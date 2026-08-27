CĐV Thái Lan: “Chúng ta đã tự tay dâng cúp cho ĐT Việt Nam”

CĐV Thái Lan bức xúc khi đội nhà không thể vô địch ASEAN Cup 2026

Tuy thi đấu lép vế ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình nhưng ĐT Việt Nam đã may mắn có kết quả hoà 2-2 trước Thái Lan. Hai bàn thắng của “Voi chiến” ở trận này đến từ Yotsakorn Burapha (11’) và Wanchai Jarunongkran (85'). Trong khi đó, thủ môn Chatchai Budprom (52') cùng hậu vệ Wanchai Jarunongkran (90+3') thay nhau phản lưới nhà mang về 2 bàn gỡ cho các “Chiến binh Sao vàng”.

Ngoài 2 bàn phản lưới nhà, Thái Lan còn có tình huống đá hỏng phạt đền của Kakana Khamyok vào phút 48. Với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận, ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Ảnh: Lê Hiếu.

Sau trận đấu, các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã tập trung phân tích những nguyên nhân khiến Thái Lan phải ngậm ngùi chứng kiến ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Piyawat Suksamran bình luận: "Tôi đang xem cái gì thế này? Hai bàn phản lưới nhà cộng thêm một quả phạt đền bắn chỉ thiên! Thái Lan đã tự tay dâng cúp cho Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình. Một đêm thảm họa đúng nghĩa của hàng thủ chúng tôi”.

"Kịch bản đến cả đạo diễn Hollywood cũng không tưởng tượng nổi! Tâm lý thi đấu của Thái Lan trận này hoàn toàn sụp đổ dưới sức ép khủng khiếp từ khán đài Mỹ Đình. ĐT Việt Nam chẳng cần làm quá nhiều vẫn có 2 bàn thắng” - Taufik Hidayatullah nhận định.

Khairul Anuar viết: “Thái Lan ghi được 2 bàn nhưng lại tự đá vào lưới nhà 2 lần thì chịu rồi. Áp lực mà ĐT Việt Nam tạo ra khiến các hậu vệ Thái Lan mất phương hướng hoàn toàn. Một chức vô địch đầy điên rồ nhưng xứng đáng”.

"Pha đá hỏng phạt đền chính là bước ngoặt dập tắt hoàn toàn hy vọng lật ngược thế cờ của Thái Lan. Việt Nam có một giải đấu quá may mắn nhưng bản lĩnh của họ ở những thời khắc quyết định là không thể phủ nhận” - Desmond Koh bày tỏ quan điểm.

Paolo Reyes bình luận: “Trận chung kết kỳ lạ nhất lịch sử ASEAN Cup! Áp lực từ các quả tạt của Việt Nam quá nguy hiểm khiến hậu vệ đối phương lúng túng phản lưới. Tổng tỷ số 4-2 phản ánh đúng bản lĩnh của Việt Nam sau 2 lượt trận”.

"Áp lực sân Mỹ Đình đúng là 'chảo lửa' thiêu rụi thần kinh của người Thái. Khi bạn nỗ lực ghi bàn ở một đầu sân nhưng đồng đội lại phản lưới ở đầu sân bên kia thì không tâm lý nào chịu nổi. Chúc mừng ĐT Việt Nam” - Kyaw Swar Linn biết.

Vannarith Sovann nhận định: “Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ điên rồ. Thái Lan tấn công không tồi nhưng hàng thủ lại thi đấu như mơ ngủ. ĐT Việt Nam đã tận dụng tối đa những sai lầm đó để bảo vệ thành công ngai vàng”.

"Chiến thắng quá xúc động cho người anh em Việt Nam! Dù có những khoảnh khắc may mắn từ sai lầm của đối thủ, nhưng tổng thể cả 2 lượt trận Việt Nam đá quá già rơ và bản lĩnh. Cúp vô địch hoàn toàn thuyết phục” - Soukchaleun Vongsa chia sẻ ý kiến.

Kitsada Wongkaeo bình luận: “Thua lượt đi 0-2 đã khó, lượt về lại phản lưới nhà 2 lần thì thần tiên cũng không cứu nổi Thái Lan. Chúc mừng ĐT Việt Nam, các bạn có một đội hình kỷ luật và một chút may mắn của nhà vô địch”.