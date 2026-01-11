Nam nghệ sĩ đình đám thập niên 80 phải ngồi xe lăn sau cơn tai biến, mong được về Việt Nam thăm mẹ

Tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Quang Bình

Mới đây, danh hài Thúy Nga đăng tải clip ghi lại chuyến đi thăm nghệ sĩ Quang Bình trong thời gian anh đang điều trị tại một bệnh viện ở Mỹ.

Theo chia sẻ của Thúy Nga, Quang Bình hiện sống một mình nơi xứ người, không có người thân bên cạnh. Anh không sở hữu nhà cửa hay tài sản, phải thuê một căn hộ nhỏ để sinh sống. Sau cơn tai biến, việc đi lại của nam nghệ sĩ gặp rất nhiều khó khăn.

Thời gian gần đây, tình trạng sức khỏe của anh ngày càng suy giảm. Trước hoàn cảnh đó, chủ nhà nơi Quang Bình đang thuê nhận thấy anh không còn đủ khả năng tự chăm sóc bản thân nên không tiếp tục cho thuê, đồng thời khuyên anh chuyển vào viện dưỡng lão để có điều kiện được chăm sóc tốt hơn.

Nghệ sĩ Quang Bình. (Ảnh: YouTube Thúy Nga)

Trò chuyện với Thúy Nga, nghệ sĩ Quang Bình cho biết hiện tại anh gần như không thể tự đi lại, mỗi khi di chuyển đều phải vịn vào tường. Khi vào viện, anh được sắp xếp ở riêng một phòng, có người hỗ trợ sinh hoạt như cắt tóc, chăm sóc hằng ngày. Đây là khu điều trị dành cho những người lớn tuổi neo đơn, hoàn cảnh khó khăn và mọi chi phí đều do chính phủ hỗ trợ.

Tuy phải ngồi xe lăn, nghệ sĩ Quang Bình vẫn bày tỏ mong muốn về Việt Nam để thăm mẹ già và con gái.

Quang Bình là con trai của cố ca sĩ Hùng Cường, đồng thời là chồng cũ của ca sĩ Trang Thanh Lan. Trong thập niên 1980, anh và Trang Thanh Lan từng là cặp đôi nghệ sĩ đình đám tại TP.HCM, được khán giả yêu mến cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Trang Thanh Lan từng chia sẻ, ở thời điểm đó, vợ chồng cô là những nghệ sĩ đầu tiên mua được xe hơi, có cuộc sống sung túc nhờ lịch diễn dày đặc.

Đầu thập niên 1990, cả hai cùng sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống nơi xứ người, họ bất ngờ quyết định chia tay. Nhắc lại cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ Quang Bình từng bộc bạch rằng trong chuyện tình cảm, anh là người đã quyết thì khó quay đầu. Khi hỏi đối phương đã thực sự đưa ra quyết định hay chưa và nhận được câu trả lời dứt khoát, anh chọn cách chấp nhận, dù bản thân có thể mang những thiếu sót mà chưa từng được nói rõ. Điều khiến anh day dứt nhất chính là việc cuộc hôn nhân kết thúc trong sự nuối tiếc.

Sau ly hôn, Quang Bình từng dự định trở về Việt Nam để gây dựng lại sự nghiệp, đồng thời sống cùng mẹ và gia đình. Thế nhưng, lần trở lại ấy không mang đến thành công như mong đợi. Cuối cùng, anh quay lại Mỹ và hiện sống một mình nơi đất khách, đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống lẫn sức khỏe.