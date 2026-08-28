Vì sao Huấn Hoa Hồng gọi được tiền tỷ từ thiện: "Công thức viral" của "giang hồ mạng"

Không tìm vẫn thấy, không thích vẫn xem

Vụ việc Huấn Hoa Hồng kêu gọi được hàng chục tỉ đồng tiền từ thiện khiến không ít người đặt câu hỏi: Vì sao một nhân vật từng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội vẫn có thể xây dựng một cộng đồng đủ lớn để theo dõi và sẵn sàng gửi tiền từ thiện?

Người xem có thể chưa từng gặp Huấn Hoa Hồng ngoài đời nhưng vẫn đồng cảm với những câu chuyện về các hoàn cảnh khó khăn được nhân vật này chia sẻ. Có người tin rằng người nổi tiếng trên mạng có khả năng giúp đỡ người khác nhanh hơn. Có người đóng góp vì muốn một khoản tiền của mình đến được đúng nơi đang cần. Cũng có người tham gia đơn giản vì thấy đông người khác đang tham gia.

Nội dung khoe tiền khoe vàng tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Thế nhưng, đằng sau đó là một "công thức viral" trong các video của Huấn Hoa Hồng và cả những tài khoản "giang hồ mạng" khác. Huấn Hoa Hồng nổi lên từ một phát ngôn gây sốc "Cần cù thì bù siêng năng. Không làm mà đòi có ăn thì ăn ***, ăn ***" dễ khiến người xem bật cười hoặc tranh luận, và cái tên đứng phía sau câu nói ấy cũng nhờ vậy được biết đến nhiều hơn.

Càng sốc càng dễ được thuật toán "ưu ái"?

Bạn Thùy Lâm. Ảnh: NVCC.

Trên mạng xã hội, những nội dung càng khiến người xem bất ngờ, tức giận, tò mò hoặc muốn tranh luận lại càng "viral".

Đáng nói hơn, có những video ban đầu chỉ định lướt qua, nhưng rồi chúng ta lại dừng lại xem, kéo xuống đọc bình luận, xem tiếp vài video liên quan và nhận ra mình đã “hóng” từ lúc nào không hay.

Bạn Thùy Lâm (học sinh trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) thắc mắc: "Mình không theo dõi Huấn Hoa Hồng, Phú Lê hay Cô Giáo Hương, không tìm kiếm những video khoe tiền, khoe xe hay phát ngôn gây sốc của những người này nhưng chỉ cần mở mạng xã hội vài phút, những nội dung này vẫn có thể xuất hiện tràn ngập trên tường nhà (newsfeed)".

Thuật toán TikTok hay Facebook không phân biệt bạn "yêu" hay "ghét" nội dung mà chỉ đo lường thời gian bạn dừng lại (dwell time). Chỉ cần 1% người dùng ban đầu dừng lại xem bình luận vì giật gân, thuật toán sẽ ngay lập tức xếp loại đây là "nội dung giữ chân tốt" và tự động đẩy nội dung đến hàng triệu tài khoản khác.

"Công thức viral" đằng sau những video gây sốc. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Thiết lập bộ lọc tin xấu, tin độc cho bản thân

Trên không gian mạng, độ nổi tiếng đôi khi được hiểu nhầm thành độ đáng tin. Với các nội dung liên quan đến tiền bạc, từ thiện hay những lời kêu gọi khẩn cấp, cảm xúc có thể là lý do khiến chúng ta muốn hành động ngay lập tức, nhưng kiểm chứng thông tin mới là bước quyết định. Trước khi chuyển tiền, bạn cần tìm hiểu ai là người tiếp nhận, khoản tiền bạn đóng góp sẽ được sử dụng ra sao và thông tin về người cần hỗ trợ có được xác minh bởi cơ quan chức năng tại địa phương hay không.

Thuật toán học từ hành vi của người dùng, nên những gì chúng ta chủ động xem và tương tác cũng góp phần định hình những gì xuất hiện ở lần sau. Tìm kiếm và tương tác nhiều hơn với những nội dung mình thực sự quan tâm, theo dõi các nguồn thông tin đáng tin cậy và đa dạng hóa những tài khoản bạn đang theo dõi nhé!