Lời tâm sự nghẹn ngào của một người mẹ đơn thân đã khiến không khí chương trình “Chị em gỡ rối” lặng đi.

Trong tập 44 của chương trình “Chị em gỡ rối” với chủ đề “Tuổi nổi loạn”, câu chuyện về cô bé 16 tuổi mang thai đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự thấu hiểu, đồng hành của cha mẹ với con ở giai đoạn dậy thì – khi một phút lạc hướng có thể đổi lấy những tổn thương dài lâu.

“Con gái 16 tuổi đòi nghỉ học vì mang thai” – lời tâm sự nghẹn ngào của một người mẹ đơn thân đã khiến không khí chương trình “Chị em gỡ rối” lặng đi. Chị kể, con gái vốn ngoan ngoãn, khép kín, nhưng bước vào lớp 10 thì thay đổi, rồi một ngày thừa nhận có thai. Trong nỗi đau và hoang mang, chị chỉ mong tìm được cách để hiểu con, giúp con vượt qua cú sốc đầu đời.

Trước câu chuyện ấy, NSƯT Tuyết Thu bày tỏ sự cảm thông sâu sắc: “Phụ huynh nào cũng sẽ ngỡ ngàng khi nghe tin con mang thai. Nhưng điều quan trọng là phải thật bình tĩnh và tế nhị để con không cảm thấy mọi chuyện quá khủng khiếp. Nếu cha mẹ la mắng, đổ lỗi, con sẽ dễ hoang mang, thậm chí có những hành động tiêu cực. Khi ấy, mọi chuyện chỉ tệ hơn.”

NSƯT Tuyết Thu bày tỏ sự cảm thông sâu sắc.

Ở góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng điều đáng mừng là cô bé đã chọn nói thật với mẹ. “Điều nguy hiểm hơn là trẻ giấu giếm, tự ý phá thai ở nơi không an toàn hoặc bỏ nhà ra đi. Việc con dám chia sẻ là cơ hội để cha mẹ đồng hành, bảo vệ con đúng cách”, chị nói.

Theo Tiến sĩ, trong tình huống này, cha mẹ cần tìm đến luật sư để được hướng dẫn cụ thể, bởi nếu người làm cô bé có thai khi chưa đủ 16 tuổi, hành vi đó có thể bị xem là hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật Hình sự. Người mẹ cần nhanh chóng làm đơn tố giác gửi cơ quan công an để được điều tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con.

Luật sư Dương Ánh Nga (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: “Người phạm tội từ đủ 14 tuổi trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này. Gia đình cần hành động sớm, tránh để con tiếp tục chịu thiệt thòi cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên phụ huynh hãy đồng hành thay vì phán xét.

Về mặt tâm lý, Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên phụ huynh hãy đồng hành thay vì phán xét. Cảm giác muốn bỏ học là phản ứng tự nhiên của đứa trẻ đang chịu tổn thương. Khi ấy, mẹ và con nên cùng nhau xác định lại mục tiêu – có thể tạm nghỉ học một năm để ổn định tâm lý, sinh con, rồi quay lại trường.

“Cuộc đời của con không khép lại ở sai lầm này, chỉ là con phải đi chậm hơn bạn bè một năm. Điều quan trọng là giúp con hiểu sai lầm, nhưng cũng nhìn thấy cánh cửa tương lai vẫn đang mở ra”, Tiến sĩ nói thêm.

Khép lại chương trình, NSƯT Tuyết Thu và Tiến sĩ Tô Nhi A cùng gửi thông điệp đầy nhân văn: cha mẹ hãy luôn là điểm tựa vững chắc, không chỉ khi con ngoan mà cả khi con lầm lỡ. Tuổi dậy thì là giai đoạn bão tố của cảm xúc – nếu cha mẹ đủ bình tĩnh, yêu thương và thấu hiểu, mọi “nổi loạn” rồi cũng sẽ hóa thành bước trưởng thành.