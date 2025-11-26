Sốc khi người thứ ba mang con đến tận nhà đòi danh phận

“Chị em gỡ rối” đặt vấn đề con riêng và người thứ ba trong hôn nhân.

Tập 47 của “Chị em gỡ rối” đặt vấn đề con riêng và người thứ ba trong hôn nhân, phơi bày những đổ vỡ, tổn thương và hệ lụy kéo dài khi sự thật không thể tiếp tục bị che giấu.

Tập phát sóng mở đầu bằng lá thư gửi đến chương trình của một nữ khán giả. Chị kể lại cú sốc gia đình đang phải đối mặt: cha bị vỡ mạch máu não, hôn mê sâu trong phòng ICU. Giữa lúc mọi người hoảng loạn, một phụ nữ lạ xuất hiện tại bệnh viện, dắt theo một bé trai và khẳng định: “Đây là con của anh ấy”. Sự thật cha có vợ bé và con riêng khiến các con mất phương hướng. Anh trai đề nghị giấu mẹ để tránh cú sốc, nhưng người con gái trong thư không đồng ý: “Giấu cũng chẳng giải quyết được gì. Mẹ em tâm lý yếu, còn ba thì hôn mê. Em thật sự không biết phải làm sao”.

Trước tình huống này, MC Phương Uyên đặt câu hỏi cho diễn viên Huỳnh Ngân. Cô khẳng định nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, mình sẽ nói sự thật với mẹ: “Hơn ai hết, mẹ là người cần biết và hiểu ba nhất. Người con phải tin vào bản lĩnh của mẹ”. Tiến sĩ Tô Nhi A cũng nhấn mạnh tính bắt buộc: “Đây không chỉ là chuyện tình cảm mà còn liên quan đến tài sản, quyền lợi thừa kế. Người phụ nữ kia xuất hiện tại bệnh viện chắc chắn không phải tình cờ”.

Tuy vậy, Huỳnh Ngân lưu ý rằng nếu người mẹ có sức khỏe yếu hoặc dễ tổn thương, gia đình cần chọn cách nói phù hợp để giảm bớt cú sốc. Nhưng dù thế nào, sự thật vẫn phải được nói ra.

Từ câu chuyện thực tế từng gặp tại một đám tang – nơi nhiều phụ nữ và những đứa trẻ “bất ngờ xuất hiện” để nhận người đã mất là cha – Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh vai trò của pháp luật trong giải quyết tranh chấp thừa kế, đặc biệt với con ngoài giá thú.

Diễn viên Huỳnh Ngân cho rằng dù “nghĩa tử là nghĩa tận”, người vợ vẫn phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình: “Tôi sẽ liên hệ luật sư. Bao dung là một chuyện, còn quyền lợi của mình phải được pháp luật bảo vệ”.

Theo Tiến sĩ Tô Nhi A, nếu chứng minh được quan hệ huyết thống, con ngoài giá thú có đầy đủ quyền thừa kế, kể cả khi không có di chúc. Vì vậy, gia đình chính thức phải bình tĩnh và chủ động xử lý theo trình tự pháp lý.

Chương trình tiếp tục với câu chuyện của một khán giả khác – người phụ nữ nhiều năm sống trong im lặng khi biết chồng có gia đình riêng bên ngoài. Chị cho rằng im lặng là cách giữ bình yên, bởi chồng vẫn chu toàn, người phụ nữ kia không làm phiền. Tuy nhiên, khi cha chồng mất, “người thứ ba” bỗng đưa con đến xin để tang, khiến cả gia đình chồng rối loạn. Mẹ chồng chỉ nói: “Để lo xong tang lễ rồi tính”, nhưng bản thân chị thì hoang mang.

Diễn viên Huỳnh Ngân nhận xét người vợ đã quá nhẫn nhịn: “Bao dung quá mức khiến người khác lấn tới”. Tiến sĩ Tô Nhi A thẳng thắn: “Bạn chỉ có hai lựa chọn: tiếp tục và chấp nhận mọi diễn biến, hoặc rời đi. Không ai có quyền quyết định thay bạn”.

Luật sư Dương Ánh Nga bổ sung: “Một người phụ nữ không bao giờ biết chắc chồng mình có bao nhiêu con. Theo luật, người cha có quyền nhận con mà không cần sự đồng ý của vợ. Và khi được công nhận, đứa trẻ có đầy đủ quyền thừa kế”.

Khép lại chương trình, diễn viên Huỳnh Ngân nhấn mạnh mọi đứa trẻ – dù là con trong hay ngoài giá thú – đều xứng đáng nhận được sự yêu thương và bảo vệ quyền lợi. Tiến sĩ Tô Nhi A kết lại bằng thông điệp: “Luật pháp tồn tại vì sự thật. Và sự thật không thể giấu mãi. Chỉ khi dám đối diện, hôn nhân mới có thể bình an”.