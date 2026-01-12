Căn nhà rộng chỉ 10m2, trang trí toàn màu hồng của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh hiện ai đang trông nom?

Căn nhà rộng 10m2 của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh hiện ai đang trông nom?

Một Nghệ sĩ Nhân dân là đồng nghiệp thân thiết của “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh tiết lộ với Dân Việt, suốt nhiều năm liền, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh sống trong căn nhà nhỏ chỉ rộng khoảng 10m2 trên phố Bùi Ngọc Dương. Phố Bùi Ngọc Dương thuộc phường Bạch Mai, Hà Nội. Đây là con phố nằm trong khu vực lõi đô thị của quận Hai Bà Trưng (cũ), gần các tuyến đường lớn như: Bạch Mai, Minh Khai, Đại La, Trương Định…

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh từng sống những ngày tháng độc thân trong căn nhà chỉ rộng 10m2. Ảnh: TL

Ngôi nhà tuy có diện tích rất nhỏ bé nhưng là nơi mà Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh gắn bó từ thuở thiếu thời, từng có những ngày tháng êm đềm bên bố mẹ và chị gái. Năm 2017, khi mẹ qua đời nam nghệ sĩ qua đời, anh vẫn sống một mình tại ngôi nhà này của bố mẹ. Với anh, đó không chỉ là chốn đi về mà còn là nơi lưu giữ ký ức gia đình.

Vì ngôi nhà quá chật hẹp nên mọi vật dụng trong ngôi nhà cũng rất nhỏ bé, mỏng manh. Đặc biệt, vì yêu thích màu hồng nên các đồ nội thất, từ tủ quần áo đến giường ngủ đều được sơn màu hồng. Theo chia sẻ của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh, sở dĩ anh thích màu hồng vì màu sắc này mang lại cho anh cảm giác ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè.

“Ngôi nhà của tôi hẹp đến mức giường, tủ… đều phải “chế” mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ quần áo của tôi không đủ sâu để treo dọc, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau. Tuy nhiên, tôi quan niệm nhà to hay nhỏ không phải vấn đề, mình vui là quan trọng nhất”, “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh từng bày tỏ.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh là một người rất hóm hỉnh, hài hước. Ảnh: NHKVN

Tuy nhiên, chia sẻ với Dân Việt mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương cho biết, cách đây vài tháng, “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh đã không còn ở tại ngôi nhà thân yêu của mình nữa mà đã chuyển ra ngoại thành Hà Nội sống cùng một người em. Cụ thể, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh chuyển đến ở cùng gia đình người em thân thiết ở Gia Lâm (Hà Nội) để có môi trường sống trong lành hơn, có người cơm nước và chuyện trò sớm hôm cho đỡ cô quạnh. Căn nhà 10m2 ở phố Bùi Ngọc Dương của nam nghệ sĩ hiện giao cho chị ruột của anh trông nom, chăm sóc.

Được biết, bố mẹ của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh sinh được một gái, một trai. Chị gái của nam nghệ sĩ đã có gia đình, con cái đều đã trưởng thành và hiện cũng đã nhiều tuổi. Lúc sinh thời, mẹ của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh từng nhiều lần giục anh lấy vợ, sinh con… nhưng nam nghệ sĩ lại chọn cuộc sống độc thân tự do, chuyên tâm cho nghệ thuật.

Nói về chuyện này, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh từng tâm sự với Dân Việt: “Có thể mẹ tôi từng rất muốn tôi lấy vợ nhưng cụ cũng hiểu tính tôi nên không gây áp lực. Mới đầu, cụ lo cho tôi nhiều lắm nhưng về sau hiểu chuyện nên cụ bảo sống vui vẻ thế này cũng được. Tôi bảo với mẹ: "Nếu con lấy vợ, con đi nơi khác sống hoặc vợ con nói nặng lời với mẹ, mẹ có chịu được không?", thế là cụ “sợ” ngay”.

Những sở thích “độc lạ” của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh

Dù từng là diễn viên kỳ cựu của Nhà hát Kịch Việt Nam, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú rồi Nghệ sĩ Nhân dân cao quý, “linh hồn” của chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm suốt hơn 20 năm nhưng Quốc Khánh vẫn giữ thói quen sống như một “người ẩn dật” giữa làng giải trí.

Ở Nhà hát Kịch Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh là lứa diễn viên đầu tiên được đào tạo tại Nhà hát. Anh học cùng thời với: Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, Nghệ sĩ Nhân dân Việt Thắng, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ, Nghệ sĩ Ưu tú Quế Hằng…

Bức ảnh kỷ niệm của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh với Công Lý và Xuân Bắc trong hậu trường tập Táo Quân. Ảnh: FBNV

Trong đó, anh chơi thân thiết nhất là với Nghệ sĩ Ưu tú Quế Hằng. Cả hai hợp nhau về tính cách nên gắn bó với nhau như hình với bóng. Thậm chí, còn có thông tin, thời điểm Nghệ sĩ Ưu tú Quế Hằng bị ốm nặng, phải nằm điều trị dài ngày ở bệnh viện, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh là người đã vào viện hết lòng chăm bạn.

Ở Nhà hát Kịch Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh cũng được nhiều đồng nghiệp gọi vui là “Khánh quậy” bởi sự hài hước, tinh nghịch. Anh không phải là người hoạt náo, sôi nổi bề ngoài… nhưng lại là người “nói câu nào là chết người câu ấy”. Quốc Khánh cũng nổi tiếng là người có lối sống giản dị, không chạy theo hào nhoáng bên ngoài và không thích sự nổi tiếng. Nam nghệ sĩ chọn cách kết nối trực tiếp với cuộc đời qua các mối quan hệ thân thiết vì thế anh không sử dụng mạng xã hội.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh chuộng trang phục jeans, thích câu cá đêm, chơi bi-a và thích uống sữa. Nam nghệ sĩ từng tiết lộ, anh có thể uống sữa cả ngày và uống bất cứ lúc nào mà không biết chán. Vì sở thích này mà trong tủ lạnh của anh luôn luôn có sữa.

“Ngọc Hoàng” Quốc Khánh còn có sở thích rất đặc biệt đó là ngủ nướng đến trưa, không nghe điện thoại từ số lạ. Nếu có người liên hệ đặt lịch diễn, anh cho biết họ chỉ cần để lại tin nhắn, anh sẽ chủ động gọi lại.

“Tôi có những quy tắc riêng, một trong số đó là không nghe số lạ. Quy tắc thứ hai những người chơi với tôi đều biết, tôi không nghe điện thoại vào buổi sáng, đại khái là trước 12 giờ trưa. Tôi thường làm việc đến đêm muộn nên sáng ngủ bù khá nhiều. Tôi biết mình tham công tiếc việc quá sẽ không tốt nhưng không làm việc thì cũng không được. Tuy nhiên, tôi biết điều hòa và cân bằng mọi thứ”, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh từng chia sẻ với Dân Việt.