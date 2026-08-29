Chặng đường yêu của Hoàng Oanh, Patrik Lê Giang

Họ thể hiện tình cảm trước công chúng hôm 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình sau khi tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Hoàng Oanh đến sân cổ vũ bạn trai thi đấu, sau đó nâng cúp chung vui cùng anh. Patrik Lê Giang dành cho bạn gái một nụ hôn trước hàng chục nghìn khán giả. Ảnh: Đức Đồng

Một ngày sau, cả hai nắm tay, ôm hôn nhau tại một quán cà phê thuộc khuôn viên khách sạn ở Hà Nội - nơi Patrik Lê Giang và các thành viên tuyển Việt Nam lưu trú. Hiện người trong cuộc chưa chia sẻ nhiều về chuyện riêng tư nhưng loạt hành động nhận sự quan tâm, lời chúc mừng của công chúng.

Hoàng Oanh (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm với người thân, bạn bè của bạn trai. Ảnh: Đức Đồng

Thủ môn Patrik Lê Giang, 34 tuổi, sinh ra tại thị trấn Lucenec, vùng Banska Bystrica, Slovakia. Bố anh là người Việt, mẹ Slovakia. Patrik Lê Giang hiện khoác áo CLB Công an TP HCM. Hoàng Oanh tên đầy đủ Vũ Ngọc Hoàng Oanh, 36 tuổi, từng thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, đoạt á hậu. Người đẹp từng đóng một số phim điện ảnh như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba.

Sau khi ly hôn chồng người Mỹ năm 2022, cô kín tiếng về chuyện yêu đương, dành thời gian cho công việc và chăm sóc con trai, hiện sáu tuổi. Đầu năm nay, fan phát hiện Hoàng Oanh bắt đầu có những động thái úp mở về việc đang trong một mối quan hệ mới. Cô nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc bên nửa kia nhưng giấu danh tính, gương mặt của anh.

Khán giả nhiều lần phát hiện sự trùng khớp giữa hình ảnh mà Hoàng Oanh, Patrik Lê Giang đăng tải. Dịp Valentine, á hậu chia sẻ hình ảnh nắm tay bạn trai đeo đồng hồ kèm chiếc vòng cao su - phụ kiện Patrik thường sử dụng. Cô viết: "Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì anh đã ở đây".

Trong cuộc phỏng vấn với Ngôi Sao giữa tháng 5, Hoàng Oanh xác nhận đang yêu nhưng không nhắc tới nửa kia. Á hậu cho biết trân trọng người bên cạnh bởi anh không chỉ yêu thương cô mà còn quan tâm cả gia đình cô.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2025, Hoàng Oanh cùng con trai chụp ảnh kỷ niệm tại bối cảnh trùng với bức hình Patrik Lê Giang đăng tải.

Cuối năm 2025, Hoàng Oanh chia sẻ loạt ảnh du lịch Slovakia - quê nhà của Patrik Lê Giang. Trong một số ảnh, cô diện áo khoác có kiểu dáng, họa tiết đồng điệu với trang phục thủ môn từng mặc.

Bối cảnh chụp ảnh chung với ngựa từng được cả hai chia sẻ, dấy lên tin đồn hẹn hò.

Hoàng Oanh, Patrik Lê Giang (phải) từng xuất hiện trong bữa tiệc cưới của cầu thủ Đức Huy, MC Mù Tạt hồi tháng 3.

Từ giữa tháng 7 đến nay, Hoàng Oanh thường xuyên có mặt trên khán đài để theo dõi, cổ vũ Patrik Lê Giang. Hôm 18/7, sau một trận đấu ở sân vận động Thái Nguyên, Patrik Lê Giang tiến đến khu vực khán đài - nơi Hoàng Oanh ngồi và cởi áo đấu trao cho cô.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp nhận xét Hoàng Oanh tươi mới ở hiện tại. Cô thể hiện niềm hạnh phúc qua ánh mắt, nụ cười. Trước đó, biến cố đổ vỡ hôn nhân từng khiến người đẹp tổn thương. Tuy nhiên, sau khoảng một năm, Hoàng Oanh nói dần cân bằng lại cuộc sống, công việc và làm mẹ đơn thân.