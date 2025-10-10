Hiểu lầm kéo dài mấy chục năm chỉ vì một lời nhắn chưa được gửi

Cặp đôi Ngọc Thúy – Phú Quý chia sẻ câu chuyện hôn nhân xúc động.

Chủ đề “Bên nhau” của chương trình “Thuận vợ thuận chồng” tuần này mang đến cho khán giả câu chuyện xúc động về cuộc hôn nhân của cặp đôi Ngọc Thúy – Phú Quý.

Cả hai quen nhau trong một tiệc cưới, khi cùng tham gia khiêu vũ. Ấn tượng trước người phụ nữ duyên dáng, ông Quý xin số điện thoại, rồi mời đi dự một đám cưới khác. Những buổi gặp tình cờ mở đầu cho mối tình kéo dài suốt hơn ba thập kỷ.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ không mấy dễ dàng. Bà Thúy buôn bán trắc trở, còn ông Quý thường xuyên đi công trình xa nhà, có khi vài tháng không về. Lo sợ bị quỵt tiền, ông ở lại công trình trông coi và không gửi tin tức về khiến vợ lo lắng, nghi ngờ có người khác.

Trong một lần gần đến sinh nhật vợ, ông Quý gọi hỏi muốn tặng gì, nhưng bà chỉ mong chồng về nhà. Thế nhưng ông vẫn vắng mặt. Đau buồn, bà nghĩ ông thay lòng. Mãi sau ông mới thú nhận vì thất bại trong công việc, không dám đối diện với vợ con. Khi ấy, bà Thúy từng tuyệt vọng đến mức đề nghị chia tay. Ông viết thư dặn vợ nuôi con rồi bỏ đi. Đọc thư, bà khóc nức nở, quyết định đi tìm chồng. Nhờ bạn bè, bà biết ông thật sự gặp khó khăn chứ không có người thứ ba như mình tưởng.

Khi được MC Đình Toàn hỏi vì sao không gọi về báo tin, ông Quý kể rằng đã nhờ đồng nghiệp gửi lời nhắn giúp, nhưng người này quên. Chính sự sơ suất nhỏ ấy khiến hiểu lầm kéo dài suốt mấy chục năm. Khi được hỏi vì sao không giải thích sau này, ông cười hiền: “Vì bà ấy không hỏi, nên tôi cũng thôi.”

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A chia sẻ rằng sự im lặng đôi khi còn gây tổn thương hơn lời nói. Dù vậy, bà vẫn bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm bền bỉ của hai người sau hơn 30 năm chung sống. Ông Quý nói: “Tôi chỉ biết làm việc, chưa từng nghĩ đến chuyện ngoài luồng. Cây ngay không sợ chết đứng.”

Khi hiểu lầm cũ vừa khép lại, gia đình lại đối diện biến cố lớn: con trai duy nhất mắc bệnh lupus ban đỏ, mỗi tuần phải chi hàng chục triệu đồng điều trị. Suốt hai năm, vợ chồng thay nhau chăm con. Dù nỗ lực hết sức, họ vẫn không thể giữ con ở lại. Nỗi đau mất con khiến bà Thúy rơi vào trầm cảm suốt hai năm, còn ông Quý làm ngày làm đêm để lo cho vợ con. “Mỗi tuần kiếm được bao nhiêu tôi mang về hết cho bà ấy,” ông kể.

Nhờ điều trị kiên trì và sự đồng hành của chồng, bà Thúy dần hồi phục. Bà trở lại buôn bán, sinh hoạt bình thường, cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn. “Có những cái Tết không có quần áo mới, tôi chọn những bộ ít cũ nhất ủi phẳng cho cả nhà mặc. Nghĩ lại thấy thương mà cũng thấy mình mạnh mẽ hơn,” bà chia sẻ.

Nghe xong câu chuyện, MC Đình Toàn đúc kết: “Trong hôn nhân, đôi khi chỉ một lời chưa nói cũng khiến người ta xa nhau. Nhưng nếu còn thương, họ sẽ lại tìm thấy nhau.”

Tiến sĩ Tô Nhi A đồng tình, cho rằng sự sẻ chia – dù ồn ào hay lặng lẽ – chính là sợi dây gắn kết giúp vợ chồng cùng đi đến cuối con đường.