Căn hộ tập thể tầng 1 được rao bán 8,4 tỷ đồng gây bình luận trái chiều

Cụ thể, trên một trang mua bán bất động sản tại Hà Nội, mới đây có thông tin rao bán căn hộ tập thể cũ tầng một thuộc địa bàn quận Đống Đa với nội dung: “Bán nhà Tập thể Tầng 1 Quận Đống Đa. Nhà view hồ, trước nhà đường ô tô tránh, vỉa hè rộng, kinh doanh sầm uất. Sổ đỏ 33m thực tế 116m mặt tiền 5m. Hiện đang cho thuê 40tr/ tháng... Giá bán 8,4 tỷ đồng.”

Căn hộ tập thể cũ tại Hà Nội được rao bán 8,4 tỷ

Thông tin sau khi được chia sẻ đã thu hút hàng trăm lượt quan tâm và tương tác với nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn người bình luận đều cho rằng mức giá chủ nhà đưa ra là quá cao so với sản phẩm bán là căn hộ tập thể cũ.

Tài khoản có tên Xuân Quỳnh đã bình luận: Bỏ ra 8,4 tỷ để mua một căn tập thể á? Sổ đỏ 33m2 á? Có gì “ngáo giá” ở đây chăng? Khi nào bạn bán được thì đăng lên đây để mọi người chúc mừng nhé”

Tương tự, tài khoản có tên P. Thu Hong cũng đưa ra bình luận: “Ảo quá bạn ơi. Nhà này cho thuê thì được giá cao chứ bán giá đó thì không thể. Mình nói thật, thông cảm nha”.

Thông tin thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến trái chiều

Một tài khoản khác thì cho rằng: "Với 8,4 tỷ đồng tôi gửi ngân hàng cũng được hơn 30 triệu mỗi tháng khác gì cho thuê. Số tiền trên cũng có thể mua một nhà đất mặt phố nhiều tầng quận nội thành, có thể ở và kinh doanh tốt. Nhà đất có thể lên giá chứ tập thể chờ đền bù thì còn xa lắm. Quá mạo hiểm cho một vụ đầu tư”...

Sau khi nhận được hàng loạt bình luận cho rằng chủ nhà “bị ảo” và “ngáo giá”, người đăng thông tin tiếp tục cập nhật những tiện ích của căn tập thể và cho rằng mức giá 8,4 tỷ là hoàn toàn xứng đáng.

Đa phần ý kiến cho rằng mức giá quá cao, dù là điểm kinh doanh tốt

Cụ thể, chủ nhà cho biết căn hộ pháp lý rõ ràng, có vị trí đẹp, view thẳng hồ nên rất thoáng mát. Chủ nhà mới sửa lại toàn bộ, nên sạch đẹp như mới. Hiện nhà này chủ nhà đang cho quán bún thuê, luôn đông kín khách, cả khu phố này cũng đều kinh doanh ẩm thực, là tụ điểm ăn uống nổi tiếng hút dân văn phòng và sinh viên. Đặc biệt, trước nhà có thể để chục ô tô và vài chục xe máy, cực kỳ lý tưởng để kinh doanh...

Tuy nhiên, sau đó chủ bài đăng vẫn nhận về những ý kiến cho rằng bất cập, thậm chí một số người đã giải bài toán cho tình huống này. Một tài khoản có tên T. C cho rằng, nếu là lý tưởng và chỉ việc ngồi thu tiền thì thì bác chủ nhà không nhả ra bán dễ dàng như vậy đâu. Chỉ là căn hộ tập thể tầng 1 mà mức giá 8 tỷ thì với số tiền này còn nhiều cơ hội đầu tư khác hiệu quả hơn. Hơn nữa, giá nhà đất là câu chuyện cung - cầu, khi nào mua bán xong mới gọi là giao dịch. Khi đăng thông tin, các bác thả cung cao mà cầu không có thì bác hét 8 tỷ thậm chí 13 hay 14 tỷ cái nhà này cũng được.

Rất nhiều căn tập thể tầng một có thể kinh doanh nhờ tận dụng sân và phần hè phía trước

Còn tài khoản L. Q. Khải thì đưa ra những phân tích cụ thể hơn: “Hiện Nhà nước đang có chính sách để cải tạo chung cư cũ, có lẽ năm sau sẽ bắt đầu triển khai. Khi đó, giá đền bù tái định cư tại chỗ hoặc di dời chỗ khác sẽ căn cứ diện tích trên sổ đỏ được cấp; còn phần cơi nới thì tính theo đơn giá xây dựng nhân với hệ số sử dụng... Như vậy, số tiền 8,4 tỷ người ta mua nơi có thể sử dụng và kinh doanh lâu dài chứ mua chung cư cũ 33m2 (tương đương 254 triệu/m2), chỉ để mỗi tháng nhận về vài chục triệu tiền cho thuê, có phải là quá mạo hiểm không?...”

Bên cạnh đó, cũng khá nhiều người khi biết về những tiện ích của căn hộ đã đưa ra bình luận: “Nếu có mặt bằng kinh doanh rộng thì phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của người đang cần nó. Nhà mình cũng mua tầng 1 mặt đường Kim Mã với giá 6 tỷ700 đây”.

Một tài khoản khác có tên Minh Hương cũng góp ý: “Nhà kinh doanh được, với mặt bằng như vậy thì giá đó là bình thường. Ông bà nào tham khảo khu Lò Đúc chỗ tôi, nhà tập thể xây từ năm 1960, căn tầng 1 cũng 100 triệu/m2 rồi”...

Song, một số tài khoản khác tiếp tục “bóc mẽ”: “Bạn kêu quán lúc nào cũng đông khách. Tôi cũng đã ăn quán bún này rồi. Quán đông khách là do chủ quán đang thuê nhà bạn rất nổi tiếng, nhà đó làm rất ngon, kinh doanh ở đâu cũng có lộc. Có nghĩa, đông khách là do thương hiệu của nhà hàng chứ không phải do cái nhà bạn nhé..."

Theo giới chuyên gia, chung cư cũ lâu nay vẫn là phân khúc được quan tâm không chỉ với người mua để ở, mà còn với giới đầu tư khi được đánh giá là phân khúc đầu tư an toàn và hiệu quả về dòng tiền. Tuy nhiên, với tập thể cũ thì tầm tiền trên dưới 2 tỷ sẽ có nhiều giao dịch, còn mức giá từ 3 tỷ đồng trở lên thường rất kén khách.

