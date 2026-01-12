Phan Hiển: “Đôi khi có một người vợ giỏi quá cũng mệt”

Chia sẻ về đời sống hôn nhân, Phan Hiển thẳng thắn cho biết cuộc sống vợ chồng anh khá “rối”. Theo nam kiện tướng, trong sinh hoạt thường ngày, đang nói chuyện vợ chồng bình thường nhưng chỉ cần chuyển sang công việc, tập luyện là Khánh Thi lập tức ở vai trò huấn luyện viên, yêu cầu anh phải làm theo các tiêu chí rất nghiêm ngặt. Khi xong việc, cô lại trở về đúng vai trò người vợ, người mẹ hiền hậu.

Phan Hiển tại The Khang show. Ảnh: NSX

Phan Hiển cho biết Khánh Thi không chỉ hỗ trợ riêng cặp đôi của hai vợ chồng mà còn phải kèm cặp rất nhiều cặp nhảy khác, vì vậy áp lực mà cô gánh chịu là vô cùng lớn. Anh thừa nhận nếu đặt mình vào vị trí của vợ thì bản thân khó có thể làm nổi. Đã nhiều lần Phan Hiển chịu sức ép tâm lý, cảm thấy thất vọng vì không đạt được những kỳ vọng mà Khánh Thi đặt ra trong vai trò huấn luyện viên. “Thường Khánh Thi đặt ra 10 mục tiêu thì chúng tôi chỉ hoàn thành được khoảng 4–5 mục tiêu đúng như mong muốn của cô ấy”, anh nói.

Nhận xét về vợ, Phan Hiển cho rằng Khánh Thi là người không bao giờ để tâm trí được nghỉ ngơi. Việc sống cho riêng mình đã khó, còn phải lo toan cho tương lai của người khác lại càng khó hơn, trong khi Khánh Thi luôn phải tính toán cho cả tương lai của bản thân lẫn chồng. Chính điều đó cũng là động lực để Phan Hiển không ngừng nỗ lực, cố gắng đạt thêm nhiều thành tích.

Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương tại The Khang show. Ảnh: NSX

Khi được hỏi nếu dùng hai tính từ để nói về Khánh Thi, Phan Hiển không ngần ngại trả lời đó là “có tâm” và “có tầm”. Theo anh, ngoài công việc, trong đời sống cá nhân, từ vai trò người vợ, người mẹ đến con dâu, Khánh Thi đều làm tròn trách nhiệm và cư xử rất khéo léo. Trong công việc huấn luyện, cô cũng luôn tận tâm, đưa ra nhiều chiến lược hiệu quả và được Phan Hiển đánh giá là một trong những huấn luyện viên hàng đầu của khiêu vũ thể thao Việt Nam. Nam kiện tướng cũng hóm hỉnh thừa nhận: “Đôi khi có một người vợ giỏi quá cũng mệt”.

Khánh Thi – Phan Hiển là một trong những cặp đôi “lệch tuổi” gây nhiều chú ý của showbiz Việt. Mối quan hệ “cô – trò” của họ từng khiến dư luận xôn xao ngay từ thời điểm công khai hẹn hò và quyết định về chung một nhà sau nhiều năm gắn bó. Khánh Thi từng chia sẻ, cô buồn vì không chỉ những người xung quanh mà ngay cả cha mẹ cũng không tin việc cô mang thai với Phan Hiển.

Phan Hiển và vợ Khánh Thi. Ảnh: FBNV

Nữ kiện tướng dancesport nhớ lại, khi đó cô đã ngoài 30 tuổi, hơn Phan Hiển 11 tuổi và còn là giáo viên trực tiếp giảng dạy anh. Chính sự chênh lệch tuổi tác cùng mối quan hệ đặc biệt này khiến gia đình phản đối, xã hội lên án. “Người ta gọi chúng tôi là vô đạo đức. Mẹ tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ không bao giờ lấy chồng và phải nuôi con một mình”, Khánh Thi từng tâm sự.

Chia sẻ thêm về quãng thời gian yêu chồng trẻ, Khánh Thi cho biết cô luôn phải đối diện với không ít thị phi. Theo cô, có người thương nhưng không dám chúc phúc, chỉ nói “để xem được bao lâu”, còn người không thiện cảm thì buông lời miệt thị, cho rằng cô “đào mỏ”, “loạn”, “không đạo đức”. Khánh Thi thừa nhận đã có lúc suy sụp tinh thần nghiêm trọng, buổi sáng lang thang như người mất phương hướng, nhưng buổi tối vẫn phải trang điểm để xuất hiện trên truyền hình.

Vượt qua những áp lực từ dư luận liên quan đến tuổi tác và mối quan hệ cô – trò, Khánh Thi và Phan Hiển dần xây dựng được một mái ấm hạnh phúc.

Khánh Thi cho biết, ở thời điểm hiện tại, những mối tình “chị – em” không còn bị soi xét gay gắt như trước. Cô từng bày tỏ, nếu chuyện tình của mình và Phan Hiển diễn ra muộn hơn khoảng 5 năm, có lẽ cả hai đã không phải trải qua “khoảng thời gian khủng khiếp” như vậy. Với Khánh Thi, tình yêu là sự lựa chọn của trái tim và dù đúng hay sai, người trong cuộc phải là người chấp nhận mọi hệ quả từ lựa chọn ấy.