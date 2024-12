Choáng váng căn nhà 30m2 xây 4 tầng tăng giá hơn nửa tỷ đồng sau vài tháng

Gác lại giấc mơ an cư bởi đà tăng giá nhà nhất

Việc tìm một nơi an cư ở thủ đô để ổn định cuộc sống gia đình luôn là giấc mơ của nhiều người, đặc biệt là những lao động từ các tỉnh. Tuy nhiên, đà tăng giá mạnh của giá nhà đất của Hà Nội trong năm 2024 này đã khiến giấc mơ an cư của nhiều gia đình phải gác lại.

Chị Duyên một nhân viên văn phòng quê Ninh Bình đang làm việc tại Hà Đông – Hà Nội cho biết từ tháng 4 vừa qua gia đình chị đã tìm kiếm cơ hội mua nhà để ổn định nơi an cư sau hơn chục năm thuê trọ nhưng đến nay vẫn chưa thể chốt được giao dịch bởi mức giá rao bán nằm ngoài tầm tài chính.

Nữ nhân viên văn phòng sinh năm 1986 cho biết do tài chính không được thoải mái nên chủ động di chuyển về những khu vực vùng ven để tìm nhà đất. Thời gian này vợ chồng chị đã được môi giới dẫn đi xem hàng chục căn nhà xây 4 tầng trên diện tích những lô đất từ 30-35m2 tại khu vực Yên Nghĩa, Hà Đông có giá bán dao động từ 2,9 đến 3,5 tỷ đồng. Do mới có nguồn vốn 1,8 tỷ đồng, nên nếu mua nhà thời điểm này, gia đình anh chị sẽ phải vay thêm ngân hàng số tiền từ 1,1 đến 1,7 tỷ đồng nữa để có thể thực hiện giấc mơ an cư.

Căn nhà 4 tầng xây trên lô đất 30m2 đang được chủ rao bán 4,2 tỷ đồng

E ngại khoản trả nợ gốc và lãi ngân hàng có thể ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình sau khi mua nhà và cũng muốn có thêm tích lũy cũng như kỳ vọng giá nhà đất có thể giảm sau thời gian tăng nóng nên thời điểm đó gia đình anh chị đã tạm thời hoãn lại kế hoạch tìm nơi an cư.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng giá nhà đất sẽ giảm sau những đợt tăng nóng đầu năm, chị Duyên chia sẻ chỉ sau vài tháng trở lại khu vực gia đình đã tìm mua nhà đất hồi tháng 4 vừa qua, hiện nay giá rao bán những căn nhà xây 4 tầng trên diện tích những lô đất từ 30-35m2 đã tăng giá từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng lên quanh mức 3,5 đến 4,7 tỷ đồng.

Nữ nhân viên văn phòng chia sẻ mới xem căn nhà 4 tầng xây trên lô đất 30m2 đang được hoàn thiện và chủ rao bán 3,55 tỷ đồng. Nếu quyết định xuống tiền mua căn này, anh chị được chủ nhà hứa bớt 50 triệu đồng để giảm còn 3,5 tỷ đồng chẵn. Tuy nhiên, theo chị Duyên, mức giá này ghi nhận tăng tới 600 triệu đồng so với căn cùng diện tích, cùng khu vực mà gia đình chị đã xem hồi tháng 4 vừa qua. “Chúng tôi không thể ngờ giá rao bán nhà đất đã tăng mạnh như vậy chỉ trong một thời gian ngắn”, chị Duyên thở dài.

Trong khi đó, gia đình chị Nga cũng đang phân vân trong quyết định có nên đổi nhà trước Tết nguyên đán 2025 hay không. Nữ nhân viên văn phòng quê Nghệ An cho biết anh chị mới đi xem căn nhà 4 tầng xây trên lô đất 35m2 có mặt đường rộng ô tô tránh tại Yên Nghĩa, Hà Đông đang được chủ rao bán với giá 5,7 tỷ đồng. Hiện cũng có nhiều căn có diện tích tương đương, cùng số tầng đang được rao bán với mức giá quanh 6 tỷ đồng.

Theo chị Nga, nếu quyết định mua một trong những căn nhà mới xem, anh chị sẽ phải bù thêm ít nhất 1,7 tỷ đồng chỉ để chuyển nhà cùng diện tích, cùng số tầng từ trong ngõ 2,5m ra mặt đường ô tô tránh. Chị Nga thừa nhận, từ đầu năm đến nay, những căn nhà mặt đường ô tô tránh với diện tích đất từ 35-40m2 xây 4 tầng khu vực mình sinh sống đã ghi nhận mức tăng cả tỷ đồng.

Nhà riêng vẫn là phân khúc được nhiều người quan tâm

Nhà riêng Hà Nội phân khúc nào đang được quan tâm nhất?

Dù giá nhà đất tăng mạnh thời gian qua, tuy nhiên theo số liệu được chuyên trang batdongsan công bố, so với đầu năm 2023, mức độ quan tâm ghi nhận tăng mạnh ở hầu khắp các quận, huyện Hà Nội. Cụ thể, so với đầu năm 2023, mức độ quan tâm nhà riêng quận Nam Từ Liêm tăng 43%, nhà riêng Hoàng Mai tăng 28%, Đống Đa tăng 21%, Hà Đông tăng 26%, Thanh Xuân tăng 12%. Về mức giá, giá nhà riêng Hà Nội từ mức trung bình 95 triệu đồng/m2 ở quý 1/2021 đã tăng lên mức 164 triệu đồng/m2 ở quý 2 năm 2024.

Số liệu từ chuyên trang batdongsan cũng cho thấy, nhà riêng quận Nam Từ Liêm diện tích 30-40m2, ngõ nhỏ, ô tô không vào được thuộc các khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Phú Đô… giá bán đã tăng từ 4,6-5,2 tỷ đồng/căn lên mức 5-5,8 tỷ đồng/căn. Những căn diện tích 30-40m2, ô tô đỗ cửa, giá cũng tăng từ 6,3-7 tỷ đồng/căn lên mức 7-7,8 tỷ đồng/căn. Giá bán nhà riêng quận Hà Đông với những căn ô tô đỗ cửa, diện tích 30-38m2, giá cũng tăng từ mức 6,2-7 tỷ đồng/căn lên mức 7-7,7 tỷ đồng/căn. Nhà riêng thuộc các khu vực La Khê, Phú Lãm, Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Hà Cầu với đặc điểm diện tích 30-40m2, ô tô không vào được, giá phổ biến từ mức 3-4 tỷ đồng/căn tăng lên 3,7-4,9 tỷ đồng/căn.

Nếu năm 2023, lượng giao dịch và mối quan tâm của người tiêu dùng tập trung chính ở phân khúc nhà riêng Hà Nội có mức giá dưới 4 tỷ đồng/căn, phân khúc nhà riêng Hà Nội từ 5 tỷ đồng trở lên có lượng giao dịch chậm hơn hẳn thì đến nay, khoảng giá quan tâm phổ biến đã lên mức 5-6 tỷ đồng/căn. Những căn nhà riêng có giá từ 7-8 tỷ đồng/căn có mức giao dịch chậm hơn.

