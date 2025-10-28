Vừa ly hôn thì phát hiện có thai

Chương trình Chị em gỡ rối tiếp tục lên sóng với những tình huống đầy cảm xúc, xoay quanh những ngã rẽ trong cuộc sống của phụ nữ. MC Phương Uyên mở đầu bằng câu chuyện khiến nhiều khán giả lặng người: một người phụ nữ vừa hoàn tất thủ tục ly hôn thì phát hiện mình đã mang thai – sau 7 lần thụ tinh ống nghiệm (IVF) thất bại.

Cô kể rằng, suốt 7 năm chung sống, áp lực sinh con khiến hôn nhân của mình dần rạn nứt. Dù chồng từng động viên, nhưng sự thúc ép từ gia đình, nhất là khi anh là con trai duy nhất, khiến tình cảm vợ chồng không còn như xưa. Bảy lần IVF không thành công, nước mắt và thất vọng chất chồng, cuối cùng người chồng thú nhận đã có người khác. Cả hai đồng thuận ly hôn trong êm đẹp.

Thế nhưng, trước ngày ra tòa, người phụ nữ ấy âm thầm thực hiện ca IVF thứ tám – lần này không phải để cứu vãn hôn nhân, mà là để hoàn thành ước mơ làm mẹ. Bất ngờ, kết quả lại thành công. Cô đứng trước ngã ba đường: nên giữ đứa con và làm mẹ đơn thân, hay nói ra sự thật với người chồng cũ?

Ca sĩ Đông Đào không giấu được xúc động trước câu chuyện của nhân vật.

Nghe câu chuyện, ca sĩ Đông Đào không giấu được xúc động. Chị cho rằng thiên chức làm mẹ là điều thiêng liêng, nhưng nếu ở trong hoàn cảnh ấy, chị sẽ chọn cách im lặng, giữ con và rời đi. “Người đàn ông đã phản bội thì dù quay lại, vết thương lòng cũng khó lành. Nói ra lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren”, Đông Đào chia sẻ.

Ở góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng quyết định làm IVF lần thứ 8 khi chuẩn bị ly hôn là minh chứng cho sức mạnh nội tâm của người phụ nữ. Theo chị, điều đáng sợ nhất không phải là hoàn cảnh bên ngoài, mà là sự lưỡng lự trong chính tâm hồn.

“Pháp luật luôn bảo vệ quyền lợi của mẹ và con, nhưng người phụ nữ cần xác định rõ mình muốn gì. Nếu chọn im lặng thì hãy sống với lựa chọn ấy mà không tự dằn vặt. Còn nếu chưa cam tâm, hãy nói ra, để được giải thoát”, Tiến sĩ nói.

Chị cũng đặt ra câu hỏi sâu sắc: “Bạn có muốn sống minh định cho tương lai không? Có thể chồng bạn không vì yêu người khác, mà vì áp lực và muốn giải thoát cho cả hai. Đôi khi, buông tay cũng là một cách yêu – để mỗi người được sống thật với chính mình.”

Câu chuyện thứ hai trong chương trình đến từ một khán giả khác – người phụ nữ sống trong cảnh làm dâu đầy áp lực. Từng chia tay mối tình đầu theo ý gia đình, cô bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt và trở thành nàng dâu trong đại gia đình “tam tứ đại đồng đường”. Mỗi ngày, cô phải chuẩn bị chu đáo mọi việc, từ bữa cơm đến việc chăm sóc mẹ chồng, thậm chí phải xin lỗi ông nội chỉ vì con trai mình phạm lỗi nhỏ.

Tiến sĩ Tô Nhi A gửi gắm thông điệp: “Không có phép màu nào giúp cuộc sống tốt lên nếu ta không dám bước đi".

Ca sĩ Đông Đào chỉ ra ba điều khiến cô đồng cảm: cảnh con dâu phải trải khăn lau chân cho mẹ chồng, chuyện con ăn kẹo bị bắt xin lỗi ông, và người chồng thiếu quan tâm, khiến hôn nhân trở nên lạnh lẽo. “Phụ nữ hiện đại cần có độc lập kinh tế để tự chủ và tự tin. Nếu có thể đứng vững bằng chính mình, họ sẽ dễ dàng bước ra khỏi những mối quan hệ khiến bản thân khổ sở,” nữ ca sĩ bày tỏ.

Tiến sĩ Tô Nhi A tiếp lời, phân tích rằng hôn nhân trong môi trường gia trưởng thường tồn tại hai khả năng: hoặc người phụ nữ có tài sản, vị thế kinh tế riêng để được tôn trọng; hoặc cô bị xem như người giúp việc không công trong chính gia đình chồng. “Nếu không có quyền lợi hay tiếng nói, bước ra để tự lập là lựa chọn đáng giá nhất. Dù khó khăn, đó vẫn là con đường giúp phụ nữ tìm lại nhân phẩm và tự do của mình”, chị nói.

Khép lại chương trình, Tiến sĩ Tô Nhi A gửi gắm thông điệp: “Không có phép màu nào giúp cuộc sống tốt lên nếu ta không dám bước đi. Mọi chuyển biến đều cần lòng dũng cảm và quyết tâm để vượt qua khổ đau, mở ra một chương mới của hạnh phúc.”