Nữ nhân viên bị sếp có gia đình “quấy rối”

Tập 46 chương trình "Chị em gỡ rối" với chủ đề “Đồng nghiệp khác giới” hé mở những câu chuyện, cảm xúc và bài học ứng xử tinh tế tại nơi làm việc, qua đó giúp phụ nữ tự tin hơn khi đối mặt với những tình huống nhạy cảm.

Khi sếp có gia đình “quấy rối”

Một khán giả nữ chia sẻ câu chuyện cá nhân: vừa chuyển công tác bốn tháng và gặp phải sự săn đón không mong muốn từ chính quản lý trực tiếp – một người đàn ông đã có gia đình. Từ tin nhắn hỏi thăm công việc, anh dần chuyển sang những lời khen riêng tư, mời cà phê, ăn sáng. Càng khó xử hơn khi anh nói rằng “chỉ còn sống chung với vợ trên danh nghĩa”. Cô gái rơi vào trạng thái lúng túng: né tránh sợ mất lòng, từ chối sợ ảnh hưởng công việc.

Ca sĩ Đoan Trang cho rằng ranh giới rõ ràng là chìa khóa và “nếu không thích, hãy nói thẳng nhưng tinh tế. Sự thẳng thắn cũng là cách bảo vệ chính mình và môi trường làm việc”. Cô khẳng định rằng năng lực là thứ đảm bảo vị thế của phụ nữ: “Một nhân sự giỏi sẽ không bị đánh mất vì những chuyện riêng tư”.

Ca sĩ Đoan Trang cho rằng ranh giới rõ ràng là chìa khóa.

Tiến sĩ Tô Nhi A chia sẻ lời khuyên thực tế: dựa vào nội quy công ty, giữ tương tác trong giờ hành chính, tránh gặp riêng và thể hiện sự chuyên nghiệp trong trang phục, cử chỉ. “Phụ nữ cần gửi thông điệp bằng thái độ, không cần lời nói trực diện mà vẫn đủ để đối phương hiểu ranh giới”, nữ tiến sĩ nói thêm.

Chồng “đưa đón” sếp nữ, vợ bất an

Một câu chuyện khác khiến người xem suy ngẫm về niềm tin trong hôn nhân. Một khán giả phát hiện chồng thường xuyên giúp đỡ sếp nữ – từ sửa bóng đèn đến đưa đón mỗi sáng. Sự quan tâm tưởng như lịch sự này khiến cô vợ thấy lòng mình tổn thương và mất dần cảm giác an toàn.

Đoan Trang cho rằng “đưa đón mỗi sáng” là hành vi vượt quá giới hạn đồng nghiệp. Nữ ca sĩ nhấn mạnh: phụ nữ cần có tiếng nói riêng, chọn thời điểm để chia sẻ với chồng. Nếu lời nói trực diện không hiệu quả, hãy thử gửi thư để bộc bạch cảm xúc một cách sâu sắc, không gây đối đầu.

Tiến sĩ Tô Nhi A khẳng định lỗi nằm ở người chồng.

Từ góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ Tô Nhi A khẳng định lỗi nằm ở người chồng, không phải sếp bởi “Một sếp có thể thuê dịch vụ, không cần nhờ nhân viên. Trừ khi anh ấy đồng lòng với mối quan hệ này”. Tiến sĩ cũng đặt ra câu hỏi về lòng tự trọng: nếu chồng viện lý do “vì thu nhập”, liệu người vợ có tự hào khi dùng số tiền đó?

Khép lại chương trình, cả hai khách mời thống nhất: trong công việc hay hôn nhân, ranh giới và tôn trọng là điều cốt lõi. Phụ nữ cần chủ động thiết lập nguyên tắc tương tác, dám nói “không” khi cần thiết. Khi ranh giới được xác lập từ đầu, phụ nữ sẽ tự tin hơn trong công việc, mạnh mẽ hơn trong tình cảm và tránh được những khủng hoảng không đáng có.