Căn hộ 25 m2: Giấc mơ nhà giá rẻ thành hiện thực?

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 08:05 AM (GMT+7)

Căn hộ diện tích nhỏ được cho là sẽ biến giấc mơ có chốn an cư của người thu nhập thấp thành hiện thực.

Đề xuất cho xây dựng căn hộ chung cư có diện tích nhỏ từ 25 m² đã được một số doanh nghiệp, hiệp hội đưa ra cách đây vài năm nhưng đến nay mới chính thức được Bộ Xây dựng đưa vào dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư. Dự thảo này mới được công bố để lấy ý kiến góp ý. Một lần nữa vấn đề nhà “siêu nhỏ” được đưa ra mổ xẻ, phân tích lợi hại.

Nhu cầu ở thực tế rất lớn

Theo dự thảo của Bộ Xây dựng, phần yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, dự thảo quy định căn hộ chung cư phải có tối thiểu một phòng ở, một phòng vệ sinh, diện tích không nhỏ hơn 25 m². Ở dự án nhà ở thương mại phải đảm bảo tỉ lệ căn hộ có diện tích dưới 45 m² không vượt quá 30% tổng số căn hộ.

Là đơn vị nhiều lần đề xuất cơ quan quản lý cho phép xây dựng căn hộ diện tích tối thiểu 25 m² nhưng đều bị bác bỏ, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho biết rất vui mừng khi lần này Bộ Xây dựng đã lắng nghe.

“Cho phép xây dựng căn hộ nhỏ tại chung cư thương mại có diện tích 25-45 m² nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Ví dụ, căn hộ diện tích nhỏ chiếm tỉ lệ khoảng 25% tổng số căn hộ của chung cư, tại các dự án ở quận ven và huyện ngoại thành là một trong những giải pháp cần thiết để giải quyết bài toán nhà ở cho người dân” - ông Châu chia sẻ.

Ông Châu đánh giá việc cho phép xây căn hộ 25 m² là hợp lý, đáp ứng nhu cầu nhà ở rất lớn của đại bộ phận dân cư tại các thành phố lớn. Nhu cầu căn hộ vừa và nhỏ có giá bán phù hợp với khả năng tài chính của đông đảo người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp rất cần được đáp ứng trong nhiều năm tới. HoREA dẫn chứng TP.HCM có gần 13 triệu dân, trong đó có khoảng ba triệu người nhập cư. Mỗi năm tăng khoảng 200.000 người cần nhà ở giá rẻ.

Qua khảo sát của Sở Xây dựng và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, hiện có khoảng 500.000 hộ chưa có nhà, khoảng 81.000 hộ cần nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, trong tổng số hơn 402.000 công nhân, lao động đang làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp có đến 284.000 người (70,6%) cần nhà giá rẻ.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành, công ty chuyên làm các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, cho rằng đề xuất của Bộ Xây dựng đưa ra hoàn toàn hợp lý. Căn hộ diện tích 25 m² thì giá bán cũng sẽ rẻ, khoảng dưới 400-500 triệu đồng/căn. Các căn hộ theo diện tích cho phép hiện nay từ 45 m² trở lên đều có giá cao, thấp nhất cũng 900 triệu đến một tỉ đồng/căn.

“Các căn hộ nhỏ không chỉ giúp giấc mơ có nhà của nhiều người dân thành hiện thực mà còn đáp ứng nhu cầu nhà ở cho những khách hàng cao cấp tại khu vực trung tâm, chỉ cần căn hộ diện tích nhỏ một phòng ngủ như chuyên gia nước ngoài…” - ông Nghĩa nói.

Căn hộ mini 16-20 m2 hiện được một số chủ đầu tư xây theo dạng nhà ở cao tầng cho thuê dài hạn tại TP.HCM. Ảnh: Q.HUY

Không lo “ổ chuột” trên cao

Một lo ngại lớn đối với nhà diện tích nhỏ là sẽ vô tình hình thành nên những “ổ chuột” trên cao khi mật độ dân số quá cao trên một diện tích. Ông Nghĩa cho rằng 25 m² chỉ đủ cho hai người ở, một cặp vợ chồng trẻ chưa có con hoặc đối tượng học sinh sinh viên, công nhân, người độc thân. Với diện tích quá nhỏ sẽ khó có không gian sinh hoạt cho gia đình ba thành viên. Để quản lý tốt, theo ông Nghĩa nên giới hạn số lượng căn hộ từ 25 m² và chỉ bán cho những đối tượng khách hàng nhất định, có nhu cầu thật sự.

Ngoài ra, để tránh tình trạng “ổ chuột” trên cao, nên phân rõ ra từng loại diện tích. Căn 35-40 m² thì được phép mua bán vì diện tích này phù hợp với gia đình trẻ, an cư lâu dài, dễ quản lý. “Còn căn hộ diện tích nhỏ dưới 30 m² thì chỉ nên cho phép làm những dự án căn hộ cho thuê có thời hạn, không cấp sổ. Nếu người thuê vi phạm các quy định quản lý của chung cư thì chủ đầu tư có quyền cắt hợp đồng” - ông Nghĩa góp ý.

Theo ông Lê Hoàng Châu, cho phép xây dựng căn hộ diện tích từ 25 m² sẽ loại bỏ nhiều khu “ổ chuột” các quận, huyện ngoại thành. Lý do là các khu nhà trọ, phòng trọ được phát triển chủ yếu ở các quận ven và huyện ngoại thành. Ngoài các dự án ký túc xá sinh viên, nhà lưu trú công nhân chính quy có các tiện ích và dịch vụ, đa số các khu nhà trọ đều tạm bợ, không đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy...

“Vì vậy, căn hộ diện tích nhỏ sẽ giải quyết tốt bài toán này. Môi trường sống của người dân được cải thiện, loại bỏ dần các khu trọ tồi tàn, mất an ninh như hiện nay” - ông Châu phân tích.