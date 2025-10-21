Có nên tái hợp với chồng cũ?

MC Phương Uyên (giữa) cùng hai khách mời chương trình.

Với chủ đề “Chồng cũ”, chương trình "Chị em gỡ rối" tiếp tục khắc họa những lát cắt thật trong đời sống hôn nhân – nơi nước mắt, sự hối hận và tình thương đan xen. Mỗi câu chuyện được chia sẻ không chỉ khiến người xem xúc động, mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm: Khi quá khứ gõ cửa, liệu có nên mở lòng thêm một lần nữa?

MC Phương Uyên mở đầu chương trình bằng câu chuyện đầy giằng xé của một khán giả. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô vợ bình tĩnh đặt ra hai lựa chọn: ly hôn và giữ toàn bộ tài sản, hoặc tiếp tục sống chung với điều kiện chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Người chồng chọn ly hôn và rời đi, để lại vợ và con.

Một năm sau, khi lâm bệnh nặng, bị người tình ruồng bỏ, anh quay về cầu xin được tha thứ. Người vợ bối rối — giữa lòng thương và nỗi đau cũ, cô không biết có nên đón anh trở lại, nhất là khi con gái nhỏ hỏi: “Sao mẹ không cho ba về nhà?”

MC Ngô Như Quỳnh cho rằng việc quay lại hay tiếp tục sống chung là một quyết định rất khó khăn và không dễ dàng.

MC Ngô Như Quỳnh cho rằng người phụ nữ trong câu chuyện là hình mẫu của sự tỉnh táo và bản lĩnh. Cô không để cảm xúc chi phối, xử lý mọi việc gọn gàng, bảo vệ được tài sản và con cái. Tuy nhiên, khi người chồng cũ lâm bệnh, lòng trắc ẩn lại khiến cô dao động.

“Cảm thông là bản năng của người phụ nữ, nhưng quay lại hay không lại là chuyện khác. Nếu là tôi, tôi sẽ không quay lại, dù vẫn còn chút thương cảm,” Ngô Như Quỳnh chia sẻ.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đồng tình rằng, người vợ trong câu chuyện đã cư xử rất đúng mực: cho chồng cũ về sống cùng mẹ ruột, vẫn chăm sóc khi anh bệnh nhưng giữ khoảng cách cần thiết. “Đó là lòng nhân, chứ không phải yếu mềm,” chị khẳng định.

Tô Nhi A cũng tỏ ra hoài nghi về lời xin lỗi và mong muốn quay lại của người chồng: “Đôi khi đó không phải là tình yêu, mà là lòng biết ơn vì được giúp đỡ.” Theo chị, điều quan trọng không nằm ở việc có tái hợp hay không, mà là đảm bảo con cái vẫn lớn lên trong tình yêu thương và sự tôn trọng của cả cha lẫn mẹ, dù hai người không còn sống cùng nhau.

Tiến sĩ Tô Nhi A chia sẻ: “Tái hợp không sai, nhưng phải có lý do đúng".

Ở phần sau, một khán giả khác chia sẻ câu chuyện tương tự. Sau ba năm ly hôn, người chồng cũ — từng thất bại trong sự nghiệp — quay lại chăm sóc cô khi mẹ vợ ốm. Anh đề nghị hàn gắn, nhưng người vợ lại thấy khó: tình cảm còn, nhưng cảm giác tự do và bình yên sau ba năm độc thân khiến cô phân vân.

Lắng nghe, MC Ngô Như Quỳnh rút ra ba điểm then chốt khi cân nhắc tái hợp: Một là, phải xác định tình cảm còn hay chỉ là sự thương hại; Hai là, nhìn vào hành động để thấy sự thay đổi thật sự của đối phương; Ba là, không vội vàng - tình yêu chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự trưởng thành và niềm tin được gây dựng lại.

Tiến sĩ Tô Nhi A tiếp lời bằng những phân tích lý trí: “Ly hôn là kết quả của mâu thuẫn. Nếu những mâu thuẫn ấy chưa được giải quyết, thì quay lại chỉ khiến vết thương cũ tái phát.” Chị đặt câu hỏi cho người xem: “Ba năm trôi qua, hai người đã đủ chín chắn để cùng nhau đối diện và sửa chữa chưa? Và nếu trong thời gian đó có mối quan hệ khác, liệu bạn còn sẵn sàng làm lại từ đầu?”

“Tái hợp không sai, nhưng phải có lý do đúng. Tha thứ không đồng nghĩa với quay lại. Điều quan trọng là bạn chọn cách sống khiến mình bình yên nhất”, Tiến sĩ Tô Nhi A nói thêm.