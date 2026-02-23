Ngày vía Thần Tài 2026 "tất tần tật" những điều cần biết để cầu một năm làm ăn phát đạt, tài lộc dư dả

1. Ngày vía Thần Tài 2026 là ngày nào?

Theo phong tục, ngày vía Thần Tài 2026 vào ngày 10 tháng Giêng Âm lịch, tức là thứ 5 ngày 26/2 Dương lịch.

Vào ngày này, mọi người sẽ trang hoàng nhà cửa sạch sẽ, bày biện mâm cúng Thần Tài để cảm tạ những phước lành mà Thần Tài mang đến cho năm trước và cầu mong làm ăn phát đạt, tài lộc như ý, cả năm sung túc, dồi dào của cải.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng ngày vía Thần Tài nên mua vàng để cả năm may mắn.

2. Nguồn gốc và ý nghĩa ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài có nguồn gốc từ Trung Quốc và nhanh chóng du nhập vào các nền văn hóa của các quốc gia Châu Á khác, bao gồm cả Việt Nam. Theo truyền thuyết xa xưa kể lại, thì ngày 10 tháng Giêng là ngày mà Thần Tài bay về Trời phục mệnh sau một thời gian dài ở nhân gian.

Trong thời gian Ngài ở, đã giúp đỡ mọi người làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Vì vậy cứ vào ngày 10 tháng Giêng hằng năm, mọi người sẽ đi mua vàng và cúng kiếng để cảm tạ và mong Ngài tiếp tục phù hộ.

3. Cách cúng ngày vía Thần Tài 2026

Mâm cúng ngày vía Thần Tài 2026 gồm những gì?

Để chuẩn bị tươm tất các lễ vật dâng lên Thần Tài, cần chuẩn bị những món sau:

-Tượng: Bao gồm tượng Thần Tài đặt ở bên trái và tượng Thổ Địa đặt ở bên phải, nếu có thể thì sắm thêm một bức tượng Thiềm Thừ.

-Chuẩn bị hoa quả tươi, có thể lựa một số hoa như hoa ly, hoa cúc, hoa đồng tiền.

-Bàn thờ phải đặt ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và hướng ra cửa chính để hút tài lộc.

-Chuẩn bị 5 chén nước, 1 hũ rượu, 1 hũ gạo và 1 hũ muối

-Có thể sử dụng mâm cúng chay hoặc mặn đều được, tùy theo hoàn cảnh của gia đình.

-Bộ tam sên: Miếng thịt heo luộc (tượng trưng cho Thổ), tôm hoặc cua (Tượng trưng cho Thủy), trứng vịt (tượng trưng cho Thiên).

Văn khấn vía Thần Tài 2026 chuẩn nhất

Giờ tốt để cúng vía Thần Tài 2026

Theo các chuyên gia về phong thủy, thì thời điểm tốt nhất để làm lễ cúng ngày vía Thần Tài 2026 là vào buổi sáng, cụ thể là từ 05h00 - 07h00, 09h00 - 11h00.

Ngoài ra, 15h00 - 17h00 cũng là giờ tốt để cầu xin thần linh.

Văn khấn vía Thần Tài 2026 chuẩn nhất

"Nam mô A Di Đà Phật!

“Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là …

Ngụ tại …

Hôm nay, ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!”

Ngày vía Thần Tài 2026 nên mua gì, làm gì cả năm may mắn?

5. Ngày vía Thần Tài 2026 nên mua gì, làm gì cả năm may mắn

Mua vàng

Theo truyền thống, người dân sẽ thường đi mua vàng vào ngày cúng vía Thần Tài vì họ tin rằng việc làm này sẽ mang lại nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Do Thần Tài giúp cho việc làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt và tài lộc thịnh vượng nên mọi người cũng sẽ mua vàng để cúng trả lễ cho Thần Tài vào ngày này.

Cúng vía Thần Tài

Việc cúng vía Thần Tài với mong muốn cảm tạ và tưởng nhớ về những phước lành và sự giúp đỡ mà Ngài đã làm trong những năm qua. Bên cạnh đó còn là những lời mong ước được Ngài tiếp tục phù hộ cho các năm về sau nên việc cúng vía vào ngày này sẽ giúp cho bạn thêm nhiều may mắn và phước lộc.

Mua đồ phong thủy

Vào ngày vía Thần Tài, cũng có nhiều gia đình lựa chọn việc mua thêm những món đồ phong thủy như đá phong thủy, tượng Thiềm thừ,... để mong một năm được làm ăn phát đạt và thêm sung túc, may mắn.

Đi mua tôm, cua

Bên cạnh mua vàng, người ta còn mua tôm, cua vào dịp vía Thần Tài. Tôm, cua đại diện cho yếu tố Thủy, là một trong những lễ vật được dâng cúng trong bộ tam sên. Vì thế những ngày gần tới mùng 10 tháng Giêng, giá tôm, cua tăng vọt nhưng vẫn cháy hàng. Tôm, cua mang ý nghĩa mang lại may mắn, nhiều tài lộc cho gia chủ.

Đi mua trứng vịt

Trong bộ tam sên cúng thần tài thì không thể nào thiếu trứng vịt. Trứng vịt đại diện loài có lông vũ bay trên trời, tượng trưng cho yếu tố Thiên. Vì thế, ngày vía Thần Tài, mọi người cũng tranh thủ lựa những quả trứng vịt to, tròn để làm mâm cúng, cầu tài lộc, tiền của.

Đi mua heo quay

Heo quay cũng là một lễ vật quan trọng trong mâm cúng ngày vía Thần Tài. Heo quay là một món ăn mà Thần Tài rất thích, tương truyền khi lưu lạc ở trần gian, heo quay là món ăn được Thần Tài yêu thích. Vì thế, ngày vía Thần Tài, mọi người thường cúng heo quay để cầu Thần Tài phù hộ cho tài lộc.

Đi mua cá lóc nướng

Người dân Nam Bộ quan niệm, cúng cá lóc nướng ngày vía Thần Tài sẽ mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Vì cá lóc là sản vật đặc trưng của miền Nam, khi dâng lên thần linh sẽ thể hiện được lòng biết ơn thiên nhiên, từ đó mà thần linh sẽ cho mưa thuận gió hòa.

Đi mua mèo thần tài

Không chỉ mua vàng, người ta còn mua mèo Thần Tài vào ngày này, đặc biệt là những hộ kinh doanh, buôn bán với mong muốn cầu tiền tài, may mắn trong công việc, mua bán thuận buồn xuôi gió.

Có cần cúng vía Thần Tài hàng tháng không?

6. Có cần cúng vía Thần Tài hàng tháng không?

Việc cúng Thần Tài có thể được thực hiện ngay cả khi gia chủ "được lộc" mà không cần phải chờ đến lễ Tết. Do đó bên cạnh ngày mùng 10 tháng Giêng thì bạn có thể lấy ngày mùng 10 Âm lịch hàng tháng là ngày đặc biệt để cúng Thần Tài.

Cứ đến mùng 10 Âm lịch mỗi tháng là gia chủ sẽ dâng mâm cúng với các món ngon như heo quay, vịt quay, trái cây, hoa, cua biển, tôm,...để cảm tạ Thần Tài đã mang những điều may mắn đến cho gia đình và cầu mong những điều tốt đẹp, lộc tài đến trong tháng mới. Tuy nhiên, thường thì 6 tháng đầu năm sẽ dâng đồ mặn để cúng, còn 6 tháng cuối năm sẽ dâng cúng đồ chay.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thắp hương mỗi ngày để bày tỏ lòng thành kính chứ không chỉ đến ngày vía Thần Tài hằng tháng mới thắp hương. Mỗi lần thắp hương sẽ là 5 nén nhang, có thể thắp hương 2 lần trong ngày vào khoảng 6-7 giờ và 14-15 giờ.

Khi cúng Thần Tài nên nhớ thay nước trên bàn cúng, tránh để hoa héo, trái cây bị hư hỏng, giữ bàn thờ sạch sẽ và làm lễ tắm rửa cho tượng Thần vào ngày 14 âm lịch hay ngày cuối tháng bằng nước gừng, rượu pha nước hay lá bưởi.

(T/h)