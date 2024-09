Người mua choáng váng khi nhà đất tăng từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng trong 1 tháng

Những ngày gần đây, phiên đấu giá đất tại Thanh Oai và Hoài Đức đang nhận được sự quan tâm của giới đầu tư. Theo đó, hai phiên đấu giá đã thu hút lượng người tham gia lớn, với hàng nghìn hồ sơ đăng ký, gây xôn xao thị trường. Đã có hơn chục lô đất nền ở Hoài Đức có giá trúng trên 100 triệu đồng mỗi m2, trong đó cao nhất là hơn 133 triệu đồng một m2, mức này cao hơn 18 lần giá khởi điểm. Sau hai phiên đấu giá gây chú ý này, nhiều lô đất nền đang được các môi giới rao bán lại với mức giá chênh từ 100 triệu đồng đến 800 triệu đồng.

Khi sức nóng từ những lô đất nền đấu giá đất tại Thanh Oai và Hoài Đức chưa hạ nhiệt, trên các diễn đàn về mua bán nhà đất Hà Nội, nhiều khách mua cũng phản ánh tốc độ tăng giá mạnh của nhiều nhà đất hiện hữu. Mức tăng từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn khiến nhiều người phải choáng váng.

Ngôi nhà 3 tầng giá rao bán tăng hơn 1 tỷ đồng chỉ sau 2 tháng - Ảnh chụp màn hình

Tài khoản Phạm Tùng, chia sẻ thời gian qua theo dõi tin rao bán ngôi nhà 3 tầng với diện tích mỗi tầng 37m2 tại tổ 8, Yên Nghĩa, Hà Đông hồi cuối tháng 6 được rao bán với mức giá chỉ 3,18 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay cũng chính ngôi nhà này vẫn đang được các môi giới rao bán với mức giá lên tới 4,2 tỷ đồng, tương đương giá rao bán ngôi nhà 3 tầng này đã tăng tới hơn 1 tỷ đồng chỉ trong thời gian hơn 2 tháng.

Một căn nhà có diện tích 32m2 xây 4 tầng tại ngõ 175 Lạc Long Quân thuộc quận Tây Hồ từng được rao bán với giá 3,95 tỷ đồng hồi tháng 9/2023. Cũng chính căn nhà này đến tháng 7/2024, giá rao bán được nâng lên tới 5,7 tỷ đồng và trong tin được môi giới rao bán vào những ngày cuối tháng 8/2024 mức giá rao bán được nâng lên 6,85 tỷ đồng. Mức giá rao bán ghi nhận tăng tới 2,9 tỷ đồng chỉ sau 1 năm.

Tương tự, một căn nhà với diện tích 82m2 xây 3 tầng tại Định Công Hạ, Hà Nội, đầu tháng 8 được rao bán với mức giá 4,2 tỷ đồng nhưng chỉ hơn 20 ngày sau đó mức giá rao bán hiện đã được nâng lên 4,6 tỷ đồng dù căn nhà này đến nay chưa có sổ đỏ.

Ngôi nhà này giá rao bán tăng 3 tỷ đồng sau 3 thời điểm rao bán - Ảnh chụp màn hình

Trước việc nhiều nhà đất được rao bán với mức giá tăng từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng trong một thời gian ngắn, nhiều người có nhu cầu mua ở thực tỏ ra chán nản. Có những người cho rằng với tốc độ tăng giá như này thì có làm hết đời cũng không thể mua nổi nhà ở thủ đô để ổn định nơi an cư.

Trong khi nhiều người choáng váng với cơn “ngáo giá” nhà đất nhiều khu vực tại Hà Nội hiện nay thì số liệu báo cáo của Bộ xây dựng cho biết giá nhà đất và chung cư tiếp tục ghi nhận tăng trong quý II và 6 tháng đầu năm. Theo tổng hợp số liệu từ 60/63 Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, trong quý II vừa qua lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 25.885 giao dịch thành công.

Theo đó, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng 72,2% so với quý I/2024, bằng 87,08% so với cùng kỳ năm 2023; lượng giao dịch đất nền bằng 127,9% so với quý I/2024 và bằng 185,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Đưa ra lời khuyên cho những người có nhu cầu ở thực muốn mua nhà đất trong cơn “ngáo giá” hiện nay anh Trần Đình Lương, một nhà đầu tư với 10 năm kinh nghiệm tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ trước khi xuống tiền, yếu tố pháp lý là quan trọng nhất. Bên cạnh đó, người mua cần đi tự tìm hiểu, tự đánh giá, nếu không đủ khả năng đánh giá có thể tin theo lời người có kinh nghiệm, với điều kiện họ phải thật sự đáng tin (có kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ tốt trong ngành để nắm nhiều thông tin mà trên thị trường chưa có) để có thể chốt được mức giá phù hợp nhất với khả năng tài chính của mình.

