Ảnh sao 12/1: Chồng Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc khi được con gái âu yếm
Đỗ Vinh Quang tận hưởng khung cảnh hoàng hôn bên ái nữ; Lệ Quyên quấn quýt bạn trai ở Sa Pa; Bảo Thy theo mốt áo 'cài cho vui'.
Rich kid Ruby Nguyễn - cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim - tri ân mẹ nhân sinh nhật: "Mọi điều về sự ấm áp và tốt bụng, con đều học được từ mẹ".
Doanh nhân 31 tuổi Đỗ Vinh Quang - chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - đăng ảnh được con gái thơm má kèm chú thích: "Hoàng hôn Phú Quốc bên tình yêu".
Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh - anh trai Đỗ Vinh Quang - cũng góp mặt trong chuyến đi. Anh khoe cặp song sinh 6 tuổi có thể tự bơi, còn bé út 8 tháng tuổi "đã tiếp xúc môn bơi lội lần đầu tiên".
Diễn viên Midu xách túi Hermes Kelly nửa tỷ đồng dạo chơi Seoul, Hàn Quốc trong cái lạnh -9 độ C.
Ca sĩ Lệ Quyên quấn quýt bạn trai Lâm Bảo Châu ở Sa Pa.
Hoa hậu Tiểu Vy hào hứng ăn tối giữa trời mùa đông tại Mộc Châu.
Doanh nhân Văn Quỳnh - chồng ca nương Kiều Anh - hạnh phúc khi bà xã trở về sau ba tuần vắng nhà.
Ca sĩ Bảo Thy mặc áo sexy khoe dáng "gái một con" ở Phú Quốc.
Bà Mai Đoàn - mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu - được khen sành điệu, trẻ trung ở tuổi 48.
Nghệ sĩ Vân Dung làm thơ ôn lại kỷ niệm diễn Táo Quân cùng NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc: "Táo Quân ngày ấy bây giờ/ Năm nay các Táo thẩn thơ nơi nào/ Con gà bay thấp thì cao/ Bay cao thì thấp, bay vào nồi luôn/ Giao thừa không Táo hơi buồn/ Thôi làm nồi lẩu ngồi buôn chuyện đời/ Năm qua nhiều chuyện rối bời/ Hy vọng năm mới rạng ngời niềm vui".
"Táo Y tế" Vân Dung bày tỏ sự buồn bã, rơi lệ khi Táo Quân 2026 có thể không trở lại vào đêm giao thừa.
