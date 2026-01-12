Teyana Taylor giành Quả Cầu Vàng, khẳng định cú bứt phá ngoạn mục trên màn ảnh

Tại lễ trao giải năm nay, chiếc cúp Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Điện ảnh) đã thuộc về Teyana Taylor nhờ vai diễn trong bộ phim hành động “One Battle After Another”. Nữ diễn viên sinh năm 1990 vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Emily Blunt hay Elle Fanning để bước lên sân khấu nhận giải trong sự đồng thuận lớn từ giới chuyên môn.

Khoảnh khắc Teyana Taylor xuất hiện cuốn hút trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2026, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh.(Ảnh: Reuters)

Chiến thắng này được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục. Trong phim, Teyana Taylor hóa thân thành Perfidia, một thành viên của tổ chức cách mạng French 75, đồng thời là vợ của Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio). Nhân vật của cô bị cuốn vào mối quan hệ ngoài luồng đầy kịch tính với Đại úy Steven J. Lockjaw (Sean Penn) – kẻ thù không đội trời chung của tổ chức cách mạng. Sự giằng xé nội tâm, xung đột tình cảm và lựa chọn chính trị đã tạo nên một Perfidia phức tạp, nhiều lớp lang.

Diễn xuất của Teyana Taylor nhận được phản hồi tích cực từ cả khán giả lẫn giới phê bình. Được mệnh danh là “bông hồng đen” của Hollywood, cô xuất hiện trên màn ảnh với sức hút mạnh mẽ, phong thái táo bạo và khả năng biểu đạt cảm xúc tinh tế. Đáng chú ý, khi đứng cạnh hai tên tuổi gạo cội Leonardo DiCaprio và Sean Penn, Teyana Taylor không hề bị lép vế mà còn tạo được dấu ấn riêng.

Diễn xuất của Teyana Taylor trong "One Battle After Another". (Ảnh: A24)

Trước khi giành Quả Cầu Vàng, vai diễn này đã giúp cô chiến thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Hiệp hội phê bình phim Los Angeles và Hiệp hội phê bình phim quốc gia, qua đó củng cố vị thế ứng viên sáng giá trong mùa giải thưởng năm nay. Thành công liên tiếp cho thấy sự chuyển mình rõ nét của Teyana Taylor từ một nghệ sĩ đa năng trong âm nhạc, vũ đạo sang diễn xuất điện ảnh chuyên nghiệp.

Với Quả Cầu Vàng lần thứ 83, Teyana Taylor không chỉ ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân, mà còn trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất tại Hollywood đầu năm 2026 - minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của một nghệ sĩ không ngừng làm mới mình trên hành trình chinh phục màn bạc.