện tích 102m2 view sông nằm ngay mặt tiền đường Bạch Đằng, gần chùa Cầu đang rao bán với giá 55 tỷ đồng, tương đương gần 550 triệu đồng/m2. Điều đáng nói là vài ngày trước đây, căn nhà này còn được rao bán với giá 60 tỷ đồng. Một căn nhà khác với diện tích 165m2 mặt tiền Bạch Đằng cũng đang được môi giới rao bán với giá 50 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, giá BĐS tại phố cổ Hội An được chủ nhà, môi giới rao bán giảm giá khoảng 10% so với cuối tháng 2 năm nay và không giảm so với thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Dù mức giá rao bán lên tới vài triệu USD/căn, tuy nhiên chủ một căn nhà trên phố cổ Hội An cho biết giá trên các trang rao bán hiện tại khá sát thực tế.

Lý giải về việc nhiều BĐS tại phố cổ Hội An được nhiều chủ nhà, môi giới rao bán với mức giảm phổ biến 10% so với đầu năm, một môi giới bất động sản lâu năm tại TP Hội An cho biết trước đây chủ những căn này hầu hết là người dân sở hữu, tuy nhiên, do dịch bệnh kinh doanh khó khăn khiến nhiều người buộc phải chuyển nhượng để xoay sở tài chính.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/giam-gia-tu-6-den-10-ty-dongcan-gia-rao-ban-bds-pho-co-hoi-an-van-ga...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/giam-gia-tu-6-den-10-ty-dongcan-gia-rao-ban-bds-pho-co-hoi-an-van-gay-choang-1465059.ngn