Nhà hàng 117 năm tuổi lao đao vì chi phí tăng vọt và khách hàng thắt chặt chi tiêu

Chi phí khiến nhà hàng Mỹ “nghẹt thở”

Len Wade, đồng quản lý Ike’s Chili – nhà hàng 117 năm tuổi ở Tulsa, Oklahoma – cho biết giá mọi thứ đều tăng chóng mặt, đặc biệt là thịt bò. Theo số liệu liên bang, giá thịt bò xay bán buôn tháng 7 vừa qua cao hơn gần 21% so với 10 năm trước. Không chỉ thịt, cà phê, trứng, ca cao cũng tăng giá mạnh trong năm.

Theo Chỉ số giá sản xuất (PPI), chi phí thực phẩm tháng 6 năm nay tăng khoảng 21% so với 4 năm trước, cao hơn mức tăng giá bán buôn chung (17,5%). Với biên lợi nhuận chỉ 3–5%, nhiều nhà hàng gần như không còn khoảng trống để chịu thêm chi phí mà không lỗ. Thêm vào đó, chiến tranh thương mại của Tổng thống Donald Trump vẫn kéo dài, có nguy cơ làm tăng giá các mặt hàng khác như cà chua.

Nhân công cũng là một áp lực lớn. Từ năm 2021, việc tuyển được nhân sự chất lượng đã trở thành thách thức hàng đầu của các doanh nghiệp nhỏ. Nhiều nhà hàng buộc phải trả lương cao hơn để thu hút ứng viên, hoặc chấp nhận thiếu người phục vụ trong thời gian dài. Chính sách siết nhập cư năm nay càng khiến nguồn lao động, đặc biệt là lao động không giấy tờ, giảm mạnh.

Ike's Chili, nhà hàng lâu đời nhất của Oklahoma, nằm trên tuyến đường 66 nổi tiếng.

Khách hàng Mỹ đang thắt chặt hầu bao

Ngoài chi phí, doanh thu của các nhà hàng còn bị bào mòn do khách hàng cắt giảm chi tiêu. Nửa đầu năm 2025 chứng kiến tốc độ tăng trưởng doanh số yếu nhất trong gần một thập kỷ, thậm chí thấp hơn cả thời kỳ đại dịch khi nhiều nhà hàng đóng cửa vì lệnh phong tỏa.

Các chuỗi lớn như McDonald’s, Jack in the Box hay Applebee’s đều ghi nhận xu hướng khách hàng, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, bỏ bữa sáng hoặc chuyển sang ăn ở nhà. Áp lực lạm phát nhiều năm liền giờ đây đã lan tới cả tầng lớp trung lưu. Theo Moody’s, lưu lượng khách tại nhà hàng đã giảm vài năm nay, ban đầu chủ yếu do nhóm thu nhập thấp, nhưng nay nhóm thu nhập trung bình cũng bắt đầu thắt chặt.

Linda Ford, chủ một chuỗi nhà hàng ở vùng Tulsa, cho rằng nếu giá cả không còn tương xứng với “giá trị cảm nhận” của khách, họ sẽ ngừng đến. Điều này khiến nhà hàng khó tăng giá như vài năm trước, trong khi phải đối mặt với cả chi phí cao và doanh số giảm.

Có phải mọi nhà hàng đều đang gặp khó?

Không phải nơi nào cũng ảm đạm. Tại New York, đặc biệt là Brooklyn, số lượt khách đến nhà hàng vẫn tăng, theo báo cáo Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, tình hình ở nhiều khu vực khác lại kém lạc quan.

Ở miền Đông Nam nước Mỹ, nhiều nhà hàng báo cáo lượng khách sụt giảm khi người tiêu dùng ngày càng coi trọng giá trị và chọn ăn ở nhà. Sự phân hóa này cho thấy sự phục hồi không đồng đều của ngành, phụ thuộc lớn vào vị trí địa lý và sức chi tiêu của cộng đồng.

Với những quán ăn lâu đời như Ike’s Chili, thách thức năm 2025 không chỉ là giữ chất lượng món ăn trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng, mà còn là giữ chân khách hàng giữa lúc túi tiền họ ngày càng eo hẹp.