Dàn nữ nghệ sỹ hiếm hoi từng đóng Táo quân giờ ra sao?

Suốt hơn 20 năm lên sóng, Táo Quân chỉ có số ít nữ nghệ sỹ góp mặt, mỗi người để lại dấu ấn riêng và cuộc sống của họ sau ánh đèn sân khấu có nhiều đổi thay.

Nghệ sỹ Vân Dung

Vân Dung là nghệ sỹ nữ duy nhất gần như góp mặt trọn vẹn trong hơn 20 mùa phát sóng của chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân.

Chị được giao nhiều vai Táo khác nhau như Táo Kinh tế, Táo Xã hội, Táo Điện lực, Táo Dân sinh…, nhưng vai Táo Y tế mới thực sự trở thành “thương hiệu”, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Khán giả truyền hình yêu thích lối diễn tung hứng sắc sảo, giọng thoại chanh chua, đanh đá của Vân Dung mỗi mùa chầu trời. Nhìn lại hơn 20 năm đồng hành cùng chương trình, nữ nghệ sỹ từng chia sẻ rằng Táo quân là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp: Suốt 20 mùa lên sóng, hầu như năm nào cũng có sự hiện diện của Vân Dung.

Nhắc về những kỷ niệm đáng nhớ, chị kể từng gặp sự cố nhớ đời khi bị treo lơ lửng trên trần sân khấu, cách mặt đất khoảng 20 mét.

Khi đó, chỉ có nhân vật Ngọc Hoàng mới “giải cứu” được, nhưng NSND Quốc Khánh quên mất phân đoạn và đi ra phía sau sân khấu để nhớ thoại, cả ê-kíp phải tỏa đi tìm. “Lúc ấy tôi sợ kinh khủng, đến giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh”, Vân Dung nhớ lại.

Năm nay, VTV thông báo Táo quân – Gặp nhau cuối năm sẽ tạm nghỉ sau 22 năm phát sóng, thay thế bằng chương trình mới mang tên Quảng trường mùa xuân. Do đã sắp xếp công việc riêng, nghệ sỹ Vân Dung không thể tham gia format mới. Tuy nhiên, chị cho rằng đây chỉ là sự thay đổi hình thức, không phải lời chia tay hoàn toàn với Táo quân.

Vân Dung hạnh phúc khi con trai theo nghiệp diễn.

Trên màn ảnh, Vân Dung thường gắn liền với hình ảnh chua ngoa, đanh đá trong các vai Táo. Trái lại, ngoài đời, nữ nghệ sĩ sống kín tiếng, và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Ở tuổi 51, Vân Dung có cuộc sống bình yên với con trai Long Vũ. Chị hạnh phúc khi con trai nối nghiệp diễn của mẹ.

NSƯT Thu Hương

NSƯT Thu Hương tham gia Táo quân ngay từ mùa đầu tiên năm 2003, đảm nhận vai Táo Văn nghệ. Đây cũng là lần duy nhất nữ nghệ sỹ góp mặt trong chương trình. Khi đó, chị diễn cặp cùng Vân Dung trong vai Táo Xã hội, hóa thân thành cặp chị em song sinh đanh đá.

NSƯT Thu Hương và nghệ sỹ Vân Dung trong chương trình Táo quân.

Đến nay, nhiều người vẫn gọi Thu Hương là “Táo Văn nghệ đầu tiên” của Táo quân. Cùng với Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quốc Trượng…, chị là một trong những nghệ sỹ xuất hiện từ mùa đầu.

Thu Hương cho biết, sau khi sinh con, chị không thể tập luyện vào buổi tối nên không tiếp tục tham gia Táo quân ở những mùa sau.

Sau Táo quân 2003, Thu Hương góp mặt trong nhiều chương trình hài Tết và ghi dấu ấn qua Gặp nhau cuối tuần. Chị cũng từng làm MC cho chương trình Đuổi hình bắt chữ.

Nhờ phong cách diễn duyên dáng, gần gũi, nữ nghệ sỹ được đồng nghiệp và khán giả yêu mến gọi là Hương “tươi”. Sau khi Gặp nhau cuối tuần dừng phát sóng, nữ nghệ sỹ tiếp tục công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

NSƯT Thu Hương.

Nói về việc ít xuất hiện trên truyền hình và phim ảnh, Hương “tươi” cho biết thỉnh thoảng vẫn có đạo diễn mời đóng phim, nhưng chị không thấy phù hợp nên từ chối. Gần đây, chị nhận lời tham gia bộ phim Trạm cứu hộ trái tim.

NSƯT Minh Vượng

NSƯT Minh Vượng là một trong những nghệ sỹ tham gia Táo quân từ những mùa đầu. Năm 2004, bà xuất hiện trong một tiểu phẩm hài, diễn chung với diễn viên Hiệp “Gà”, tạo được nhiều tiếng cười cho khán giả.

Từ năm 2006, nghệ sỹ Minh Vượng lần lượt đảm nhận các vai Táo Kinh tế, Táo Cơ chế (2007) và Táo Đời sống (2008).

Đặc biệt, trong Táo quân 2007, nhân vật Táo Cơ chế gây ấn tượng mạnh với câu thoại dí dỏm: “Cơ chế, nếu không làm thế có mà ra đê”, được khán giả nhắc lại suốt nhiều năm.

NSƯT Minh Vượng.

Sau một thời gian dài vắng bóng vì lý do sức khỏe và công việc riêng, nữ nghệ sỹ trở lại Táo quân 2018 trong vai Táo Hưu trí.

NSƯT Minh Vượng tốt nghiệp khoa Kịch nói, Trường Nghệ thuật Hà Nội (nay là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội). Bà từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Ở tuổi U70, nghệ sỹ Minh Vượng sống độc thân. Dù sống chung với nhiều bệnh nhưng bà luôn thể hiện thái độ lạc quan, yêu đời.

NSND Minh Hằng

NSND Minh Hằng lần đầu góp mặt trong chương trình Táo quân vào năm 2005. Chị gây chú ý khi tái hiện nhân vật Mama Chuê. Sang năm 2006, chị đảm nhận vai Táo Đầu tư.

Đến Táo quân 2009, NSND Minh Hằng tiếp tục ghi dấu ấn với vai Táo Điện lực cùng tạo hình đặc biệt. Năm 2011, chị vào vai Táo Giáo dục, đề cập những vấn đề nhức nhối của ngành như bằng giả, chạy trường, chạy lớp.

NSND Minh Hằng trong chương trình Táo quân.

NSND Minh Hằng sinh năm 1961, thuộc lớp diễn viên khóa I của Nhà hát Tuổi trẻ, cùng thế hệ với NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung… Ngoài sân khấu, chị còn để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Những nhân viên gương mẫu, Ghen, Trở về giữa yêu thương, Đấu trí…

Dù sự nghiệp nghệ thuật thành công, đời sống riêng của nữ nghệ sỹ trải qua nhiều thăng trầm. Tháng 3/2021, chồng của NSND Minh Hằng qua đời sau thời gian dài lâm bệnh, để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống của chị. Sau biến cố gia đình, hiện tại Minh Hằng chủ yếu sinh sống tại một ngôi nhà vườn ở ngoại thành.

Nghệ sỹ Tú Oanh

Năm 2024, Táo quân có sự thay đổi lớn về dàn diễn viên khi nhiều nghệ sỹ gắn bó suốt hơn 20 năm không tham gia. Thay vào đó, chương trình giới thiệu loạt gương mặt mới, trong đó nghệ sỹ Tú Oanh đảm nhận vai Táo Văn thể. Lần đầu tham gia, Tú Oanh thừa nhận chị thấy "run" và mong muốn khán giả ủng hộ, động viên.

Nghệ sỹ Tú Oanh trong chương trình Táo quân 2024.

Nghệ sỹ Tú Oanh sinh năm 1968, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ gần 30 năm. Sau nhiều năm tập trung cho sân khấu, nữ nghệ sỹ từng tạm rút lui để chăm sóc gia đình.

Những năm gần đây, Tú Oanh trở lại với màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim truyền hình hút khán giả như Nàng dâu order, Đấu trí, Đừng nói khi yêu, Hương vị tình thân, Hoa sữa về trong gió… Chị cũng ghi dấu với nhiều tác phẩm điện ảnh, trong đó có bộ phim Mưa trên cánh bướm,...

Tú Oanh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Cặp đôi cùng sinh năm 1968 và từng học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Con trai thứ 2 của cặp đôi theo nghiệp diễn xuất, góp mặt trong bộ phim Không thời gian của VTV. Chị có quan điểm giữ kín chuyện cá nhân, gia đình.

Thanh Hương

Diễn viên Thanh Hương có 2 năm liên tiếp tham gia Gặp nhau cuối năm. Tại Táo Quân 2025, vai của Thanh Hương là Ly - thí sinh tham gia cuộc thi tuyển người tài của Thiên Đình.

Thanh Hương chia sẻ: “Với tôi, được đóng Táo Quân - một chương trình tôi và cả gia đình yêu thích từ lâu - đó đã là niềm vui, là sự tự hào. Khi được tham gia, tôi đã nỗ lực, cố gắng đóng cho tròn vai để không gây ảnh hưởng đến dàn Táo giữ vai chính”.

Diễn viên Thanh Hương có 2 năm liên tiếp tham gia Táo quân.

Diễn viên Thanh Hương sinh năm 1988 tại Hải Dương, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, và được yêu mến qua các bộ phim Người phán xử, Quỳnh búp bê, Sinh tử, Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Trước khi làm diễn viên, Thanh Hương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006, đạt danh hiệu Á hậu 2 lúc 17 tuổi. Cô còn là Quán quân chương trình Trời sinh một cặp 2019.

Về đời tư, Thanh Hương từng có cuộc sống hôn nhân với chồng doanh nhân và có hai cô con gái. Năm 2024, Thanh Hương cho biết đã ly hôn hơn 1 năm trước. Hiện tại mối quan hệ giữa cô và chồng cũ vẫn tốt đẹp. Họ vẫn liên lạc với nhau để chia sẻ về con cái nhưng tránh gặp mặt.