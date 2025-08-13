Nỗi khổ của người trẻ khi bị cha mẹ "ép cưới"

Danh ca Ngọc Ánh, MC Phương Uyên và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A chia sẻ về chủ đề “Thông báo hết ế”.

Trong chương trình "Chị em gỡ rối", một câu chuyện gây chú ý đã được V. chia sẻ. Cô cho biết, bản thân đang phải đối mặt với áp lực từ mẹ, khi bà "ép cưới" một người bạn thân từ nhỏ, mặc dù cậu bạn ấy chưa bao giờ có tình cảm với con gái.

Mẹ cô cho rằng, việc chưa từng dẫn bạn trai về ra mắt là lý do để thúc ép cô kết hôn. Trước sự can thiệp của mẹ và hàng xóm, V. bày tỏ sự bức xúc: “Mọi người có ý tốt nhưng em không muốn. Nói ra lại sợ mọi người buồn”.

Dưới góc nhìn của một người mẹ, danh ca Ngọc Ánh cho rằng, ép cưới khi con chưa sẵn sàng chỉ khiến hôn nhân thêm rủi ro. Bà khuyên cha mẹ cô nên để con tự quyết định thời điểm và đối tượng kết hôn.

Tiến sĩ Tô Nhi A phân tích, “ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên” là nguyên tắc không chỉ với hôn nhân mà cả mọi quyết định lớn. Theo bà, nếu sợ bị “phong tỏa kinh tế” khi từ chối cưới thì nguyên nhân là do chưa tự lập. Khi có tài chính vững, người trẻ mới đủ sức chống lại áp lực bên ngoài.

Ngọc Ánh chia sẻ bản thân cô cũng ưu tiên sự nghiệp, đến 34 tuổi mới kết hôn, 39 tuổi sinh con. “Khi có nhà, xe, kinh tế ổn định, ai nói gì cũng không quan trọng. Mình chọn thời điểm phù hợp, không bị ép buộc”, chị nói.

T. (28 tuổi), gửi thư về chương trình chia sẻ mình độc thân nhưng lại rất hạnh phúc. Cô khó chịu nhất là bị gán mác “bà cô ế”. Mẹ T. lo con gái cô đơn nên gây áp lực: “Năm sau không lấy chồng thì mẹ chết cho xem”. T khẳng định: “Không lấy chồng là lựa chọn, không phải vì ế. Tôi sống ổn, sống tử tế, như vậy là đủ”.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh, việc cha mẹ ép cưới là sai nhưng con cái đổ lỗi cho cha mẹ về lựa chọn của mình cũng là trốn tránh. “Bạn có tin vào lựa chọn độc thân của mình không? Nếu tin và hạnh phúc, chẳng ai làm bạn dao động. Nếu không, vấn đề nằm ở chính bạn”, bà nói thêm.

Bà cảnh báo về “tổn thương vòng lặp” khi người chưa sẵn sàng bị ép cưới, hôn nhân đổ vỡ, con cái lớn lên trong bất ổn và lặp lại sai lầm từ thế hệ trước. Kết hôn không chỉ là đám cưới, mà là quá trình đòi hỏi kỹ năng sống chung, tài chính, nuôi con.

Theo 2 khách mời, tình yêu là nhu cầu tự nhiên, khi đủ yêu, hôn nhân sẽ đến tự nhiên. Việc của cha mẹ không phải ép cưới, mà là hỏi: “Con đang cần gì? Mẹ có thể giúp gì?”.