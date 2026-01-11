Cô gái Hưng Yên làm dâu Nội Mông, sốc vì nhà chồng vừa hát vừa khóc trong bữa ăn

Nên duyên với sếp

Những hình ảnh trong đám cưới của Đinh Hường (SN 1993, quê Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) và người chồng đến từ Nội Mông Cổ (Trung Quốc) – Baoxiao (SN 1988) thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.

Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới truyền thống của quê chồng cùng chú rể thực hiện các nghi thức cưới truyền thống. Đám cưới ấm áp với nét giao thoa văn hóa giữa hai nước khiến người xem tò mò.

Hường xinh đẹp trong đám cưới tổ chức ở quê chồng

Trước khi kết hôn, Đinh Hường và Baoxiao có chuyện tình yêu "xuyên biên giới" đầy thú vị. Họ quen nhau vào năm 2019, khi Hường đi học, còn Baoxiao đi làm ở Nhật Bản.

Thời điểm đó, Hường vừa học vừa làm thêm, còn Baoxiao là sếp của cô. Ban đầu, cả hai chỉ giữ mối quan hệ sếp - nhân viên bình thường. Hường cho biết Baoxiao không phải “gu” của mình.

Tuy nhiên, trong công việc, cô luôn dành cho vị sếp này sự tôn trọng và quý mến bởi anh tốt tính, chu đáo với nhân viên. Cô không biết rằng, thực ra Baoxiao đã thầm thích cô và luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt.

“Anh ấy mua kẹo, bánh, nước cho vào tủ nhân viên rồi để chìa khóa tủ vào túi áo của tôi, dặn dò 'giờ nghỉ giải lao nhớ lấy ăn nhé'.

Lúc đó tôi nghĩ ‘sao anh sếp này tốt thế?’. Đến khi đồng nghiệp nói ‘hình như anh ấy có ý với bạn’ tôi mới dần nhận ra”, Hường kể.

Một cách tự nhiên, Hường chủ động tìm hiểu về vùng đất Nội Mông nhưng thời điểm đó, thông tin, hình ảnh cô có được chưa nhiều. Quá tò mò, Hường đã hỏi Baoxiao và được anh giải đáp nhiệt tình.

“Người Nội Mông yêu quê hương tha thiết. Anh ấy cho tôi xem nhiều video về thảo nguyên bao la và những con phố nhộn nhịp nơi anh sống, cho tôi nghe nhiều bài hát truyền thống”, Hường kể.

Hường cũng kể cho Baoxiao nghe về dải đất hình chữ S với tất cả niềm tự hào. Từ những câu chuyện mộc mạc đó, họ xích lại gần nhau hơn.

Cặp đôi nên duyên từ những câu chuyện mộc mạc về quê hương mình

Khi Hường tốt nghiệp đại học, chuẩn bị chuyển đến một thành phố khác để làm việc, Baoxiao vội tỏ tình vì sợ đánh mất cô. Cảm động trước tình yêu chân thành của anh chàng, Hường gật đầu đồng ý.

“Chúng tôi sống và làm việc ở 2 thành phố khác nhau, cách nhau 500km. Khi hẹn hò cũng là lúc chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày yêu xa.

Tình yêu của hai đứa được vun đắp bằng những lần anh ngồi tàu vượt 500km đến thăm tôi. Có những ngày, anh kết thúc công việc rất khuya nhưng vẫn ra bến tàu để đến thăm tôi”, Hường chia sẻ.

"Sốc" về văn hóa quê chồng

Với tất cả những điều Baoxiao đã làm, Hường tin rằng anh chính là mảnh ghép phù hợp nhất của cô. Họ ra mắt hai bên gia đình và tính chuyện kết hôn.

Đám cưới ở Nội Mông có nhiều nghi thức thú vị

Trước đó, Hường đã nói chuyện với gia đình Baoxiao nhiều lần qua cuộc gọi video. Tuy nhiên, lần đầu tiên về thăm gia đình anh, cô vẫn hồi hộp vô cùng.

“Lần ấy, bố mẹ anh ra tận sân bay đón tôi. Hai người vừa nhìn đã nhận ra nhau, ôm chầm lấy nhau và òa khóc.

Mẹ anh quàng vào cổ tôi chiếc khăn màu xanh đúng như cách người Nội Mông thể hiện lòng hiếu khách. Tôi bất ngờ từ những nét văn hóa đầu tiên đó”, Hường kể.

Chuỗi ngày ở lại nhà Baoxiao, Hường không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc khi được gia đình anh tiếp đón nồng hậu. Khi ra về, cô được mẹ chồng tương lai tặng vòng vàng, tiền mặt... như cách xác nhận, cô đã là một phần của gia đình.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ở Nội Mông vào tháng 10/2024. Lần đầu đi thử váy cưới, Hường bất ngờ trước bộ lễ phục dành cho cô dâu với kiểu dáng và màu sắc khác lạ. Cô được nhà chồng chọn cho chiếc váy cưới thiết kế riêng, vừa truyền thống vừa mang hơi hướng hiện đại.

Hường yêu thích chiếc váy cưới của mình

“Đám cưới Nội Mông có vài chi tiết giống ở Việt Nam nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt như: bố mẹ chú rể tự tay trao tiền cho thông gia; mẹ chồng lì xì con dâu; con dâu cài hoa lên tóc mẹ chồng, mời rượu người lớn và chính thức gọi họ là ba mẹ...”, Hường kể.

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc tại Nhật Bản. Thi thoảng, họ sẽ cùng nhau về thăm gia đình hai bên.

Được trải nghiệm văn hóa Nội Mông, Hường vừa bỡ ngỡ, vừa thấy thú vị.

Cô từng sốc khi thấy trong bữa ăn gia đình, các thành viên hát bài hát về quê hương, con người, vừa hát vừa khóc. Việc đó xảy ra khá thường xuyên, ban đầu Hường thấy bỡ ngỡ nhưng khi hiểu được ý nghĩa phía sau thì thấy rưng rưng xúc động theo.

"Khi hát về quê hương, con người, tình cảm gia đình, mọi người xúc động quá nên bật khóc. Tôi thấy gia đình chồng sống tình cảm và yêu thương nhau", Hường chia sẻ.

Bữa ăn của người Nội Mông thường có nhiều món. Trong các bữa ăn gia đình, số món ăn cũng khoảng hơn 10 món, đôi khi không thể ăn hết. Ngay cả trong đám cưới của cô, mỗi mâm cỗ cũng có đến 14-15 món.

Cặp đôi tổ chức đám cưới ở Việt Nam vào tháng 11/2024

Người Nội Mông hiếu khách, vợ chồng Hường về quê 1 tháng thì có đến 26 ngày ăn tiệc tại nhà bạn bè, họ hàng. Sự chân tình của họ cho cô cảm giác ấm áp.

“Thời tiết Nội Mông là điều khiến tôi sốc nhất, khác hẳn Việt Nam hay Nhật Bản. Vào mùa hè, nhiệt độ buổi tối có thể xuống 18 độ C. Vào mùa đông, nhiệt độ hạ xuống -40 độ C nên người Nội Mông trang bị rất nhiều lò sưởi trong nhà”, Hường chia sẻ.

Cuộc hôn nhân hơn 1 năm qua của Hường hạnh phúc và viên mãn. Vượt qua sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, họ vun đắp tổ ấm nhỏ bằng sự tôn trọng và tình yêu thương chân thành.

Ảnh: NVCC