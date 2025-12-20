Tình nghĩa quan trọng hơn tiền mừng cưới

Diễn viên Phương Dung, MC Phương Uyên cùng Tiến sĩ Tô Nhi A chia sẻ trong chương trình "Chị em gỡ rối".

Tập 50 chương trình "Chị em gỡ rối" mang đến những câu chuyện “nhạy cảm” xoay quanh tiền mừng cưới, nơi ranh giới giữa vật chất và tình thân trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Từ khoản tiền nạp tài bất ngờ “không cánh mà bay” khiến cả dòng họ nghi ngờ lẫn nhau, cho đến nỗi buồn của cô dâu khi tiền mừng nhận lại sau nhiều năm chỉ đúng bằng… số tiền từng cho, chương trình mở ra những lát cắt rất thật về tình thân, kỳ vọng và sự tế nhị trong ngày vui trọng đại.

Mở đầu chương trình, MC Phương Uyên giới thiệu câu chuyện của khán giả đầu tiên – chị X. Theo chia sẻ, em gái chị X kết hôn với chồng Việt kiều. Trong ngày cưới, nhà trai nạp tài 3.000 USD, còn anh Hai của cô dâu gửi về mừng cưới 3.000 AUD. Sau khi hoàn tất nghi lễ tại nhà, gia đình di chuyển ra nhà hàng đãi tiệc. Cô dâu cất toàn bộ vàng cưới và tiền nạp tài lên bàn trang điểm trong phòng riêng.

Chồng chị X là người rời nhà sau cùng, có kiểm tra và khóa cửa cẩn thận. Trước khi đi, anh sắp xếp vàng cưới cất vào tủ riêng, còn 6.000 USD để lại trên bàn để cô dâu tiện thanh toán các khoản chi phí sau tiệc. Tuy nhiên, khi tiệc chưa kết thúc, nhiều khách ra về sớm và quay lại phòng cô dâu để thay đồ. Đến tối, số tiền 6.000 USD biến mất.

Mọi nghi ngờ lập tức dồn về phía chồng chị X – người cuối cùng được nhìn thấy số tiền. Gia đình từng cân nhắc báo công an nhưng vì trong nhà có nhiều bà con thân thích, sợ “bẽ mặt” nên quyết định không trình báo. Cuối cùng, vợ chồng chị X đứng ra tạm ứng 6.000 USD để chi trả cho đám cưới.

“Dòng họ xì xào, cho rằng chồng tôi lấy tiền, còn chúng tôi lại phải gánh luôn món nợ này. Giờ tôi không biết phải giải quyết thế nào, và việc không báo công an khi đó có đúng không?”, chị X bức xúc.

Lắng nghe câu chuyện, diễn viên Phương Dung cho rằng việc mất tiền trong đám cưới không phải hiếm gặp. Theo chị, trong hoàn cảnh người trong gia đình nghi ngờ lẫn nhau, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh.

“Sau đám cưới nên ngồi lại nói chuyện, không nên làm lớn chuyện hay nghi ngờ người thân vì rất dễ gây mích lòng”, nữ diễn viên chia sẻ.

MC Phương Uyên nhận định đây là số tiền không nhỏ, nhất là khi có yếu tố “người cuối cùng nhìn thấy tiền”, đồng thời đặt câu hỏi cho TS Tô Nhi A. Phân tích tình huống, nữ tiến sĩ cho rằng không thể khẳng định anh chồng là người cuối cùng ra khỏi phòng, bởi trong lúc tiệc diễn ra có rất nhiều người ra vào phòng cô dâu.

“Anh ấy chỉ là người cuối cùng nhìn thấy theo lời kể của mình, chứ không phải người cuối cùng có mặt. Với câu chuyện này, điều cần làm là bình tĩnh ngồi lại để gỡ rối, trả lại sự trong sạch cho người bị nghi ngờ”, TS Tô Nhi A nhấn mạnh.

Khi được hỏi giữa việc gánh khoản tiền hay để gia đình nghi kỵ nhau thì điều gì quan trọng hơn, diễn viên Phương Dung thẳng thắn: “Tiền là vật ngoài thân, tình thân mới là quan trọng. Nghi ngờ nhau sẽ làm mất lòng lâu dài. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc cất giữ tài sản trong ngày cưới”.

Chia sẻ thêm, TS Tô Nhi A cho biết bản thân từng mất tiền trong ngày cưới và nhiều năm sau mới dám kể lại. Theo chị, tâm lý chung của nhiều gia đình là không báo công an vì đó là chuyện người thân và lại xảy ra trong ngày vui.

“Điều đáng nói là việc quản lý không gian phòng cô dâu quá lỏng lẻo. Nếu có những quy tắc ngay từ đầu, có thể tránh được những khủng hoảng không đáng có. Đây là bài học đắt giá để không lặp lại trong tương lai”, chị nói.

Ở câu chuyện thứ hai, chị B (32 tuổi) chia sẻ nỗi buồn liên quan đến tiền mừng cưới. Cách đây 8 năm, chị từng đi ăn cưới em họ và mừng một chỉ vàng, khi đó trị giá khoảng 3,5 triệu đồng, với suy nghĩ giúp em có vốn làm ăn và sau này sẽ được mừng lại tương xứng. Tuy nhiên, trong đám cưới vừa qua của mình, chị nhận lại đúng 3,5 triệu đồng – bằng giá trị tiền mặt của 8 năm trước, trong khi hiện nay một chỉ vàng đã hơn 10 triệu đồng.

“Tôi không tiếc tiền, nhưng cảm giác giống như bị trả nợ đúng gốc, rất lạnh lùng. Tiệc cưới tôi tổ chức ở nhà hàng trung tâm, chi phí cao, tiền mừng chỉ vừa đủ trả mâm bàn. Tôi buồn không phải vì của, mà vì cái tình”, chị B bày tỏ.

Trước câu chuyện này, diễn viên Phương Dung đưa ra góc nhìn thực tế: “Khi làm đám cưới thì nên xác định có thể lỗ, đừng đặt nặng chuyện tính toán lời – lỗ hay quy đổi giá trị theo thời gian. Người ta mừng bao nhiêu là tùy khả năng, quan trọng là họ đến chung vui với mình”.

Bàn về việc điều chỉnh phong bì mừng cưới theo quy mô tiệc, Phương Dung cho rằng không nên phân biệt nhà hàng sang trọng hay tiệc quê mà thay đổi cách mừng. Trong khi đó, giải thích về việc ghi chép tiền mừng cưới, TS Tô Nhi A nhấn mạnh đây không phải là hành vi “kinh doanh” mà là sự ghi nhận để sau này đáp lễ, song không nên xem đó như một khoản đầu tư hay áp đặt kỳ vọng lên khách mời.

Khép lại chương trình, các khách mời cùng thống nhất rằng tiền mừng cưới chỉ mang tính tượng trưng, còn điều quý giá nhất vẫn là tình nghĩa và sự trân trọng dành cho nhau – điều không thể đo đếm bằng con số trong phong bì.