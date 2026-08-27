Hai Long đón tuổi 26 cùng chức vô địch ASEAN Cup

Tối 26/8, tuyển Việt Nam khép lại trận chung kết ASEAN Cup 2026 bằng màn rượt đuổi kịch tính với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Kết quả hòa 2-2 ở lượt về giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch. Niềm vui chiến thắng càng đặc biệt với Hai Long khi tiền vệ này bước sang tuổi 26 vào ngày 27/8.

Hai Long có sinh nhật đáng nhớ giữa không khí ăn mừng của tuyển Việt Nam và hàng vạn người hâm mộ.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co, khiến người hâm mộ liên tục trải qua những cung bậc cảm xúc từ lo lắng, tiếc nuối đến vỡ òa. Việt Nam hai lần bị Thái Lan vượt lên nhưng đều tìm được bàn gỡ, trước khi hưởng lợi từ sai lầm của đối thủ ở phút bù giờ.

Trước đó, hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải tại sân vận động Rajamangala (Thái Lan), trong trận chung kết lượt đi tối 22/8 giúp Việt Nam chiếm lợi thế lớn và tạo cột mốc đặc biệt trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Hai Long khép lại tuổi 25 bằng một mùa giải nhiều dấu ấn trong màu áo Hà Nội FC và tuyển Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2000 ghi ba bàn tại V-League 2025-2026, đồng thời để lại dấu ấn đậm nét ở ASEAN Cup 2026 với bàn mở tỷ số trong trận chung kết lượt đi thắng Thái Lan 2-0. Cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch, Hai Long bước sang tuổi 26 với món quà sinh nhật đặc biệt nhất - một danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia.

Bàn mở tỷ số giúp Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay trên sân Rajamangala ngày 22/8 của Hai Long góp công lớn cho chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Hai Long sinh năm 2000 tại Tiên Yên, Quảng Ninh, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel trước khi trở về quê khoác áo Than Quảng Ninh ở tuổi 15. Năm 2020, tiền vệ cao 1,68 m được HLV Phan Thanh Hùng đôn lên đội một và nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng xử lý bóng, dứt điểm bằng hai chân. Sau khi Than Quảng Ninh giải thể năm 2021, Hai Long gia nhập Hà Nội FC và dần khẳng định vị trí tại đội bóng thủ đô. Anh ra mắt tuyển Việt Nam năm 2021 và trở thành một trong những tiền vệ được HLV Kim Sang-sik tin dùng.