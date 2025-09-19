Đằng gái ướm hỏi “Có muốn tiếp tục không?”, đàng trai dứt khoát: "Xác định cưới luôn”

Câu chuyện của cặp đôi cho thấy, hôn nhân không chỉ dựa vào tình yêu mà còn cần sự điều chỉnh, chia sẻ và kiên nhẫn.

Câu chuyện của cặp đôi Tuyết Mai – Văn Lai trong chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng với chủ đề “Đồng hành” đã khắc họa rõ nét điều đó: từ mâu thuẫn trong thói quen, cách ứng xử cho đến hành trình dung hòa, thấu hiểu để cùng trưởng thành.

Nhắc về cơ duyên gặp nhau, chị Tuyết Mai kể lần đầu thấy anh Văn Lai trong buổi sinh nhật của sếp – người đồng hương với anh. Mái tóc nhuộm bạc trắng khiến chị ấn tượng, trong khi anh lại nhớ về sự hồn nhiên, vô tư nơi chị. Mối quan hệ chỉ thật sự bắt đầu sau gần một năm, khi cả hai tình cờ gặp lại và trò chuyện nhiều hơn.

Lần hẹn thứ hai, khi anh Lai đã bỏ màu tóc bạch kim, sự chững chạc của anh đã khiến chị Mai nhìn khác đi. Đúng dịp sinh nhật, anh mời chị đi xem phim rồi nắm tay ngỏ lời. Trước sự chân thành đó, chị gật đầu, chính thức bước vào chuyện tình yêu.

Mối quan hệ chớm nở thì vướng ngay đợt giãn cách xã hội. Không thể gặp nhau, cả hai chỉ trò chuyện qua tin nhắn. Những khác biệt nhỏ cũng trở thành nguyên nhân cãi vã. Đỉnh điểm, họ chia tay. Nhưng khi xã hội mở cửa, chính chị Mai chủ động hỏi lại anh: “Có muốn tiếp tục không?”. Sau một tuần suy nghĩ, Văn Lai đồng ý quay lại, với điều kiện “xác định cưới luôn”.

Cả hai nhanh chóng tiến đến hôn nhân, nhưng đời sống sau cưới không hẳn màu hồng. Những va chạm đời thường từ quần áo trong phòng tắm, bát đũa chưa rửa hay sự đãng trí của chồng trở thành ngòi nổ cho nhiều trận cãi vã.

Chị Tuyết Mai thừa nhận điều mệt mỏi nhất không phải chuyện dọn dẹp, mà là cảm giác phải lặp lại lời nhắc nhở trong khi chồng ít thay đổi. Văn Lai thú nhận mình hay quên, ít để tâm tiểu tiết. Chỉ đến khi vợ mang thai, anh mới ý thức hơn để giảm gánh nặng cho chị.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A phân tích: “Những tiểu tiết tích tụ lâu ngày có thể thành giọt nước tràn ly. Nhưng việc Văn Lai từng thay đổi khi vợ mang thai cho thấy anh có khả năng chia sẻ, và điều này cần duy trì không chỉ vì vợ, mà cả cho con – người học hỏi từ hành động của cha mẹ”.

Quả thực, sau ba năm chung sống, cả hai dần tìm được cách dung hòa: anh bớt vô tâm, chị bớt cằn nhằn. Dù chưa trọn vẹn, nhưng cả hai đều đang cùng nhau trưởng thành.

Một thử thách khác trong hôn nhân là lựa chọn công việc. Văn Lai từng đề nghị vợ nghỉ việc vì lo ngại môi trường phức tạp ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng với Tuyết Mai, công việc hậu trường tại các chương trình, TVC không chỉ là mưu sinh mà còn là đam mê. Từ bỏ đồng nghĩa với mất đi niềm vui và giá trị bản thân.

Tiến sĩ Tô Nhi A gợi mở: “Thay vì kiểm soát môi trường, điều cần là xây dựng một ‘bức tường’ vững chắc cho gia đình”. Văn Lai nhìn nhận, chính sự lo lắng quá mức từng khiến anh muốn kiểm soát, nhưng giờ đã chín chắn hơn.

Sau ba năm, cả hai không chỉ có thêm một mái ấm, một thiên thần nhỏ, mà còn có nhiều bài học về sự dung hòa. Với họ, hôn nhân là một hành trình dài, nơi mỗi thử thách – dù nhỏ nhặt nhất – đều có thể trở thành cơ hội để yêu thương thêm bền chặt.