Ca sĩ Đoan Trang "gỡ rối" cho chị em chuyện đi thêm bước nữa

Trong chương trình "Chị em gỡ rối", ca sĩ Đoan Trang, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và MC Phương Uyên đã cùng chia sẻ góc nhìn về chuyện phụ nữ tái hôn. Đây là hành trình không chỉ riêng tình yêu mà còn liên quan đến con cái, tài sản và định kiến xã hội.

Một khán giả mở đầu bằng tâm sự về mẹ chồng có bạn trai mới ở tuổi xế chiều. Bà chăm chút ngoại hình, thường xuyên đi tập dưỡng sinh, mua quà tặng và thậm chí biếu người bạn trai chiếc xe đạp gần 10 triệu đồng. Người con dâu lo lắng: “Tôi không phản đối mẹ tìm niềm vui tuổi già nhưng băn khoăn về tính trăng hoa của người ấy và khả năng ảnh hưởng đến tài sản, con cháu”.

Trước tình huống này, ca sĩ Đoan Trang cho rằng: “Nếu muốn khuyên mẹ, con dâu phải rất khéo léo, có kỹ thuật ứng xử để không làm tổn thương. Hãy quan sát kỹ xem mối quan hệ này có thực sự mang lại hạnh phúc cho mẹ hay không”.

MC Phương Uyên đặt câu hỏi: Nỗi lo của con dâu xuất phát từ việc sợ mất tài sản hay sợ niềm vui của mẹ ảnh hưởng đến gia đình?

Tiến sĩ Tô Nhi A phân tích: “Cốt lõi vẫn là câu chuyện tài sản. Nếu chỉ lo mẹ bị lừa tình thì cách xử lý đơn giản hơn, đó là hãy cứ để mẹ hạnh phúc, đồng thời tìm bằng chứng từ bên ngoài để bảo vệ. Nhưng khi yêu, lý trí thường mờ nhạt, mọi lời cản ngăn đều khó tác dụng”.

Theo bà, giải pháp thực tế nhất là phải minh bạch tài sản: “Có thể khuyên mẹ làm rõ hồ sơ để tránh lời ra tiếng vào. Qua đó cũng đo lường được thái độ của người đàn ông kia khi chạm đến chuyện tiền bạc”.

Đồng thời, Tiến sĩ nhấn mạnh: “Con cái chỉ có quyền với phần di sản của cha. Tài sản thuộc về mẹ thì bà toàn quyền định đoạt. Không nên mặc định đó sẽ chắc chắn thuộc về mình”.

Chương trình cũng ghi nhận câu chuyện khác từ một người mẹ đơn thân nhiều năm, nay đứng trước ngưỡng cửa tình yêu với người đàn ông hơn mình gần 10 tuổi. Chị băn khoăn vì hai con chưa chấp nhận “người mới”, dù anh thường xuyên thăm hỏi, tặng quà.

Ca sĩ Đoan Trang ví von: “Đi bước nữa giống như bắt đầu một dự án mới, phải chuẩn bị cả tâm lý, tài chính và đặc biệt là kế hoạch giúp con hòa nhập”.

Tiến sĩ Tô Nhi A khuyến nghị: Thứ nhất, người mẹ phải tìm nguyên nhân con phản đối, thứ hai điều chỉnh cách tiếp cận của “người tới sau” và thứ ba là mở kênh đối thoại để trẻ bộc lộ cảm xúc.

Bà cũng đưa ra cảnh báo: “Đừng hứa với con rằng, sẽ không tái hôn vì đó có thể trở thành lời cam kết khiến trẻ cảm thấy bị phản bội sau này. Hãy giữ ngôn ngữ mở để con không bị sốc khi mẹ thay đổi”.

Kết lại, MC Phương Uyên nhắn nhủ: “Mọi điều tốt đẹp đều cần thời gian vun đắp”. Còn Tiến sĩ Tô Nhi A khẳng định: “Tình yêu là chính đáng ở mọi lứa tuổi, kể cả khi đã về già. Quan trọng là đó phải là tình yêu thực sự.”