4 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026: Tai ương nào sẽ giáng xuống?

Đây là những con giáp dễ gặp trắc trở, rắc rối hoặc những thay đổi ngoài dự tính, nếu không đủ tỉnh táo có thể rơi vào vòng xoáy áp lực kéo dài suốt cả năm.

Theo huyền học phương Đông, mỗi năm âm lịch đều chịu sự cai quản của một vị thần gọi là Thái Tuế – được xem là "Thần của năm".

Thái Tuế nắm giữ dòng chảy năng lượng chung, ảnh hưởng trực tiếp đến công danh, tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ của con người.

Khi một con giáp "phạm Thái Tuế", tức là năng lượng bản mệnh xung khắc hoặc va chạm với năng lượng của năm, khiến vận trình dễ chao đảo, mọi việc khó được như ý.

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, hành Hỏa vượng. Năng lượng Hỏa mang tính bùng nổ, nhanh, mạnh, thúc đẩy thay đổi nhưng đồng thời cũng dễ kéo theo nóng nảy, xung đột và những quyết định vội vàng.

Trong bối cảnh đó, bốn con giáp gồm Tý, Mão, Ngọ và Sửu được cho là chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của Thái Tuế, mỗi tuổi lại gặp một kiểu thử thách khác nhau.

Con giáp Tý: Xung Thái Tuế, sóng gió liên tiếp

Vận trình năm nay của con giáp Tý giống như dòng nước cuộn sóng. Ảnh minh họa

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Tý rơi vào cục diện Xung Thái Tuế do Tý – Ngọ đối xung. Đây là một trong những dạng phạm Thái Tuế có mức độ tác động mạnh, khiến cuộc sống khó giữ được sự ổn định.

Vận trình năm nay của tuổi Tý giống như dòng nước cuộn sóng. Công việc dễ phát sinh biến động như thay đổi vị trí, chuyển môi trường làm việc hoặc nếu kinh doanh thì gặp cảnh khách hàng lên xuống thất thường, chuỗi cung ứng trục trặc.

Đáng lo ngại hơn là sự xuất hiện của tiểu nhân, những người âm thầm gây rối, khiến bạn vừa mất sức vừa hao tâm.

Tài chính cũng không thật sự yên ổn. Nguy cơ hao tiền vì các sự cố bất ngờ như đồ đạc hư hỏng, chi phí y tế cho người thân có thể xuất hiện.

Tuy vậy, vận hạn của tuổi Tý không hoàn toàn bế tắc. Nhờ có cát tinh hỗ trợ, nếu biết chủ động thay đổi, sẵn sàng học hỏi và thích nghi, bạn vẫn có thể tìm ra lối đi riêng.

Năm 2026 không phải là thời điểm để tuổi Tý chờ đợi may mắn, mà là lúc cần chủ động nâng cấp bản thân, rèn luyện tinh thần và đặc biệt chú ý đến sức khỏe tâm lý. Giữ đầu óc tỉnh táo, tránh lo âu quá mức sẽ giúp bạn đứng vững trước sóng gió.

Con giáp Mão: Phá Thái Tuế, hỏng việc vì những điều không ngờ

Người tuổi Mão trong năm 2026 tiền bạc làm ra không ít, song lại khó tích lũy, dễ thất thoát vì những khoản chi lặt vặt hoặc sự cố ngoài ý muốn. Ảnh minh họa

Người tuổi Mão trong năm 2026 rơi vào cục diện Phá Thái Tuế. So với Xung hay Trực Thái Tuế, mức độ ảnh hưởng có phần nhẹ hơn, nhưng lại mang tính âm thầm, khó lường.

"Phá" ở đây là sự cản trở ngầm. Bạn có thể đã chuẩn bị rất kỹ, tính toán đầy đủ, nhưng đến phút chót mọi việc lại đổ bể vì những lý do tưởng chừng rất nhỏ.

Tiền bạc làm ra không ít, song lại khó tích lũy, dễ thất thoát vì những khoản chi lặt vặt hoặc sự cố ngoài ý muốn.

Điểm sáng của tuổi Mão trong năm này là vẫn có quý nhân nâng đỡ, đặc biệt là nữ giới. Khi gặp bế tắc, những lời khuyên từ phụ nữ lớn tuổi, người có kinh nghiệm hoặc giữ vị trí quan trọng có thể giúp bạn tháo gỡ nút thắt.

Về sức khỏe, tuổi Mão cần chú ý đến gan và hệ thần kinh, tránh thức khuya, hạn chế ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Một lối sống điều độ, không gian sống hài hòa và thái độ nhẫn nhịn sẽ là "lá chắn" giúp bạn đi qua năm 2026 nhẹ nhàng hơn tưởng tượng.

Con giáp Ngọ: Trực Thái Tuế, áp lực bủa vây tứ phía

Tài chính của con giáp Ngọ năm nay lên xuống thất thường, khó đoán. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ chính là con giáp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm Bính Ngọ 2026 khi vừa phạm Trực Thái Tuế, vừa gặp Hình Thái Tuế. Điều này giống như việc tự mình đứng ở tâm bão, mọi áp lực dồn về cùng lúc.

Trong công việc, dù vẫn có năng lực và nhìn thấy cơ hội, nhưng vận trình lại liên tục thử thách sự kiên nhẫn của bạn.

Những dự án tưởng đã chắc chắn có thể bất ngờ bị trì hoãn, đối tác thay đổi quyết định hoặc phát sinh sự cố khó lường.

Tài chính của tuổi Ngọ năm nay lên xuống thất thường, khó đoán. Đây không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư mạo hiểm hay nghe theo những lời hứa hẹn "lợi nhuận khủng".

Chỉ một phút nông nổi cũng có thể khiến tiền bạc đội nón ra đi.

Bên cạnh đó, vấn đề an toàn cá nhân cũng cần được đặt lên hàng đầu. Tai nạn va chạm, chấn thương khi di chuyển hoặc vận động mạnh là nguy cơ không nên xem nhẹ.

Chiến lược khôn ngoan nhất với tuổi Ngọ trong năm 2026 là giữ sự ổn định, hạn chế thay đổi lớn và học cách lắng nghe nhiều hơn thay vì phản ứng vội vàng.

Con giáp Sửu: Hại Thái Tuế, coi chừng "bẫy" trong các mối quan hệ

Người tuổi Sửu bước vào năm 2026 với cục diện Hại Thái Tuế, một dạng vận hạn thường đến từ các mối quan hệ. Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu bước vào năm 2026 với cục diện Hại Thái Tuế, một dạng vận hạn thường đến từ các mối quan hệ xung quanh hơn là sự kiện rõ ràng.

Sự hiền lành, thật thà vốn là ưu điểm của tuổi Sửu, nhưng trong năm nay lại dễ trở thành điểm yếu nếu đặt niềm tin sai chỗ.

Trong công việc, các vấn đề liên quan đến giấy tờ, hợp đồng cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể kéo theo rắc rối lớn.

Chuyện tình cảm và gia đạo cũng tiềm ẩn nhiều sóng ngầm. Những mối quan hệ mập mờ, cảm xúc nhất thời hay "lạn đào hoa" có thể làm lung lay nền tảng hôn nhân nếu không biết giữ khoảng cách.

Ranh giới rõ ràng và sự tỉnh táo là điều tuổi Sửu cần ưu tiên hơn bao giờ hết.

Về sức khỏe, cần chú ý đến chế độ ăn uống, dạ dày và các chỉ số cơ thể. Giữ nhịp sống điều độ, làm việc thiện và tránh xa những môi trường phức tạp sẽ giúp tuổi Sửu giảm bớt tác động tiêu cực của năm hạn.

Phạm Thái Tuế 2026: Cẩn trọng để giữ bình an

Phạm Thái Tuế không phải là lời tuyên án xui xẻo, mà là lời nhắc nhở để mỗi người sống chậm lại, cẩn trọng hơn trong từng quyết định.

Vận hạn cũng giống như thời tiết, có lúc mưa giông nhưng rồi trời vẫn sẽ quang.

Chỉ cần giữ tâm sáng, hành xử đúng mực và chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay cả năm khó khăn nhất cũng có thể trở thành bước đệm cho sự trưởng thành và bình an lâu dài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.