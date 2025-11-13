Nhà gái yêu cầu nạp tài 40 triệu nhưng nhà trai chỉ mang 5 triệu

Với chủ đề “Trước ngày cưới”, tập 45 chương trình Chị em gỡ rối mang đến những câu chuyện chân thật, sâu sắc về giai đoạn nhạy cảm khi tình yêu chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Những đắn đo, khác biệt quan điểm, cùng những áp lực trong quá trình chuẩn bị lễ cưới được thể hiện qua góc nhìn tinh tế, gần gũi của khách mời và chuyên gia.

Mâu thuẫn vì khác biệt tôn giáo

Mở đầu chương trình, MC Phương Uyên chia sẻ câu chuyện của một khán giả trẻ đang đối mặt với rào cản lớn về tôn giáo trước ngày cưới. Sau hai năm yêu nhau và vượt qua nhiều khó khăn, đôi bạn tưởng như đã sẵn sàng cho hôn nhân nhưng sự khác biệt tín ngưỡng giữa hai gia đình khiến mọi chuyện trở nên bế tắc.

Dù cả hai luôn tôn trọng đức tin của nhau, song cha mẹ hai bên đều yêu cầu con cái phải theo đạo của mình mới chấp nhận cưới. Giữa tình yêu và gia đình, cô gái rơi vào mâu thuẫn, vừa thương người yêu, vừa đau lòng vì không thể dung hòa đôi bên.

Lắng nghe câu chuyện, danh ca Ngọc Ánh bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng tôn giáo là rào cản khó vượt qua nếu không có sự cảm thông sâu sắc từ hai phía. Chị nhận định: “Hai người có thể chấp nhận khác biệt nhưng khi gia đình không đồng thuận, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều”.

Theo Ngọc Ánh, tình yêu cần lý trí và sự chuẩn bị chín chắn, bởi “niềm tin và truyền thống mỗi bên đều đáng được tôn trọng”.

Danh ca Ngọc Ánh cho rằng, cha mẹ nên định hướng con cái từ sớm và học cách lắng nghe thay vì ngăn cản.

Khi được hỏi về cách ứng xử trong những tình huống tương tự, Ngọc Ánh cho rằng, cha mẹ nên định hướng con cái từ sớm và học cách lắng nghe thay vì ngăn cản. “Nếu con thật lòng yêu, có thể con sẽ hy sinh một phần niềm tin để hòa hợp. Nhưng nếu đối phương yêu đủ sâu sắc, họ cũng có thể chấp nhận sự khác biệt để cùng nhau xây dựng hạnh phúc”, chị nói.

Từ góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đặt vấn đề: “Nếu tình yêu đủ lớn, liệu khác biệt tôn giáo có thật sự là rào cản hay chỉ là cái cớ cho sự lung lay tình cảm?”. Theo chị, nhiều người trẻ nhầm tưởng tình yêu chỉ cần cảm xúc, trong khi hôn nhân đòi hỏi lý trí và trách nhiệm.

“Nếu chưa thể đứng vững để bảo vệ lựa chọn của mình, thì chưa nên kết hôn — đó là dấu hiệu của một tình yêu chưa đủ trưởng thành”, Tiến sĩ nhấn mạnh.

Nhà gái không hài lòng vì lễ nạp tài của nhà trai

Chương trình tiếp tục với câu chuyện của một cô gái trẻ mới cưới nhưng sớm đối diện áp lực từ lễ nạp tài. Gia đình nhà gái đưa ra con số 40 triệu đồng theo phong tục, song nhà trai chỉ mang 5 triệu, khiến mâu thuẫn nảy sinh vì cảm giác “bị xem nhẹ”. Dù nhà trai giải thích rằng, số vàng và quà cưới đã đủ nhưng sự khác biệt trong cách hiểu khiến cô dâu rơi vào thế khó giữa hai bên gia đình.

Theo Tiến sĩ Tô Nhi A, hạnh phúc của con cái cần đặt trên mọi lễ nghi.

Phân tích tình huống, Tiến sĩ Tô Nhi A chỉ ra nguyên nhân sâu xa là vì “sĩ diện và áp lực dư luận”. Theo chị, hạnh phúc của con cái cần đặt trên mọi lễ nghi. “Khi đôi vợ chồng không chủ động giải thích, hiểu lầm càng lớn. Việc thống nhất giữa hai người trước khi cưới là yếu tố sống còn”, chị nói thêm.

Danh ca Ngọc Ánh lại đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng: “Trong thời điểm chuẩn bị hôn lễ, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Đừng để những hiểu lầm hay áp lực vật chất làm ảnh hưởng đến ngày vui. Tiền cưới, lễ vật chỉ là hình thức, điều đáng quý là cách cư xử và tấm lòng của hai con sau này”.

Khép lại chương trình, cả Tiến sĩ Tô Nhi A và Ngọc Ánh đều thống nhất quan điểm: tôn trọng truyền thống nhưng phải đặt hạnh phúc lên hàng đầu. Tôn giáo, lễ nghi hay văn hóa đều là nền tảng, nhưng nếu thiếu sự thấu hiểu và yêu thương, chúng sẽ trở thành gánh nặng.

Như lời kết của Tiến sĩ Tô Nhi A: “Cưới và yêu là hai chuyện khác nhau. Tình yêu là khởi đầu, nhưng hôn nhân là hành trình của trách nhiệm và trưởng thành”.