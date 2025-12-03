Chu cấp bạn trai 4 năm để rồi phát hiện mình là… “người thứ ba”

Trong tập 48 của chương trình "Chị em gỡ rối", nhiều lá thư của khán giả đã phơi bày những góc khuất chua chát của tình yêu thời hiện đại – nơi sự lừa dối có thể dễ dàng được che đậy bằng vỏ bọc ngọt ngào và những lời hứa không bao giờ thành sự thật.

Dưới sự dẫn dắt của MC Phương Uyên cùng ca sĩ Hải Yến và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, chương trình đưa ra góc nhìn thẳng thắn, giúp phụ nữ nhận diện rủi ro và thức tỉnh sau những mối quan hệ không danh phận.

Sau 4 tháng quen qua app, cô gái phát hiện bạn trai đã có vợ

Một khán giả nữ kể lại hành trình yêu đầy ngộ nhận của mình: quen bạn trai qua app, tin vào lời anh rằng đã ly thân, thậm chí chấp nhận việc anh “không dùng mạng xã hội”. Chỉ đến khi tình cờ thấy TikTok của bạn trai, cô mới biết anh đã có vợ hơn một năm và cuộc sống gia đình vẫn rất hạnh phúc.

Cô chấm dứt ngay lập tức nhưng day dứt trước câu hỏi: Có nên nói cho người vợ biết sự thật hay không?

Về điều này, ca sĩ Hải Yến cho rằng phản ứng của người vợ phụ thuộc vào bản lĩnh và hoàn cảnh của mỗi người. Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh, nếu người thứ ba chọn nói ra, hãy nói bằng sự tôn trọng, không đối đầu – nhưng phải hiểu rằng họ luôn ở vị thế khó được cảm thông.

Theo ca sĩ Hải Yến, đây là biểu hiện rõ ràng của việc phụ nữ đặt niềm tin sai chỗ.

4 năm chung sống, chu cấp… để rồi phát hiện mình là “người thứ ba”

Một câu chuyện khác khiến trường quay lặng đi. Người phụ nữ từng ly hôn, quen một người đàn ông làm công trình và quyết định sống như vợ chồng suốt bốn năm, không đăng ký kết hôn.

Dù nhiều lần nghe lời dị nghị, cô vẫn tin vào anh – cho đến ngày tận mắt thấy anh hẹn vợ và con ở khách sạn gần nhà để đưa tiền. Chỉ lúc đó, anh mới thú nhận đã có gia đình và suốt thời gian qua ở với cô chỉ để có thêm nguồn thu nhập chu cấp cho vợ con.

Đau đớn thay, dù bị lừa dối, cô vẫn muốn níu kéo và sẵn sàng bỏ qua nếu anh từ bỏ gia đình để đến với mình. Nhưng anh không chọn cô, cũng không từ bỏ vợ – tiếp tục sống hai cuộc đời, còn cô thì bị cả gia đình quay lưng vì quá cố chấp.

Theo ca sĩ Hải Yến, đây là biểu hiện rõ ràng của việc phụ nữ đặt niềm tin sai chỗ. Những người đàn ông kiểu này “không có phép trừ”, họ không bỏ ai cả, càng không bỏ người vợ hợp pháp.

Tiến sĩ Tô Nhi A chỉ rõ: người đàn ông chỉ quay lại khi cần tiền. Dù trong kịch bản “đẹp nhất” – anh ta bỏ vợ – người phụ nữ vẫn phải sống trong tội lỗi vì phá vỡ một gia đình.

Tiến sĩ khuyên người phụ nữ phải dứt khoát rời đi: “Rời bỏ một vũng lầy đau đớn, nhưng đó là cái giá xứng đáng để bước vào con đường sáng sủa hơn”.

Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên người phụ nữ phải dứt khoát rời đi.

Tha thứ cho chính mình - thông điệp khép lại

Khép lại câu chuyện, ca sĩ Hải Yến cất lên câu hát: “Em vẫn mãi là người đến sau, yêu anh trong nỗi đau…” như nhắc nhở rằng càng yêu sai, càng đau dài.

MC Phương Uyên nhấn mạnh điều quan trọng nhất: không phải tha thứ cho người đàn ông, mà là học cách tha thứ cho chính mình, để nhẹ lòng bước sang chương mới.

Tiến sĩ Tô Nhi A gửi lời nhắn cuối: “Một cuộc tình không danh phận là cuộc tình trong vùng tối. Không ai biết để bảo vệ bạn. Tình yêu đúng nghĩa phải khiến cuộc sống của bạn tốt hơn, chứ không phải tệ đi”.